200 Jahre in bunten Bildern: Putbusser Theater bekommt einen eigenen Comic

Putbus

Vier Jahre lang beschäftigt sich Reyk Höhne nun schon intensiv mit dem Putbusser Theater. Denn seine Firma, das Ingenieur-Büro Höhne in Bergen, wurde vom Landkreis Vorpommern-Rügen mit der Planung der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes beauftragt.

Die Fassaden, sowohl des historischen Altbaus als auch der neuzeitlichen Anbauten, wurden saniert, Fensterbänke erneuert, Risse geschlossen, die Sockel neu abgedichtet, die Dacheindeckung bearbeitet und Details wie die Cithara oder das Wandfries aufbereitet. „Da baut man natürlich eine Beziehung zu dem Gebäude auf“, sagt der Bauingenieur. Er ergänzt: „Und genau deshalb möchte ich dafür sorgen, dass auch die Jugend wieder öfter ins Theater kommt.“

Anlässlich des 200. Geburtstages des von Fürst Malte zu Putbus erbauten Hauses hat Höhne vor einigen Wochen eine Online-Spenden-Aktion gestartet, mit der er einerseits Kinder und Jugendliche für Schauspiel, Ballett & Co begeistern, aber andererseits auch das Theater in der Corona-Krise unterstützen möchte. Seine Idee: „Ich möchte einen Comic herausgeben, in dem die wichtigsten historischen Ereignisse und baulichen Besonderheiten kurzweilig und unterhaltsam erzählt werden“.

Erfahrenes Künstler-Duo illustriert Comic

Vom ersten Theaterstück, das 1820 in Putbus aufgeführt wurde, bis zur noch aktuell andauernden Sanierung soll die Geschichte des Theaters auf 32 Seiten erzählt werden. Illustriert und erzählt wird das Ganze vom Künstler-Duo Saurer und Albers, das bereits andere geschichtliche Ereignisse, Orte oder Personen wie Martin Luther, den alten Fritz, das Schweriner Schloss, Karl Marx oder Martin Luther King in Comics gezeichnet und damit internationale Erfolge feierte. „Der Leser soll quasi nebenbei Geschichte und Baukultur kennenlernen“, beschreibt der 56-Jährige nun das Anliegen hinter dem Comic über das Putbusser Theater.

So sehen die ersten Entwürfe des Comics zum 200. Geburtstag des Putbusser Theaters aus. Quelle: privat

Außerdem sollen QR-Codes weiteren Inhalt bieten. „Wer die Codes mit seinen Smartphones scannt, wird beispielsweise zu alten Fotos weitergeleitet“, erklärt der Projektinitiator, der als Kind selbst gern die „Mosaik“-Zeitschriften gelesen hat. 5000 Comics sollen gedruckt und dem Theater zur Verfügung gestellt werden. Höhne möchte, dass alle Erlöse des Comicverkaufs dem Theater zugutekommen, um zumindest ein wenig das Loch zu stopfen, das durch die Corona-Krise entstanden ist. Er geht davon aus, dass das Heft etwa fünf Euro kosten wird.

20 000 Euro werden benötigt

Das Problem: Seine Idee kostet viel Geld. Rund 20 000 Euro werden für das Künstlerhonorar, den Druck sowie der Implementierung der QR-Codes und der technischen Realisierung benötigt. Geld, das Höhne oder der Förderverein des Theaters nicht allein aufbringen können. Deshalb werden nun fleißig im Internet Spenden gesammelt. Noch bis zum 29. Mai läuft die Aktion auf www.startnext.com/theaterputbus200 – mehr als 6000 Euro sind schon zusammengekommen.

Hier können Sie spenden Sie möchten das Projekt von Reyk Höhne unterstützen? Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie im Internet auf www.startnext.com/theaterputbus200 noch bis zum 29. Mai spenden. Dafür erhalten Sie dann auch verschiedene Dankesgeschenke von signierten Comics bis hin zu Sendezeit auf dem Mediagrit am Theater Putbus. Zum anderen können Sie aber auch direkt beim Förderverein des Putbusser Theaters spenden. Das sind die Kontaktdaten: Kontoinhaber: Förderverein Theater Putbus Bank: Sparkasse Vorpommern IBAN: DE65 1505 0500 0834 3801 02 BIC: NOLADE21GRW Verwendungszweck: Comic

„Jeder Spender erhält auch ein kleines Dankeschön“, beschreibt Höhne, der ebenfalls Mitglied im Förderverein ist. Je nach Spendensumme sind das handsignierte Comics mit einer persönlichen Nennung oder sogar eine Sendezeit auf dem drei mal vier Meter großen Mediagrit, das Schaufenster und Videoleinwand mit 400 000 LEDs am Putbusser Theater verbindet. Wer eine größere Summe spenden möchte und dafür einen Beleg braucht, kann sich direkt beim Förderverein des Putbusser Theaters melden.

Erscheinen im Spätsommer geplant

Dass es noch ein weiter Weg ist, bis das Spendenziel erreicht ist, weiß Höhne. „Es ist gerade auch eine schwierige Zeit, in der nicht bei jedem das Geld locker sitzt.“ Aber wenn viele Leute auch nur einen kleinen Betrag geben, ist sich der 56-Jährige sicher, dass das Heft im August oder September erscheinen kann. Sein Wunsch wäre es auch, dass die Jugendweihlinge den Comic bei ihrer Feierstunde, die im Theater stattfindet, erhalten können. „Das wäre doch ein toller Anlass, um ihnen die Geschichte des Hauses näherzubringen.“

So sehen die ersten Entwürfe des Comics zum 200. Geburtstag des Putbusser Theaters aus. Quelle: privat

Bis alles so weit ist, beschäftigt sich Reyk Höhne weiter mit der Sanierung des Gebäudes. Derzeit läuft unter anderem ein Genehmigungsverfahren für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Obergeschoss in Form eines Aufzuges. Er stellt sich eine Glas-Stahl-Konstruktion vor, wodurch auch mobilitätseingeschränkten Besuchern das Erlebnis im Rang, der Besuch der Fürstenloge und des Theatercafés ermöglicht werden soll.

Von Ann-Christin Schneider