Negast

Weil im Kreis Vorpommern-Rügen seit Mittwoch die so genannte 2-G-Regel gilt, hat der dortige Kreisfeuerwehrverband die für Sonnabend in Negast bei Stralsund geplante 6. Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehren absagen müssen. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Kreisbrandmeister getroffen worden, sagte der Kreisjugendfeuerwehrwart Ingo Trusheim auf OZ-Nachfrage. Am Donnerstag sollen die Feuerwehren des Kreises ein entsprechendes offizielles Schreiben von der Kreisgeschäftsstelle erhalten. Sie waren bereits am Mittwoch durch die Kreisjugendleitung vorab informiert worden.

„Unter diesen Umständen ist keine Delegiertenversammlung möglich“, stellte Trusheim fest. Auf der Veranstaltung, auf der unter anderem der Kreisjugendfeuerwehrwart, seine Stellvertreter und der Kreisjugendsprecher gewählt werden, müssen laut Satzung die Hälfte der Teilnehmer Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren sein. „In der Regel entsendet jede Jugendfeuerwehr ihren Jugendwart und ein Kind beziehungsweise Jugendlichen.“ Letztere würden durch die 2-G-Regel aber weitgehend ausgeschlossen, da kaum einer der 10- bis 16-Jährigen von einer Corona-Erkrankung genesen oder dagegen geimpft ist. „Die Veranstaltung könnten wir nicht satzungskonform durchführen“, sagt der Kreisjugendfeuerwehrwart. Anders wäre es mit der 3-G-Regel gewesen: Dann hätten nicht geimpfte Teilnehmer getestet werden können.

Ingo Trusheim, Kreisjugendfeuerwehrwart im Kreis Vorpommern-Rügen. Quelle: Susanne Retzlaff

Man werde die Versammlung so lange verschieben müssen, bis solche Treffen wieder zulässig seien. „Wir hoffen, dass das spätestens im Frühjahr der Fall ist“, so Trusheim. Trainieren dürfen die Mitglieder der einzelnen Jugendfeuerwehren vorläufig noch. Die bis zum 24. November geltende Verordnung des Landes lässt das zu. „Wir raten aber allen Jugendwarten, die Augen offen zu halten, wie sich das Corona-Geschehen vor Ort und speziell in den Schulen entwickelt und notfalls entsprechend zu reagieren.“

Von Maik Trettin