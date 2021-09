Groß Schoritz

Die ab September stattfindenden Veranstaltungen der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft werden laut Vorstand nach der Regelung durchgeführt, nur geimpften und genesenden Personen den Zugang zum Geburtshaus von Ernst Moritz Arndt in Groß Schoritz zu gestatten.

Mit dieser Entscheidung will der Vorstand der Gesellschaft Einschränkungen im aktuellen Veranstaltungsprogramm auf ein Minimum zu begrenzen.

„Als aktivierende Stimme im demokratischen Diskurs hoffen wir durch unsere Veranstaltungen zum Verständnis komplexer Sachverhalte beizutragen und zugleich ein Gefühl heimatlicher Verbundenheit zu vermitteln,“ so Co-Vorsitzender Klaus-Michael Erben, der zusammen mit Christa Steinke seit drei Jahren die Geschicke der Gesellschaft leitet.

Veranstaltungen im Oktober und November

Am 16. Oktober werden um 15 Uhr in Groß Schoritz die Besitzverhältnisse auf Rügen behandelt, eingeleitet mit einem Blick auf den Wechsel der agrarischen Flächen zwischen 1900 und 2000. Referentin ist Sabine Weiße, Diplomagraringenieurin aus Bergen.

Am 13. November geht es in Groß Schoritz um den Freiheitsbegriff aus Sicht der Leiterin einer Justizvollzugsanstalt, am 12. Dezember wird ein Blick auf die Advents- und Weihnachtsbräuche in Vorpommern gerichtet.

