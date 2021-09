25 Jahre Rügenprodukte: Hier bekommen Sie die Spezialitäten von der Insel

Ralswiek

Wenn man Menschen auf der Straße nach ihren Einkaufswünschen befragt, kommen die Antworten in der Regel wie aus der Pistole geschossen. „Möglichst regional!“, „gern Bio“ und „am Liebsten von der Insel“ hört man dann. Klare Sache: Eigentlich müssten alle Produkte von der Insel der Renner sein, das Geschäft mit der Marke Rügen ein Selbstläufer.

„Ganz so einfach ist das nicht“, beschreibt Frank Soßnowski, der Vorsitzende des Rügenproduktevereins, der jüngst sein 25-jähriges Bestehen im Schloss Ralswiek feierte. „Es gibt Leuchtturmunternehmen, die mit viel Mut und auch finanziellem Risiko den Weg der regionalen Produktion und Vermarktung gegangen sind und die auch sehr erfolgreich sind. Es gibt aber auch Unternehmen, die Aufgeben, aus welchen Gründen auch immer.“ Nicht jeder hätte die Möglichkeiten zur Direktvermarktung oder der Produktion in großem – und kontinuierlichem – Maßstab. „Und was die Kunden so sagen und wo sie dann doch einkaufen, sind auch zwei Paar Schuhe.“

Backhaus: Verein hat Weitblick gezeigt

Fakt ist aber: Produkte von der Insel Rügen haben sich längst etabliert, und die Geschichte des Vereins mit derzeit 33 Mitgliedsunternehmen plus Förder- und assoziierten Mitgliedern kann als Erfolgsgeschichte gewertet werden. Die Marke Rügen steht hoch im Kurs. „Erinnern wir uns doch mal an die 1990er-Jahre“, warf Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) ein.

„Da war alles nix wert, die Produkte von hier wollte keiner haben“, so der Landwirtschaftsminister. „Heute wissen wir, das regionale und Bio-Produkte die Zukunft sind.“ Er halte es mit einem Zitat des Autoren Oscar Wilde. „Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden.“ Das habe der Verein getan.

Nicht jedes Vermarktungs-Projekt war ein Erfolg

Nicht unerwähnt wollte er aber auch die Bedeutung Fördermittel lassen, mit deren Hilfe zahlreiche Existenzen und Projekte gefördert wurden. 241 Millionen Euro seien zwischen 2007 und 2020 in regionale Projekte des Landkreises geflossen, merkte er an. Bei einigen Projekten der Vergangenheit habe man aber auch eine Menge Lehrgeld zahlen müssen, erinnerte sich Soßnowski mit einem breiten Lächeln. „Wer erinnert sich noch an das Projekt Rügen-Kogge, den mobilen Marktplatz?“ fragte er in die Runde. „Oder Inselreich? Königsstuhl trifft Kaiserstuhl?“ Kollektives Gelächter und Aufstöhnen. Letztendlich konnte keines dieser Projekte dauerhaft Fuß fassen.

Pommernkate: Nachfrage nach regionalen Waren brummt

Wenngleich auch die Mitgliederzahl bei Rügenprodukte konstant bleibt, einige Beispiele zeigen aktuell, wie gut regional funktionieren kann – insbesondere in Zusammenhang mit dem Tourismus. Etwa in Rambin. Der Parkplatz der Alten Pommernkate ist bereits am frühen Morgen gut besetzt. Urlauber tragen Papptüten mit kulinarischen Rügenmitbringseln in ihre Fahrzeuge. „Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist groß wie nie“, beschreibt Inhaber Marco von Kessel. „Die Kunden fragen das ganz gezielt nach. Auch Einheimische übrigens.“

1 Tonne Rügener Nudeln in der Woche

Mittlerweile ist das Erdgeschoss fast ausschließlich mit regionalen Lebensmitteln und Geschenkideen bestückt, mit der Produktion der hauseigenen Nudeln kommt das Team kaum hinterher, 1 Tonne Nudeln werden hier in der Woche gefertigt. „Wir produzieren jetzt im Winter durch“, beschreibt Tochter Magdalena von Kessel, die auch für das neue Nudel-Bistro in Lauterbach verantwortlich ist. „Alle unsere Sorten habe ich persönlich noch nicht probiert, es sind über 50“ Die 25-Jährige ist selbst überzeugter Fan von regionalen Produkten, seit kurzem gibt es in Rambin auch eine Nudel-Theke zum Abfüllen, bei der man die Teigwaren unverpackt bekommt.

