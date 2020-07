„30 Jahre Hiddensee“: Kunst am Torbogen in Kloster

Kloster

Würde es den „Hiddensoer Künstlerinnenbund“ (1919 bis 1933) noch geben, wäre sie womöglich ein Teil davon. Angelika Schönig verwirklichte erst im Jahr der Deutschen Einheit ihren großen Traum auf die kleine Insel zu ziehen.

„Mit süßen 35 bin ich hier angekommen“, sagt die gebürtige Stralsunderin, „das ist jetzt 30 Jahre her und umfasst die schönste Zeit meines Lebens – Zeit, in der ich die Veränderung und die Menschen auf Hiddensee nach der Wende mit meinen Bildern begleitet habe.“

Anzeige

Dabei war es nie ihr Thema, Idylle und Inselnatur zu spiegeln, sondern zu zeigen, was das Gesehene und Erlebte in ihr auslösen. Die Ergebnisse zeigt nun die Ausstellung „30 Jahre Hiddensee“ vom 6. bis 22. August in der Galerie am Torbogen in Kloster.

Weitere OZ+ Artikel

Täglich von 13 bis 18 Uhr kann man vor Ort mit der Künstlerin ins Gespräch kommen, Bilder gucken und dabei vielleicht selbst eine andere Sicht auf vermeintlich Bekanntes entdecken.

Von OZ