Bergen

„Raus an die frische Luft!“ Der Devise folgen wohl nicht nur all jene Insulaner, die gegenwärtig im Homeoffice arbeiten müssen, sondern gewiss auch frischgebackene Eltern. Frei nach dem Motto „Der Junge oder das Mädchen muss an die frische Luft“, stehen für jene, die kurz vor dem Jahreswechsel Familienzuwachs bekommen haben, jetzt Ausfahrten mit den Sprösslingen im Kinderwagen auf dem Programm. Zuwachs für Rügen – das Sana-Krankenhaus in Bergen meldet für den Dezember insgesamt 20 Babys, die sich im Kreißsaal der Klinik auf die Welt strampelten.

Zuwachs für Prora

Dazu gehört Mika-Alexander Heitner. Der Junge trug sich am 2. Dezember ins Buch der Geburten der Insel-Klinik ein – mit einem Gewicht von 3330 Gramm und einer Größe von 48 Zentimetern. Seinen Eltern hat Mika-Alexander bestimmt eine aufregende und erlebnisreiche Nacht beschert. Sie konnten sich exakt um 2.30 Uhr über die Ankunft ihres Sohnes freuen. Der Junge sorgt für Zuwachs in Prora, denn dort ist die Familie zu Hause. Im Heimatort werden die Eltern mit ihrem Sprössling bestimmt schon Ausfahrten im Kinderwagen auf der langen Flaniermeile unternehmen, die Prora mit Binz verbindet.

Anzeige

In Rügens Hafenstadt zu Hause

Mika-Alexander Heitner promeniert im Kinderwagen bestimmt schon. Der Junge, der in Prora zu Hause ist, wurde am 2.Dezember im Sana-Krankenhaus in Bergen geboren. Im Heimatort werden seine Eltern mit ihrem Sprössling bestimmt Ausfahrten im Kinderwagen auf der langen Flaniermeile unternehmen, die Prora mit Binz verbindet. Quelle: Sana-krankenhaus Rügen

Eine besondere Überraschung am Nikolaustag gab es für die Friedrichs in Sassnitz. Die Familie bekam am 6. Dezember Zuwachs. Sohn Karl wurde geboren. Kurz nach 19.50 Uhr ließ der bei seiner Geburt 3380 Gramm schwere und 53 Zentimeter große Junge im Kreißsaal des Sana-Krankenhauses seinen ersten Schrei vernehmen. Eine steife Brise frischer Ostseeluft kann der Sassnitzer Zuwachs jetzt ausgiebig genießen, schließlich hat Rügens Hafenstadt eine der längsten Außenmolen Europas, die unter die Räder seines Kinderwagens genommen werden kann.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meistfotografierte Seebrücke vor Augen

Im Ostseebad mit der wohl am meisten fotografierten Seebrücke der Insel ist Robin Eckert zu Hause. Der neue Einwohner Sellins wurde am 10. Dezember um 15.44 Uhr geboren. Für Robin notierten die Hebammen im Kreißsaal der Sana-Klinik nach dem Wiegen und Messen 3160 Gramm und 51 Zentimeter.

Alexander Papke darf sich „waschechter“ Bergener nennen. In der Klinik im Inselzentrum am 12. Dezember um 14 Uhr geboren, ist er in Bergen auch zu Hause. 2700 Gramm brachte Alexander nach seiner Geburt auf die Waage und maß 48 Zentimeter.

Im Kinderwagen auf Baaber Promenade unterwegs

Wenn Letty Sähloff im Kinderwagen zu Ausfahrten startet, können sich ihre Eltern aussuchen, ob sie das Promenadenpflaster in Richtung Göhren oder nach Sellin unter die Räder nehmen. Sie wohnen in Baabe. Der Zuwachs für das Ostseebad stellte sich einen Tag vor der Bescherung ein. Letty wurde am 23. Dezember um 3.54 Uhr geboren und war bestimmt das größte Weihnachtsgeschenk für die frischgebackenen Eltern. Mit 2950 Gramm und 50 Zentimetern trug sich die neue Einwohnerin des Ostseebades ins Buch der Geburten des Sana-Krankenhauses ein.

Doe OZ wünscht allen Neugeborenen und ihren Eltern alles Gute, auch jenen, die namentlich nicht genannt werden wollten.

Von OZ