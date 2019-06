Prora

Das Pfingstwochenende steht im Naturerbe Zentrum Rügen im Binzer Ortsteil Prora im Zeichen der Literatur. Etwa 45 Autoren und Verlage aus ganz Deutschland präsentieren auf der 2. Rügener Buchmesse „Buch und Baum“ am 8. und 9. Juni ihre Werke, darunter Forever by Ullstein, der Brunnen Verlag oder die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Zu den Teilnehmern aus dem Norden gehören der Hinstorff Verlag, Demmler, Edition Pommern, der Reprint-Verlag, Rügendruck und das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, die sich mit ihrer Schriftenreihe beteiligen.

An beiden Tagen werden Lesungen und Schreibkurse angeboten, unter anderem mit Martina Rellin, ehemalige Chefredakteurin des Berliner Kulturmagazins Das Magazin. Zu den Höhepunkten gehört am 8. Juni von 16 Uhr an unter dem Titel „Das Lied vom Freiden“ eine musikalische Lesung mit dem Musiker und Autor Tino Eisbrenner. Organisiert haben die Buchmesse, die am 8. Juni um 10 Uhr vom Binzer Bürgermeister Karsten Schneider eröffnet wird, von der freien Autorin und Verlegerin Janet Lindemann (jetzt Stralsund/früher Sellin) und dem freien Autor Dr. Frank Meierewert (Binz).

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.ruegen-buchmesse.de.

Zur Premiere der Rügener Buchmesse Ende Mai 2017 konnten mehr als Besucher begrüßt werden. Seinerzeit hatten sich 43 Autoren und Verlage auf Deutschlands größter Insel präsentiert.

Chris Herold