28 Unfälle an einem Tag rund um Stralsund

Stralsund

Unfallserie rund um Stralsund. Wie die Polizeiinspektion der Hansestadt am Donnerstag mitteilte, kam es zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagfrüh in ihrem Zuständigkeitsbereich zu 28 Verkehrsunfällen. Beim überwiegenden Teil der Kollisionen blieb es bei Sachschäden, die sich auf insgesamt rund 50 000 Euro belaufen. Neun der Verkehrsunfälle ereigneten sich wegen einer Gefahr, vor der kein Autofahrer gefeit ist: Es waren Zusammenstöße mit Wild.

Im Bereich Stralsund registrierten die Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund allein zehn Verkehrsunfälle. Rund zwei Drittel ereigneten sich beim Ein- und Ausparken beziehungsweise beim Rangieren. Verletzt wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Überholmanöver ging gründlich schief

Gegen 13 Uhr stießen am Mittwoch auf der Bundesstraße 194 im Bereich Lüssow auf Höhe der Einfahrt des dortigen Obst- und Gemüsehandels zwei Autos bei einem Überholmanöver zusammen. Eine 61-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Negast unterwegs und überholte einen vor ihr fahrenden Motorradfahrer. Bei dem Überholmanöver kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem 81-jährigen Fahrer eines VW, der sich im Gegenverkehr befand. Verletzt wurde bei diesem Zusammenstoß niemand. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird gegenwärtig auf rund 1000 Euro geschätzt.

Alkoholfahrt in Barth

In Barth ereignete sich am Mittwoch indes ein Verkehrsunfall, bei dem ein 66-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 8.30 Uhr beabsichtigte der aus Zingst stammende Mann mit seinem Opel in der Straße Reifergang hinter einem abgestellten BMW einzuparken. Bei dem Manöver kollidierte er jedoch mit dem BMW. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3300 Euro. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 66-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen, zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Vorfahrt übersehen auf Rügen

Auf der Insel Rügen kam es am Mittwoch gegen 12.40 Uhr im Bereich der Landesstraße 301 bei Gademow zu einem Vorfahrtsverstoß. Ein 59-jähriger Ford-Fahrer übersah offenbar beim Überqueren der Landesstraße von Gademow nach Thesenvitz eine 30-Jährige in ihrem Pkw Hyundai, die aus Richtung Bergen kam. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von cirka 4000 Euro.

Von Thomas Pult