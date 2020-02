3. Meisterschaft der Hobbybrauer: So schön sind die Siegerbiere

Stralsund/Hamburg

Was für eine spektakuläre Premiere für ein Bier! In der Hamburger Elbphilharmonie wurde am Donnerstagabend das fertige Bier der Gewinner der 3. Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer präsentiert und natürlich auch verkostet. Den ersten Schluck des Störtebeker Tropik-Ales genossen Markus Kohrt, Sarah Moor und Sebastian Winter von der Braugruppe Gröner Bagalut sichtlich. „Seit unserem Brautag in Stralsund Mitte Dezember haben wir auf diesen Tag gewartet“, so Markus Kohrt. „Ein unbeschreibliches Gefühl, das fertige Bier endlich in den Händen zu halten.“ Seine Braugruppe aus Oersdorf in Schleswig-Holstein hatte sich vergangenen September in der Braumanufaktur gegen 150 Hobbybrauer aus ganz Deutschland durchgesetzt. Ihre Interpretation des Bierstils Brut IPA ( India Pale Ale) hatte die Expertenjury überzeugt, mit tropisch-fruchtigen Hopfenaromen und dem sehr schlanken, trockenen Trunk.

Harter Brautag: Die Zutaten für sein Bier musste Markus Kohrt selbst schleppen. Quelle: Störtebeker Braumanufaktur

Auf die Idee, ein eigenes Bier zu brauen, kam Kohrt vor neun Jahren auf einem Dorffest. „Da war Craft Beer in Deutschland noch nicht präsent“, sagt Korth. „Wir haben die Bewegung von Anfang an mitgenommen.“ Und auch jetzt mit einem professionell eingebrauten Bier mitgeprägt. Als Gewinner der Meisterschaft durften sie ihren Sud an einem Tag mit den Stralsunder Meistern einbrauen. Und dies in großem Maßstab. Brauern in großen Maßstab einbrauen und bekommen 40 Kisten des Bieres nach Hause geliefert. Ihr Tropik-Ale gibt es jetzt nicht nur in der Elbphilharmonie, sondern auch im Störtebeker Braugasthaus in Stralsund – und in Oersdorf. Denn die Braugruppe hat selbst rund 40 Kästen geliefert bekommen.

So sieht das neue Tropik-Ale aus. Quelle: Arne Vollstedt

Auch das „KIPZ“ vom Rügener Tobias Witt gibt es in Hamburg

Maria Hirschbeck und Tobias Witt nehmen ihre 13 Kisten Bier in Empfang. Quelle: M.T.B.

Auch die Zwei-Raum-Wohnung von Maria Hirschbeck und Tobias Witt in Hamburg-Barmbek ist voller Bier. Dort stehen 100 Liter in 13 Kisten von ihrem „KIPZ“. Die beiden Hobbybrauer der Braugruppe M.T.B. ( Maria, Tobi, Brewery) hatten bei der Meisterschaft in Stralsund den Geschmack des Publikums am besten getroffen. Ihr Bier vom Stil Brut IPA erhielt die meisten Stimmen der knapp 1300 Festival-besucher. „Der Name des Bieres setzt sich aus den verwendeten Gewürzen Kurkuma, Ingwer, Pfeffer und Zimt zusammen“, so Tobias Witt. Auch ihr Bier wurde in der Elbphilharmonie präsentiert und kann dort im Restaurant Störtebeker probiert werden. „Sonst gibt es das Bier noch in Berlin“, sagt Witt. Und zwar im „Brwhouse“ der Brauerei Brlo. Dort hatte M.T.B. ihr Gewinnerbier gemeinsam mit Braumeister Michael Lembke im Dezember eingebraut. Lembke brachte ihnen die Kisten auch an die Elbe.

„Wir machen fast alles per Hand, die drücken nur auf einen Knopf.“

Die „laute Yogi-Hand“ wurde von der Schwester von Tobias Witt entworfen. Das Etikett ziert auch seinen Arm. Quelle: M.T.B.

„Seine Anlage in Berlin ist grandios“, sagt Witt, der gebürtig von der Insel Rügen stammt. „Kein Vergleich zu unseren 75-Liter-Kesseln. Wir machen fast alles per Hand, die drücken einfach auf einen Knopf.“ Doch der Brautag war für sie harte Arbeit. „Wir haben allein zehn Säcke Malz geschleppt und waren 12 Stunden dort“, sagt Witt. Auch wenn Hirschbeck und Witt viel positives Feedback auf ihr Bier bekommen haben, Profi-Braumeister wollen sie nicht werden.

Tobias Witt hebt seine Freundin Maria Hirschbeck an, damit sie das Schild für ihr gemeinsames Bier im Störtebeker platzieren kann. Quelle: MTB Tobias Witt

„Das mag ein entfernter Traum sein“, sagt der 34-Jährige. „Aber wenn ich die Kosten für den Aufbau einer Brauerei sehe und was man alles erfüllen muss, bis zu einem fertigen Bier. Mich würde das in der Kreativität einschränken.“ Und diese lebt der „Exil-Rügener“ in seiner Freizeit gerne aus. Dies sieht man auch an seinen Tätowierungen. Sein neustes Tattoo ist eine „laute Yogi-Hand“. Dieses entspricht dem Etiketten-Design für „KIPZ“ und wurde von seiner großen Schwester entworfen. „Alexandra wohnt in Hamburg nur wenige Meter entfernt von mir.“ Ihm sei der kreative Prozess total wichtig gewesen. Und: „Die Brauerei hat ihren Entwurf übernommen.“ So wird ihr Bier zu einem Gesamtkunstwerk.

Von Kay Steinke