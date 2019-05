Göhren

Bereits zum 18. Mal starteten am gestrigen Herrentag von Sassnitz aus Oldtimer aller Arten zur Rügenclassics Rallye. Zur Mittagspause stellten die Chauffeure ihre Schätze auf der Bernsteinpromenade von Göhren aus. Pures Rock ’n’ Roll-Feeling vermittelte dabei das Cadillac Coupé DeVille, Baujahr 1959 von Norbert und Ina Wilde aus Plau am See. Die Luxuslimousine wurde schon vom legendären Chuck Berry besungen. Viele Gäste des Ostseebades fanden sich ein, um die 67 bildschöne Autos vom Chrysler Imperial von 1927 über einen VW-Bulli bis zum Trabant 601 Tramp zu bewundern, „Öl- und Benzingespräche“ mit den Fahrzeuglenkern zu führen oder einen Blick unter die Motorhaube zu riskieren. Am Nachmittag begab sich der Tross nach einem Abstecher zum Jagdschloss Granitz auf den Rückweg in die Hafenstadt Sassnitz. Am Freitag starten die Oldies von Binz aus, rasten mittags bei Bauer Lange in Lieschow und zeigen sich ab 16 Uhr wieder in der Binzer Hauptstraße. Sonnabend geht es dann ab Sellin auf Rundkurs, wo man sich gegen 16.30 Uhr wieder versammelt. Programm und Karte gibt es auf www.ruegenclassics.de.

Uwe Driest