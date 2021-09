2-G-Regelung auch für Rügen?: So denken Gastgeber darüber

Rügen

Seit Montag fallen im Nachbarland Schleswig-Holstein viele Corona-Beschränkungen weg. Keine Maskenpflicht mehr beim Friseur, im Hotel, im Restaurant. Maskenpflicht gilt fast nur noch in Einkaufsläden und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und in MV wird in vielen Bereichen über die 2-G-Regel diskutiert, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Unter anderem bietet die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises einige Reisen ihres Winterfahrplans ausschließlich Menschen mit Corona-Impfung an.

Ist das Modell auch für Gastgeber auf der Insel Rügen vorstellbar? Kürzlich hatte die Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft beschlossen, dass zu allen aktuellen Veranstaltungen nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt zum Geburtshaus des Schriftstellers in Groß Schoritz bekommen. Dafür gab es heftige Kritik im Internet.

„Wirtschaftlicher Nonsens“

Ein 2-G-Modell für Rügener Gastbetriebe hält Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen, für keine gute Idee. „2 G wäre derzeit wirtschaftlicher Nonsens. Es können Situationen kommen, in denen man darüber nachdenkt, wenn es die einzige Möglichkeit ist – aber diese Situation haben wir derzeit nicht“, sagt er.

Nach derzeitigem Kenntnisstand würde es eine Reduzierung der möglichen Zielgruppen bedeuten. „Und damit stehen wir vor dem Thema der Unwirtschaftlichkeit“, sagt er. Denn es gehe im touristischen Bereich um Wirtschaftlichkeit, Gesundheit und darum, keine Gruppen auszuschließen.

Gastgeber sollen selbst entscheiden

„Für uns ist es ein großes Thema auf der Insel. Wir diskutieren intensiv darüber – und sind dabei im Zwiespalt“, sagt Wolfgang Kannengießer, Vorsitzender der regionalen Gruppe des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Zum einen soll die größtmögliche Sicherheit geboten, auf anderen Seite den Gästen auch nicht zu viel zugemutet werden. „Wir müssen dabei bedenken, dass auch Geimpfte positiv getestet werden können. Das passiert zwar nicht in vielen Fällen, aber es hat diese Ergebnisse gegeben.“

Dass Gastgeber selbst entscheiden können, wen sie Zutritt gewähren, sei aus seiner Sicht richtig, denn neben der Zufriedenheit der Gastgeber geht es ebenfalls um die Wirtschaftlichkeit. Entscheiden sie sich für die 2-G-Variante, haben sie zwar mehr Sicherheit, können aber weniger Leute reinlassen. Und muss damit leben, dass derjenige Ungeimpfte verärgert und sie als Kunden verliert.

Unsicher, wie man sich verhalten soll

Fakt ist, diejenigen, die mit Touristen viel zu tun haben, sind verunsichert, wie sie sich verhalten wollen. Denn jeder Urlauber, der über die Rügenbrücke kommt, bringt Geld auf die Insel. Die 3-G-Regelung im Restaurant sieht Ralf Schlüter, Geschäftsführer vom R & R Strandhotel in Baabe, nicht als Problem. Eher wie bei einem Fall, den er im Sommer erlebte, als ein voll besetzter Reisebus mit vier ungeimpften Urlaubern sowie einem geimpften Gast mit Corona-Durchbruch ankam. So mussten alle fünf Menschen vorübergehend in Quarantäne gehen, bei einer 2-G-Regelung nur einer.

Unsicher auch deshalb, weil er nicht weiß, wie es weitergehen wird, wenn die Fallzahlen wieder steigen sollten und die 2-G-Variante möglicherweise von Bund oder Land vorgeschrieben wird. „Ich nehme gerade die Silvesterbuchungen entgegen. Wie gehe ich bei möglichen Vorschriften mit einem Ungeimpften um, der in diesen Tagen bei uns bucht?“, so Ralf Schlüter.

Hotel führt Statistik

Thomas Dorissen, Geschäftsführer vom Hotel Bernstein in Sellin ist mit dieser Variante, die er im Sommer hatte, sehr zufrieden gewesen. Die Hotelgäste haben sich damit abgefunden, dass der Check-in länger dauert als sonst. Sogar ein eigenes Testzentrum gab es hier zeitweise. Die Gäste, im Schnitt 45 Jahre und älter, hätten sogar gegenseitig auf sich achtgegeben und darauf geachtet, dass die Regeln eingehalten werden. Selbst würde Thomas Dorissen nicht 2-G einführen, bereitet sich aber darauf vor, sollte er es zwangsläufig umsetzen müssen. „Wir halten seit sechs Wochen fest, wer geimpft oder genesen ist und wer mit einem Test anreist. Letztere sind nicht mehr viel, nur noch acht Prozent reisen mit einem Test an“, sagt er.

Im Hintergrund werde zwar im Kurhaus Binz darüber beraten, wie vorgegangen wird, sollte 2-G kommen. Aktuell ist es aber kein Thema für den Direktor Oliver Gut. Er hofft, dass es so weitergehen kann wie bisher. „Wir schützen unsere Mitarbeiter und unsere Gäste so gut es eben geht, denn die Gesundheit ist das höchste Gut, was wir besitzen. Das erfordert zwar Energie, aber da ist unser Betrieb hochdiszipliniert“, sagt er.

Von Mathias Otto