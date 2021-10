13. Rügenbrücken-Marathon in Stralsund: 11 Fakten, die man unbedingt wissen sollte

Stralsund

Läufer und Walker erobern am Sonnabend die Rügenbrücke. Ab 9 Uhr startet der 13. Rügenbrücken-Marathon mit 2500 Teilnehmern. Für das größte Laufevent im Nordosten wird dann das 2831 Meter lange Bauwerk für die Sportler blockiert – und Autofahrer müssen auf den Rügendamm ausweichen. Was Sie sonst noch über den „Rügenbrücken-Lauf“ wissen sollten, lesen Sie in diesem Beitrag.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1. Früher wurde auch im Frühjahr gelaufen. Der erste Rügenbrücken-Marathon fand am 18. Mai 2008 statt. Zur Premiere begaben sich knapp 1000 Läufer und Walker auf Deutschlands längste Brücke. Die Marathon-Distanz gewann damals der Rostocker Christian Nischke mit einer Zeit von 2 Stunden, 57 Minuten und 48,10 Sekunden. Schnellste Frau wurde Kirsten Mechler in 3 Stunden, 36 Minuten und 43,95 Sekunden.

2. Der Rügenbrücken-Marathon war am Anfang nur ein „Rügenbrücken-Lauf“. Zur Feier der Verkehrsfreigabe der neuen Rügenbrücke wurden am 21. Oktober 2007 lediglich kurze Strecken angeboten, wie der Sechs-Kilometer-Lauf und der Zwölf-Kilometer-Lauf. Das Ereignis kam jedoch so gut an, dass daraus der Marathon wurde.

Der Rekordhalter aus dem Jahr 2015: Pawel Grzonka. Quelle: Reik Anton

3. So schnell wie im Jahr 2015 ging es noch nie über die Brücke. Damals legte der Pole Pawel Grzonka am 17. Oktober 2015 beim 8. Rügenbrücken-Marathon einen unglaublichen Lauf vor. Für den Polnischen Partnerkreis VR lief er den Marathon in 2 Stunden, 34 Minuten und 4 Sekunden. Nah dran war Sebastian Nitsche aus Siegen. Er lief am 19. Oktober 2013 die 42 Kilometer in 2 Stunden, 39 Minuten und 2 Sekunden. Darauf folgt der Berliner Uwe Länger. Im Jahr 2012 kam dieser mit einer Zeit von 2 Stunden, 40 Minuten und 57 Sekunden ins Ziel.

4. Auch die Frauen sind rasant unterwegs: Beim 4. Rügenbrücken-Marathon im Jahr 2011 war Claudia Korkut die Schnellste. Sie brauchte 3 Stunden, 11 Minuten und 36 Sekunden.

Sie ist die Serien-Siegerin: Sandra Petersohn. Quelle: Christian Rödel

5. An die Zeit von Korkut kam bisher selbst nicht Seriensiegerin Sandra Petersohn heran. Die beste Frau aus dem „Ute Mückel Triathlon Team“ legte 2016 folgende Zeit zurück: 3 Stunden, 12 Minuten und 54 Sekunden. Petersohn gewann vier Mal in Folge von 2015 bis 2018.

Patricia Rolle aus Berlin und Frank Profe aus Karlshagen haben den 12. Rügenbrücken-Marathon gewonnen. Quelle: Kay Steinke

6. Diesen Läufern kann am Sonnabend der Titel abgelaufen werden: 2019 gewann der Usedomer Frank Profe den Marathon. Der Insulaner des Jahrgangs 1982 lief die Strecke in einer Zeit von 2 Stunden, 58 Minuten und 31 Sekunden. Schnellste Frau wurde damals die Berliner Ultraläuferin Patricia Rolle. Sie legte die Strecke in einer Zeit von 3 Stunden, 23 Minuten und 3 Sekunden zurück.

7. Die meisten Läufer kamen 2019 ins Ziel. Beim 12. Rügenbrücken-Marathon hatten sich mehr als 6000 Läufer angemeldet. Am Ende kamen 5231 Sportler über die Ziellinie. Dieses Jahr werden es wegen Corona maximal 2500 werden. Darauf musste die Teilnehmerzahl beschränkt werden. Auf dem Festivalgelände gilt die 3G-Regel. Dort sind nur Teilnehmer und Veranstalter zugelassen. Für Kinderbetreuung wird jedoch gesorgt.

