25 Meter: Längste Kunststoff-Brücke der Welt in Sassnitz montiert

Sassnitz

Schweben kann sie zwar nicht. Die Segmente für die neue Brücke über das Feuchtbiotop am Sassnitzer Birkengrund wurden vor wenigen Tagen mit einem Kran an Ort und Stelle montiert. Viel Gewicht hing allerdings nicht am Haken. Weniger als 1,4 Tonnen wiegt eines der Brückenglieder. Die bestehen hauptsächlich aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK).

Die Firma BaltiCo aus dem mecklenburgischen Hohen Luckow hat sich auf den Einsatz von Faserverbundwerkstoffen spezialisiert. Ihr jüngstes Produkt, das sie im Auftrag der Stadt Sassnitz produzierte und montierte, ist mit ihren 25 Metern die weltweit längste Brücke ihrer Art, die in diesem Verfahren hergestellt wurde, sagt der Geschäftsführer und Ingenieur Dr. Dirk Büchler.

Viel steifer als Stahl

Ginge es nach ihm und seinen Kollegen, hätte das Feuchtbiotop am Sassnitzer Stadtrand gut und gern noch größer sein dürfen. Bislang haben sie kleinere Brücken entworfen und gebaut, etwa in der Stadt Bützow oder in den Niederlanden. Gerade die holländischen Nachbarn seien der neuen Technologie gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen. Mit der, so Büchler, erreiche man abhängig von der Konstruktion hohe Spannweiten.

Bei gleicher Konstruktionsweise überbrückt man mit einem Bauwerk aus dem genannten Verbundwerkstoff eine drei- bis viermal so große Distanz wie mit einer vergleichbaren Brücke aus den konventionellen Baustoffen wie Stahl oder Beton. Denn: „Die Kohlefaser ist viel steifer als Stahl“, erklärt Büchler. Gleichzeitig sei das Material viel leichter, im Vergleich zu Stahl um ein Fünffaches.

Geringer Pflegeaufwand überzeugte Stadtvertreter

Die Sassnitzer scheinen ein Faible für außergewöhnliche Brücken zu haben. Die Hängebrücke in den Stadthafen ist fast so etwas wie ein Wahrzeichen der Stadt geworden und auch für den Königsstuhl wird ein architektonisch innovativer Entwurf favorisiert. Im Falle der Fahrrad- und Fußgängerbrücke ging es den Verantwortlichen in der Verwaltung und der Stadtvertretung weniger um Schönheit als um die Zweckmäßigkeit.

Pflegeleicht und beständig sollte das neue Bauwerk sein. Genau das waren nämlich die Schwächen der alten Brücke am Birkengrund gewesen. Die relativ junge Holzkonstruktion musste vor mehr als vier Jahren wegen massiver Schäden am Unterbau und an den Aufbauten gesperrt werden. Seitdem hatten sich die Sassnitzer mit mehreren Vorschlägen für einen Neubau beschäftigt.

Zur Debatte standen unter anderem Brücken aus Stahl oder Holz. Doch die wären nicht nur in der Anschaffung und Montage teurer gewesen. Die Sassnitzer versprechen sich von dem Modell aus Verbundwerkstoff eine hohe Langlebigkeit bei geringem Pflegeaufwand.

Aus drei Segmenten wurde die Brücke aus kohlefaserverstärktem Kunststoff am Sassnitzer Birkengrund zusammengesetzt. Quelle: Stadt Sassnitz

Genau das verspricht Dirk Büchler für das Produkt aus seinem Hause. Der Schiffbauingenieur und seine Kollegen beschäftigen sich seit 1993 mit den sogenannten Kompositwerkstoffen. Daraus stellen sie neben Brücken auch Komponenten für Windradflügel, Gittermasten und Maschinenbauteile her.

Die Sassnitzer Brücke wurde in drei Segmenten vollkommen vorgefertigt und per Lastwagen nach Rügen gebracht. Die Montage erinnerte an Lego-Bausteine: Innerhalb eines Tages setzten die Arbeiter die Bauteile am Birkengrund zu einer Brücke zusammen und wurden dabei von einem Fernsehteam gefilmt.

Zuvor waren die alten Brückenpfähle gekappt und mit Stahlhülsen überzogen worden, die wiederum eine Betonfüllung bekamen. Jetzt stehen noch Restarbeiten aus, bevor dann die ersten Fußgänger und Radfahrer den Weg am Birkengrund wieder durchgängig passieren können.

Naturstein-Belag gegen „Ausrutscher“

Die Sassnitzer Bauamtsleiterin Claudia Klemens schwärmt von der Stabilität der leichten Kunststoff-Konstruktion. „Da schwingt nichts, die Brücke liegt wie ein Brett.“ Sie hofft, dass der Pflegeaufwand deutlich geringer sein wird als bei anderen Brückenbauwerken in der Stadt. Der Kunststoff ist schließlich sehr witterungsbeständig.

Dennoch wurde auf den Boden ein hauchdünner Natursteinbelag aufgeklebt. Der soll die Rutschfestigkeit garantieren. Weil sich die Brücke unter Bäumen und in einem Feuchtgebiet befindet, rechnet man damit, dass sich ein schmieriger Grünbelag bildet. Der lässt sich zwar leicht vom Kunststoff ablösen, könnte auf einem unbehandelten Boden aber für unfreiwillige Ausrutscher sorgen.

Von Maik Trettin