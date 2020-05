2720 Fragen in zwei Tagen auf Mönchgut: Zweitwohnungsbesitzer auf Rügen sind verunsichert

Bergen

Karl-Heinz und Edith Bakenhus waren zunächst einmal ratlos. Das Rentnerpaar aus dem niedersächsischen Oldenburg hatte gelesen, dass Inhaber von Ferienwohnungen diese ab dem 10. Mai wieder aufsuchen dürften, wenn sie eine amtliche Bescheinigung über ihr Wohneigentum in der Hand haben. „Wir haben seit 1995 ein Ferienhaus in Groß Schoritz auf Rügen, in dem wir seither von März bis Oktober ,übersommern’“, sagt Karl-Heinz Bakenhus. Daher fragte er sich, was für eine Bescheinigung er benötige, wo diese ausgestellt und wie lange es dauern werde, bis sie zugestellt würde?

Solche und ähnliche Anfragen erreichen die Hotlines auf Landes-, Landkreis- und Ämterebene derzeit zu Hunderten. Betroffen sind alle Bereiche von Kita und Jugend, Gesundheit und Grünflächennutzung, Verkostung und Beherbergung. Die Landesregierung stellte daher den MV-Plan 2.0 auf ihre Internetseite, der über aktuelle Änderungen und das Inkrafttreten von Regelungen informiert.

Nur fünf Prozent der Zweitwohnungsinhaber sind gemeldet

Der Fall von Familie Bakenhus ließ sich vergleichsweise schnell und eindeutig klären – nachdem ein Ansprechpartner am anderen Ende der überlasteten Hotline gefunden war. „Sie können Ihre Wohnung wieder nutzen, wenn diese spätestens am 28. April als Zweitwohnung angemeldet worden ist. Bitte führen Sie bei der Reise nach Mecklenburg-Vorpommern einen Nachweis mit sich, aus dem klar hervorgeht, dass sie einen Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben. Als Nachweis dient eine amtliche Meldebestätigung oder eine schriftliche Meldebescheinigung“, heißt es in der Verordnung der Landesregierung.

Zunächst aber habe man ihn beim Einwohnermeldeamt in Bergen nicht aufklären können. Weil das Ehepaar jedoch regelmäßig Steuern für seine Zweitwohnung zahlt, rief es die für die Ausstellung der Steuerbescheide zuständige Stelle in der Landkreisverwaltung an. „Dort war man ebenfalls nicht in der Lage, den geforderten Bescheid auszustellen. Eine amtliche Bescheinigung über Zweitwohnungen wäre nur in etwa fünf Prozent der Fälle ausgestellt worden, habe man ihm mitgeteilt. Daraufhin hätten er und seine Frau sich „kalt enteignet“ gefühlt. „Empfohlen wurde mir, mich doch an die Stelle zu wenden, die diesen ,Irrsinn’ ersonnen hat“, erzählt Karl-Heinz-Bakenhus.

Lediglich Zahl der Meldebestätigungen ermittelbar

Für Aufklärung sorgte erst besagte Mail des Landes. Das Ehepaar zahle zwar Steuern für den Zweitwohnsitz, habe es aber versäumt, sich dort auch anzumelden, hieß es darin. Damit befindet sich das Ehepaar in Gesellschaft von offenbar 95 Prozent der Eigentümer von Ferienunterkünften auf Rügen. Anders als Familie Bakenhus werden viele davon Ferienhaus oder -wohnung nicht für eigene Wohnzwecke nutzen, sondern vermieten. Mit diesen fällt das Oldenburger Paar nun in die Kategorie der gewerblichen Nutzer, die ihre Türen erst ab dem 18. Mai wieder aufschließen dürfen.

Das sei durchaus so gewollt, weil nur dieses Vorgehen erlaube, die Zahl der zusätzlich ins Land reisenden Menschen einzuschätzen, sagt eine Sprecherin des Landkreises. Die Zahl der Personen, die Steuern für eine Ferienwohnung zahlen, wäre nicht nur größer, sondern auch schwerer zu erheben gewesen. Die Zahl der Meldebestätigungen sei hingegen sofort ermittelbar. Es werde bei den Lockerungen der Corona-Verordnung eben versucht, die Zahl der Ankünfte für den Fall der Fälle den Kapazitäten der Krankenhäuser anzupassen.

Leitungen der Hotlines laufen heiß

Arne Fründt, Leitender Verwaltungsbeamter des Amts Mönchgut-Granitz. Quelle: RUE

Hinzu kämen Hunderte Mails von Vermittlungsagenturen, die wegen der Vermietung der ihnen anvertrauten Unterkünfte in den Startlöchern säßen. „Viele davon haben Unklarheiten im Zusammenhang mit Zweitwohnsitzen. Sie wollen vermieten und fragen, ob sie bereits vor dem 25. Mai anreisen dürfen, um die Wohnungen vorzubereiten“, so Fründt. Tatsächlich entschied das Kabinett am gestrigen Dienstag, dass auswärtige Besitzer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern vom 18. Mai an wieder in den Nordosten kommen dürfen.

Keine Ermäßigung bei Kurabgabe

Manch ein Vermieter möchte auch wissen, ob die Kurabgabe trotz der Einschränkungen fällig werde. Fründt: „Es gibt vorerst keinen Grund für eine Ermäßigung.“ Andere Eigentümer bauen ihr Ferienhaus erst noch und können den Bau nun nicht beaufsichtigen oder Maßnahmen abnehmen, wenn sie keinen Wohnsitz auf der Insel haben. Ganz überwiegend würden die Anfragen aber in freundlichem Tonfall gestellt, so Fründt.

Auch die Frage, wo eine infizierte Person isoliert werde und was das für die Wohnung bedeute, tauche auf. „Muss der Infizierte an die Heimatadresse zurückkehren oder auf der Insel bleiben?“ Die Antwort solle operativ erfolgen, heißt es aus der Kreisverwaltung. In einer Beratung am Mittwoch will sich der Stab eingehender damit befassen.

Fragen beantworten Mitarbeiter der Kreisverwaltung unter corona-anfrage@lk-vr.de.

