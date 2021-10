3. Oktober auf Rügen – Was bedeutet der Gedenktag noch für die Insel?

Bergen

3. Oktober 1990...Da war doch was? Nach über 30 Jahren scheint die Erinnerung an den Tag der Deutschen Einheit bei vielen immer mehr zu verblassen, gerade bei jungen Menschen löst das Datum wenig Emotionen aus. „Ich verbinde mit diesem Tag nichts, das Thema kenne ich nur aus der Schule“, meinte etwa Niklas Ross aus Bergen.

„Für mich ist das wie Halloween“, sagte ein anderer junger Mann im Vorbeigehen. „Es gibt in unserer Generation keinen Unterschied mehr.“ Ganz anders die Meinung von Hilde Füssler aus Bergen: „Als 80-Jährige sage ich, wir haben Grund zum Feiern.“

Im Stadtmuseum Bergen hat jetzt eine Ausstellung eröffnet, die mit Bild- und Textdokumenten aus der Stadtchronik einen Einblick in das turbulente Jahr 1990 eröffnet, der einem die wegweisenden Umbrüche in allen Bereichen des Lebens vor Augen führt. „Wir haben die Stadtchronik im Keller gewissermaßen wiederentdeckt“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Ich habe mich sofort festgelesen. So entstand mit Marika Emonds vom Stadtmuseum die Idee zur Ausstellung.“

Marika Emonds und Bürgermeisterin Anja Ratzke in der Ausstellung im Stadtmuseum Quelle: Anne Ziebarth

Ananastörtchen und Stollen als Verkaufsschlager

Zum Nachdenken und Schmunzeln gleichermaßen regen die Poster an, die thematisch geordnet sind, auch die Stadtchronik 1990 selbst liegt zum Durchblättern bereit. Große schwarz/weiß-Aufnahmen zeigen lange Schlangen in der Sparkasse beim Wechseln des Geldes während der Währungsunion oder weisen auf die Verkaufsschlager der regionalen Bäckereien hin.

Eine Aufschlüsselung der Unternehmen in der Stadt zeigt, wie vielfältig Bergen hinsichtlich der Branchen aufgestellt war (Spoiler: Den Erotikshop gab es bereits 1990). „Wo sind denn die vielen kleinen Läden hin? Schade!“, fragt man sich unwillkürlich. Anderes kommt einem merkwürdig aktuell vor. Wegen des gestiegenen Anteils an Autos komme es zu immer mehr Verkehrsproblemen, unter anderem auf der Bergener Ringstraße, heißt es dort zum Beispiel.

Verkehrsknotenpunkt Ringstraße. Auch im Jahr 1990 war der gestiegene Fahrzeugverkehr ein Thema Quelle: Stadtchronik Bergen/Rügen. Das Jahr 1990

Schattenseiten der Einigung

Aber: Nicht nur der positive Umbruch wird thematisiert. Für viele Menschen bedeutete die „Wende“ eben keinen erfolgreichen Neustart. Das kann unter anderem auch Anne Leisenberg bestätigen, Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. „Es gab viele, die dafür bezahlt haben“, sagt sie. „Ich arbeite als Sozialtherapeutin und das ist der durchschlagende Tenor. Nach der Wende ging bei vielen die berufliche Identität kaputt. Und damit auch das wirtschaftliche Auskommen. Menschen, die damals nicht mehr ganz jung waren, hatten gar nicht mehr die Möglichkeit mit dem Kapitalismus zurecht zu kommen und sind dann auf der Strecke geblieben.“

Die 59-Jährige kenne auch Patienten mit sehr qualifizierten Berufsausbildungen, die zum Teil als ungelernte Kräfte arbeiten würden. „Viele Objekte sind von Menschen aus dem Westen an Land gezogen worden und die Einheimischen arbeiten jetzt in ihren alten Betrieben in Niedriglohn-Sektor“, hat sie festgestellt.