Regionale Esskultur Das europäische Projekt „Regionale Esskultur“ soll den Verbleib und die Verarbeitung von Rohstoffen in der Region sichern und ein Netzwerk aus Erzeugern, Händlern und Gastronomen schaffen. Es garantiert der Kundschaft und den Gästen regionale Produkte und regional typische Gerichte. Die Auszeichnung erfolgt durch den Rügen Produkte Verein und den Landkreis. Derzeit tragen 20 Restaurants auf Rügen diesen Titel.

Rügener Sanddornprodukte: Nicht immer echt

Den Begriff „Regional“ fasst von Kessel dabei durchaus weiter. Von den 80 Lieferanten kommen derzeit 40 aus Vorpommern, Bonbons zum Beispiel kommen aber von einem Familienbetrieb in Niedersachsen. „Damit gehen wir aber auch transparent um“, sagt er. „Es gibt immer wieder Versuche mit dem Namen Rügen zu betrügen. Ich bin aber seit knapp zwanzig Jahren dabei und weiß genau, wer was produziert.“

Auch Frank Soßnowski kennt das Problem. „Gehen Sie mal durch Andenkenläden und schauen sie sich nach Rügener Sanddornprodukten um“, merkt er an. „Ganz Rügen müsste eine einzige Sanddornplantage sein. Die Realität ist aber, dass es hier kaum noch Sanddorn gibt. Das Sanddornsterben hat das Übrige dazu getan.“

Siegel werden alle drei Jahre neu vergeben

Eine Kontrolle „fremder“ Produkte sei für den Verein allein personell nicht möglich, die Produkte, die das vereinseigene Siegel „Rügenprodukt“ bekommen, werden aber alle drei Jahre neu zertifiziert. „Eine Kommission aus Mitgliedern der Dehoga, des Tourismusverbandes, des Landkreises, der Köche von Rügen und anderen Experten prüft das alle drei Jahre nach“, so Koßlowski. „Wir haben zwei Siegel etabliert, die das vorhergehende Siegel „Das Beste von Rügen“ ersetzen.“ Einmal gibt es das „Original Rügen Produkt“, hier müssen alle Rohstoffe (mit Ausnahme von z.B. Zucker oder Salz ) von der Insel kommen und die Ware auch hier produziert werden. Beim „Rügen Produkt“ muss die Ware nur hier produziert werden.

28 Verkaufsstellen mit Original Rügen Produkten

Die Bandbreite der Palette ist mittlerweile beachtlich und wird jedes Jahr auf einer Faltkarte aktualisiert, die alle Orte beinhaltet, an denen man zertifizierte Rügen Produkte kaufen kann. Einen Anspruch auf Vollständigkeit gebe es allerdings nicht – nicht jeder wolle Mitglied werden oder seine Produkte zertifizieren lassen.

An derzeit 28 Verkaufsstellen auf der Insel und in Stralsund gibt es so ziemlich alles. Von der Kosmetik aus Stutenmilch über Fisch, Wildspezialitäten, Schnaps und Brot aber auch Fruchtaufstrich, Rapsöl, Rügener Kreide, Kleidung, Keramik und Souvenirs. „Dabei sieht man auch, dass sich die Produzenten gegenseitig fördern und die Waren in ihre Hofläden aufnehmen“, so Soßnowski.

Trotzdem: Ohne den Schulterschluss mit dem Tourismus gehe es nicht, betonte Till Backhaus (SPD). Möglicherweise könnte das künftig sogar eine engere Variante werden als gedacht, auf der jüngsten Mitgliederversammlung habe es das Angebot gegeben, mit dem Tourismusverband Rügen zu fusionieren, hieß es.

Von Anne Ziebarth