Das Team der Stadtverwaltung Stralsund Quelle: Hansestadt Stralsund

8. Prominente Läufer stehen auf die Kurzstrecke:An den Start gehen wird auch 2021 Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Der Serienteilnehmer hat sich für die 10-Kilometer-Strecke angemeldet. Auch 2018 nahm Badrow teil – und legte über 12 Kilometer eine Zeit von 1 Stunde, 2 Minuten und 15 Sekunden vor. Diese Zeit sollte er über zehn Kilometer wohl unterbieten. Badrow geht dabei nicht allein auf die Piste: Insgesamt 18 Frauen und Männer aus der Stadtverwaltung treten dieses Jahr mit an – unter dem Motto: „Die Stadt. Das Team.“

Christian Schenk, Zehnkampf-Olympiasieger von Seoul 1988, arbeitet als Landestrainer der Para-Leichtathleten in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Jens Büttner

9. Noch kürzer als für Badrow wird es für Ex-Olympiasieger Christian Schenk. Der Zehnkämpfer, der seine Karriere bei Motor Stralsund gestartet hat, beschränkt sich auf die sechs Kilometer – er tritt aber auch für den guten Zweck an. Er möchte 21 jungen Para-Leichtathleten aus Güstrow, Rostock und Ludwigslust ein besonderes Erlebnis ermöglichen. „Für uns ist es natürlich kein Geschwindigkeitsrennen“, sagt Schenk, der seit 2020 als Landestrainer für Para-Leichtathletik fungiert. Für die teils gehörlosen oder körperbehinderten Kinder sei es das erste Mal während der Pandemie, dass sie gemeinsam etwas erleben können. Ein Teil der Kinder wird die drei Kilometer laufen. Unterstützung bekommen sie und Schenk unter anderem von der Ex-Weltmeisterin im Speerwurf, Steffi Nerius.

10. Wer trotz des Laufes am Sonnabend lieber Auto fährt, sollte diese Sperrungen kennen: Das Veranstaltungsgelände auf der Mahnkeschen Wiese, die Straßen An der Hafenbahn, Werftstraße und Schwarze Kuppe sind von 8.45 bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Weiterhin ist die Rügenbrücke ab 8.45 Uhr bis 15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

11. Der 13. Rügenbrücken-Marathon bietet noch ein besonderes Novum. Alle Starts finden auf der Mahnkeschen Wiese statt. Zuletzt wurden die Kurzstrecken in Altefähr gestartet. Nun dürfen etliche Walker, Läufer und auch die Kinder ab 7 Jahre mitten auf der Brücke kurz hinter dem Pylonen wenden. Dort befindet sich auch ungefähr der höchste Punkt. Den Anstieg auf bis zu 42 Höhenmeter sollte man dabei nicht unterschätzen. Über die gesamte Länge der Brücke mit 2831 Metern führen nur die langen Distanzen.

Ablaufplan Rügenbrücken-Marathon Auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund befindet sich das Festival-Zentrum mit Sportmesse, Gesundheitsdorf und dem Start-/Zielbereich. Am Haupteventtag, dem 16. Oktober, beginnt die Ausgabe der Startunterlagen ab 7 Uhr und läuft bis 11.30 Uhr. Jeder Teilnehmer sollte jedoch die Startzeiten im Blick haben. Die Starts: Marathon 9.30 Uhr; Halbmarathon 9.45 Uhr; 3-Kilometer-Kinder-Lauf 10 Uhr; 10-Kilometer-Lauf 10.45 Uhr; 6-Kilometer-Lauf 12 Uhr; 6-Kilometer-Walking 13.15 Uhr. Ab 10.50 Uhr beginnen parallel zu den Läufen die Siegerehrungen. 15.30 Uhr ist Zielschluss. Die OSTSEE-ZEITUNG Stralsund begleitet das Event mit einem Live-Ticker unter www.ostsee-zeitung.de/13.Rügenbrücken-Marathon

Von Kay Steinke