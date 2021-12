Stralsund/Kramerhof

Impfnachweis, Personalausweis – für die Gastronomie sogar noch ein Test. Kunden sind von der 2G-Regelung im Handel mindestens genauso genervt wie Verkäufer. Ein neues Kontrollmodell im Strelapark soll nun Abhilfe schaffen: Mit einem Bändchen, wie es beispielsweise auf Festivals und bei All-inclusive-Hotels schon gang und gäbe ist, soll die Kontrolle an den einzelnen Geschäften erleichtert werden.

Wie das funktioniert und warum die Bändchen ein Vorzeigemodell für die ganze Stadt sein könnten, erklärt Centermanagerin Sandra Noack: „Wir wollen unseren Kunden wieder Freude am Einkaufen bereiten“, sagt sie.

Bänderausgabe findet an zwei festen Standorten statt

Gerade zur Weihnachtszeit sind die Hände meist voll, die Suche nach dem 2G-Nachweis ist dadurch denkbar mühselig. Der Strelapark hat deshalb eine Alternative zur Einlasskontrolle an jedem einzelnen Geschäft entwickelt. „Nach der Überprüfung des Impfstatus und einem Abgleich mit dem Personalausweis erhält der Kunde ein Bändchen, mit dem er dann überall die Läden betreten kann, ohne noch einmal seine Ausweise vorzuzeigen“, erklärt Sandra Noack das neue Modell.

Die Bändchenausgabe findet vor dem Eingang auf der rechten Seite am Manolis-Eisstand sowie im Obergeschoss rechts neben der Rolltreppe, ebenfalls bei Manolis, statt. „Zusätzlich werden die Kunden aber auch von unseren Mitarbeitern direkt angesprochen“, führt sie weiter aus. Für die Innenbereiche der Gastronomie gilt allerdings nach wie vor 2G plus. Zusätzlich zum Bändchen muss also ein negativer Test vorgezeigt werden.

Sina Wolff hat innerhalb von zwei Stunden schon 70 Bändchen verteilt. Quelle: Barbara Waretzi

Das Angebot scheint bei den Kunden gut anzukommen: „Ich habe in den letzten zwei Stunden bestimmt schon 70 Bändchen verteilt“, erzählt Sina Wolff. Sie arbeitet am Gutscheinstand des Strelaparks – auch dort sind die Bändchen erhältlich. „Ich finde die Bändchen wirklich eine tolle Idee“, bestätigt Bärbel Bürig aus Sassnitz. Sie müsse noch die restlichen Geschenke für ihre Enkel kaufen. „Ich muss nur kurz den Arm heben und nicht lange nach meinem Impfnachweis suchen.“

„Ich fühle mich wie im All-inclusive-Urlaub“, scherzt Bernd Drews. Er und seine Frau Dagmar finden die Bänder einfach und unkompliziert. „Wir wollen heute ein paar Kleinigkeiten noch besorgen, das ist mit den Bändchen deutlich entspannter“, fügt sie hinzu. Dafür ist das Ehepaar sogar extra aus Rügen angereist.

Aktuelle Corona-Regeln im Strelapark Unabhängig vom Impfstatus hat der Strelapark für alle weiterhin geöffnet, da sich Versorger des alltäglichen Bedarfs – wie Aldi, Rossmann oder Blume 2000 – in der Mall befinden. Für alle weiteren Geschäfte wird allerdings ein 2G-Nachweis benötigt. Dieser wird von den Verkäufern selbst oder an jeweils zwei Standorten im Strelapark kontrolliert. Wer sich an einem der Stände ausweisen kann, erhält ein Bändchen. Die Nachweise müssen dann nicht mehr in den einzelnen Läden vorgezeigt werden. Für die Innenbereiche der Gastronomie gilt nach wie vor 2G plus. Gäste benötigen neben ihrem Impfnachweis zusätzlich einen tagesaktuellen Test. Dieser kann direkt im SHC-Testzentrum in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr gemacht werden. Eine digitale Voranmeldung ist empfohlen. Ebenfalls vor dem Eingang des Einkaufszentrums befinden sich Stände mit Mutzen, Crêpes und Bratwurst. Diese können auch ohne Test erworben werden. Wer noch einen Weihnachtsbaum sucht, kann Nordmanntannen, Fichten, Kiefern und Blaufichten bei Schauer & Lindner direkt mitnehmen. Der Verkauf ist bis Heiligabend täglich von 9 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Landesverordnungen: „Es muss endlich aufhören!“

Jana Mohr, Verkäuferin bei Chelsea im Strelapark, hat ebenfalls nur gute Erfahrungen mit den Bändern gemacht. „Es ist eine Entlastung für uns“, erzählt sie. „Die Kunden nehmen das gut an. Einige kehren sogar extra noch mal um und holen sich ein Bändchen.“ Am wichtigsten sei ohnehin, dass die Geschäfte offen bleiben dürfen.

Eine Angst, die Torsten Grundke gut verstehen kann. „Die Bändchen-Lösung ist gut. Dennoch muss man klar sagen, dass die 2G-Regel den Zugang in die Läden erschwert“, sagt der Vize-Chef der IHK. Und: „Es kann nicht sein, dass die Politik den Handel ausnutzt, um ungeimpfte Bürger zur Impfung zu zwingen. Das muss endlich aufhören.“

Modelle wie die Bändchen im Strelapark würde die Centermanagerin auch der ganzen Stadt ans Herz legen, insbesondere für die Altstadt sei dies eine zeitsparende Alternative, die kleine Läden entlasten würde. „Viele verlieren durch das Kramen in der Handtasche die Lust am Bummeln“, berichtet Sandra Noack. „Unsere Bändchen sparen Zeit und Nerven, die man in der Vorweihnachtszeit gut gebrauchen kann.“

Von Barbara Waretzi