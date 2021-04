Hiddensee

So hat sich Renate Seydel diesen Sommer sicher nicht vorgestellt. Wenn sie alljährlich zu Ostern von der Hauptstadt auf das Inselchen übersiedelt, bleibt normalerweise nicht viel Zeit, sich in ihrem Häuschen in Vitte wieder einzurichten. Stattdessen wartet wenige Hundert Meter weiter ihre Buchhandlung „Koralle“ darauf, wieder zum Leben erweckt zu werden. Regale werden entstaubt, die Bestände aus dem Lager wieder einsortiert und die ersten Pakete mit Bestellungen der Neuerscheinungen ausgepackt. Ganz so eilig ist dies, wie auch schon im Jahr zuvor, auch dieses Mal nicht. Zwar dürfen die Buchhandlungen – die als Lieferanten geistiger Nahrung zu den Grundversorgern zählen – ihre Türen öffnen, doch ohne Touristen scheint das kaum lohnend.

Ruhiges Jubiläum ohne große Feier

Dabei freut sich Renate Seydel auf die Saison. Vor 30 Jahren übernahm sie am 1. Mai das kleine reetgedeckte Haus mit dem Geschäft von der Volksbuchhandlung. „Dabei dachte ich, dass ich bis an mein Lebensende als Lektorin im Henschel-Verlag sitzen werden“, sagt die 86-Jährige. Dies war jedoch keineswegs der Beginn ihrer Hiddensee-Liebe. Schließlich lag in diesem Moment schon längst ihr Hiddensee-Lesebuch vor, denn das kleine Eiland hat Renate Seydel schon fast vier Jahrzehnte zuvor zu ihrer Herzensinsel ernannt, als sie erstmals als Abiturientin Hiddensee erkundete. Eine ganz persönliche Liebesgeschichte, die die Autorin mittlerweile in mehreren Büchern festgehalten hat. Daher war es ihr wichtig, auch in diesem Jahr trotz aller Widrigkeiten am 1. Mai vor Ort zu sein. „30 Jahre durchgehalten zu haben, immer mit gleichem Elan und Interesse seine Arbeit zu machen, bedeutet schon etwas.“

Die Autorin Renate Seydel Als Lektorin im Henschel-Verlag bearbeitete Renate Seydel auch die Autobiographien oder Biographien vieler Künstler. Dieser Einblick in die Film- und Theaterwelt veranlasste sie dazu, später selbst Bildbiographien und Memoirenbände über Asta Nielsen, Marlene Dietrich und Romy Schneider zu verfassen. Mit „Hiddensee – ein Lesebuch“, das 1991 erschien, sammelte sie erstmals ihre Liebe zur Insel zwischen zwei Buchdeckeln. Es folgten auch Lesebücher über Rügen und Usedom. In „Hiddensee – Geschichten von Land und Leuten“ sowie „Hiddenseer Inselgedichte“ fasste sie weitere Erinnerungen zusammen. In Zusammenarbeit mit dem Fotografen Thomas Grundner brachte sie 2012 den Hiddensee-Bildband heraus. „Eines meiner persönlichsten Bücher, weil man hier alle Jahreszeiten erlebt“, meint Renate Seydel, die ihre Freizeit nach der Aufgabe der Buchhandlung wieder dem Schreiben widmen möchte.

Anfang der 60er-Jahre baute ihr Vater der Familie ein Sommerhäuschen, das inzwischen vier Generationen zur zweiten Heimat wurde. Als die Insel 1991 auch zur beruflichen Heimat wurde, wusste Renate Seydel ihren Mann Kuno Mittelstädt – der zuvor als Verlagsleiter des Henschel-Verlages tätig war – auch im Geschäft stets an ihrer Seite. Nach dessen Tod unterstützte die Insulanerin Hannelore Schluck die Inhaberin bei der Bewältigung des täglichen Pensums. Denn auch als erfahrene Lektorin sah sich Renate Seydel anfangs völlig neuen Aufgaben gegenüber. Besuche der Buchmessen, das Verfolgen von Literatursendungen, Rezensionen und Kritiken wurden zur Leidenschaft. „Ich bin zwar keine ausgebildete Buchhändlerin, hatte ja aber immer schon mit Büchern zu tun“, meint die Renate Seydel.

Das Schaufenster spiegelt die Liebe zur Insel wider. Inselgeschichten und -geschichte sind bei den Touristen als Urlaubslektüre gefragt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Bücher für alle Lebenslagen und -fragen

Und doch war es etwas Neues, sich auf die Vorlieben und Bedürfnisse der Inselbewohner und Urlauber einzustellen. „Viele betrachten die Buchhandlung als Institution. Sie wollen schauen, ob man auch noch da ist. Es ist auch ein Ort des Austausches. Und natürlich verlässt man sich auf Empfehlungen“, weiß die Buchhändlerin. Und sie hat ein Auge dafür, was die Kunden wollen. Naturführer, Inselgeschichte und -geschichten. Ob nun Ferienhausurlauber oder Segler – viele Menschen nehmen im Urlaub ihre Umwelt anders wahr und interessieren sich dann plötzlich auch dafür, welcher Vogel dort morgens in der Hecke den Weckruf ertönen lässt. Für fast alle Fragen hat Renate Seydel die Antwort in Form eines passenden Buches parat.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Gäste begrüßt sie alljährlich wieder. „Da kommt dann auch ein Kunde und erzählt, dass er hier als Kind bei mir seine ersten Bücher gekauft hat“, berichtet Renate Seydel. Doch nicht nur die täglichen Begegnungen mit ihren Kunden bleiben in Erinnerung. Auch die Hiddenseer selbst – die sie längst zur Gemeinschaft zählen – haben ihren Platz in ihrem Herzen. „Die Unterstützung der Einheimischen ist großartig. Elektriker Schluck, die Rügener Haustechnik, Dachdecker Siebeler oder Tischler Gottschalk und freundliche Nachbarn – alle waren immer hilfsbereit zur Stelle, wenn man sie zum Saisonstart brauchte“, sagt die Buchhändlerin.

Die Inselliebe bleibt

Auch wenn sie den Ladenschlüssel am 1. August an ihre Nachfolgerin übergibt, wird sie ihrem Inselchen selbstverständlich weiter die Treue halten und auch im nächsten Jahr wieder ihr Haus neben dem mit Heckenrosen überzogenem Grundstück vor der Düne beziehen. Nie möchte sie die Schönheiten der Insel im Laufe der Jahreszeiten missen wollen. Und auch das kleine Haus mit der Buchhandlung im Erdgeschoss wird sie nicht ganz verlassen. Wer dann auch im nächsten Jahr der Buchhandlung wieder einen Besuch abstattet, kann Renate Seydel dann vielleicht noch hinter dem Giebelfenster unter dem Spitzdach an ihrem Schreibtisch sitzen sehen. Statt der Buchhaltung und Bestellungen liegt hier dann jedoch nach ihrem Plan ein neues Manuskript.

Von Wenke Büssow-Krämer