Problem: Ostrente zu Westzeiten

Auch Reinhard Liedtke, der Bürgermeister von Sellin, kennt die Schattenseiten. „Man denke nur mal an die Renten“, sagt er. „Da wurde eine ganze Generation, die kurz vor der Rente stand, dann mit einer Ostrente nach Hause geschickt. Die Preise für Wohnraum zum Beispiel zogen aber an.“ Andererseits habe es auch viele gegeben, die als junge Menschen schnell von den Möglichkeiten des eigenen Unternehmens profitieren konnten.

Doch ihm fällt auch ein ganz anderer Aspekt ein. „Man denke nur mal an die Infrastruktur, etwa die Straßen oder die Kanalisation, das Mischwasser. Die Abwässer von Neuensien, Altensien und Moritzdorf flossen mehr oder weniger geklärt in den Selliner See“, so Liedtke. „Oder auch die Heizung- früher haben alle hier mit Kohle geheizt. So etwas darf man nicht vergessen. Man kann die Einheit nicht nur schwarz oder weiß darstellen.“

Bilder aus der Sonderausstellung „1990. Die Chronik erzählt…“ im Stadtmuseum Bergen. Hier: Die beliebten Pfannkuchen aus der Produktionsgenossenschaft Moccana Quelle: Stadtchronik Bergen/Rügen. Das Jahr 1990

Kein schwarz/weiß – die Grautöne sind entscheidend

„Die Grautöne sind entscheidend“, findet auch Anja Ratzke. „Ich finde der 3. Oktober ist ein wichtiger Tag, der mehr Wert für die Gesellschaft haben sollte. Für mich liegt die Betonung auf Einheit, vieles geht heute ja eher über Konfrontation, es wird wenig aufeinander eingegangen.“ Das bestätigt auch Simone (42) Jantz aus Dreschwitz. „Ich habe das Gefühl, dass das damals mehr so ein Miteinander war. Das ist heute nicht mehr ganz so. Es ist mehr ein gegeneinander, wenn man es genau nimmt. Jeder sieht zu, wie er am besten wegkommt.“

Ihr Mann Christian erzählt: „Die DDR-Zeit war eine schöne Zeit für mich, mir fehlte es an Nichts“, so der 49-Jährige. „Heute kann ich auch gut leben, weil ich gute Arbeit hab. Es ist bloß traurig dass wir 31 Jahre danach immer noch von Ost und West reden. Ob es nun um Ost- und Westgehälter geht oder anderen Sachen, das ist schade.“ Sein 18-jähriger Sohn Christoph weiß zwar, was es mit dem Datum des 3. Oktobers auf sich hat, eine Rolle spiele das aber nicht mehr im Leben der jungen Generation. Fast. „Manchmal machen wir so Witze unter uns.“

Ausstellung in Bergen: 1990 – Die Stadtchronik erzählt Die Ausstellung mit Einblicken in die Stadtchronik der Inselhauptstadt ist noch bis zum 30. Oktober im Stadtmuseum Bergen zu sehen. Das Museum befindet sich im Klosterhof an der St. Marienkirche. Geöffnet ist dienstags bis samstags von 10 Uhr bis 16.30 Uhr. Es gilt die 3 G -Regel, Besucher müssen einen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen oder einen negativen Coronatest. Eintritt: 2 Euro/1 Euro ermäßigt

Stadtchronik Bergens soll weitergeführt werden

Die Bilder des 9. November 1989 hätten viele Menschen präsenter im Kopf, so Marika Emonds, die für die Konzeption der Ausstellung tief in die Bergener Gesichte der Wendezeit eingestiegen ist. Das seien aber überwiegend Bilder aus Berlin oder Leipzig. „Erst eine Stadtchronik in der wirklich alles notiert ist – von Demonstrationen über Sitzungsprotokolle bis hin zur Umbenennung der Straßen – bietet einem die Gelegenheit, das Leben hier vor Ort in Bergen darzustellen.“

Damit auch kommende Generationen einen Blick in die Vergangenheit ,zum Beispiel in das Jahr 2021, werfen können, plant Bürgermeisterin Anja Ratzke eine Wiederaufnahme der Stadtchronik. Diese war in der Nachwendezeit nur noch sporadisch geführt worden.

Von Anne Ziebarth nud Klaus Weickardt