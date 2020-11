Bergen

Böse Überraschung für Garagenbesitzer in Bergen auf Rügen: Am Freitag stellte ein Bergener fest, dass in seine Garage im Tilzower Weg eingebrochen wurde und verständigte die Polizei. Nach und nach meldeten sich weitere Garagenbesitzer, deren Unterstellmöglichkeit aufgebrochen wurde.

Nach einem Rundgang in dem Komplex zählten die Polizisten 14 Garagen, die von den Einbrechern heimgesucht worden waren. Doch noch nicht alle Geschädigten konnten ermittelt werden.

Quad, Fahrräder und diverses Werkzeug gestohlen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden unter anderem ein Quad und zwei Fahrräder gestohlen. Aber auch diverse Werkzeuge und Elektrogeräte, wie beispielsweise ein Schweißgerät und ein Trennschleifer gehörten zu dem Diebesgut der Einbrecher. Derzeit würde sich der Schaden auf insgesamt circa 3500 Euro belaufen.

Die Polizei bittet jene, die eine Garage in dem Komplex im Tilzower Weg haben, dort nach dem Rechten zu sehen und im Fall, dass auch ihr Objekt betroffen ist, sich an das Polizeihauptrevier in Bergen (Wasserstr. 15 d, Tel. 03838 / 8100) zu wenden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zudem wird um Hinweise gebeten. Wer in der vergangenen Woche etwas Auffälliges in dem Garagenkomplex beobachtet hat, wendet sich ebenfalls an die Polizeidienststelle. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger