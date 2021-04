300 Abstriche pro Tag: Putbus auf Rügen startet mit Corona-Testzentrum 

Lauterbach

Vor vier Wochen gab es einen großen Aufschrei auf der Insel Rügen, weil es nur drei Testzentren gab – und zwar nur in Bergen und Sassnitz. Zum Teil waren weite Wege notwendig, um etwa einen Friseurtermin wahrzunehmen. Mittlerweile hat sich die Situation entspannt. Die Insel ist flächendeckend mit Testzentren versorgt. Ein neues kam am Montag im Putbusser Ortsteil Lauterbach hinzu. Seit dem 26. April werden Abstriche bei der Firma Vilm-Yachts GmbH in der Chausseestraße 11 genommen.

„Wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren wollen, müssen wir uns testen lassen“, sagt Sebastian Götte. Er gehörte zu den ersten Einwohnern, die prüfen wollten, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Der Hafenmeister des kommunalen Hafens in Lauterbach und zugleich Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, führte vor, wie der Test in Lauterbach abläuft. Er hatte sich auf der Internetseite www.testzentren-mv.de angemeldet.

André Waßnick (v.l.), Bürgermeisterin Beatrix Wilke, Matthias Lenz von Vilm-Yachts GmbH und Sebastian Götte stehen vor dem neuen Testzentrum in Lauterbach. Dieses befindet sich in der Chausseestraße 11. Quelle: Mathias Otto

Am Eingang haben Mitarbeiter vom Kreisverband Rügen-Stralsund des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die angegeben Daten mit denen seines Ausweises verglichen. Danach ging es unverzüglich zum Testen. Nach noch nicht einmal fünf Minuten war diese Aktion beendet. Nach einer Viertelstunde erhielt er per E-Mail die Information über das Testergebnis.

Bis zu 300 Personen können getestet werden

Schnell und unkompliziert soll das Prozedere vonstatten gehen. „Bei einem normalen Betrieb schaffen wir rund 300 Testungen. Allerdings noch nicht gleich in der ersten Woche. Hier starten wir mit fünf Buchungen im Viertelstundentakt“, sagt André Waßnick, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes. Ab kommender Woche sind doppelt so viele Buchungen möglich.

André Waßnick, Vorstandsvorsitzender des Kreisverbands Rügen-Stralsund des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), ließ sich in Lauterbach testen. Quelle: Mathias Otto

„Das setzt aber voraus, dass die Masse online bucht. Der Unterschied liegt am Aufwand. Jemand, der online bucht, kann innerhalb von wenigen Minuten mit dem Test fertig sein. Es gibt aber auch Leute, die weder die technischen Möglichkeiten haben oder sich nicht online anmelden wollen. Für sie nehmen wir uns selbstverständlich die Zeit. Diejenigen füllen ihre Daten hier aus“, sagt er. Dementsprechend sind aber weniger Testungen möglich.

Walk-in und Drive-in

Am Standort in Lauterbach gibt es gleich zwei Möglichkeiten, zum Testergebnis zu kommen. Zum einen die klassische mit dem sogenannten Walk-in. Montags bis donnerstags öffnet das Corona-Testzentrum für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind und vorab nicht zwangsläufig einen Termin vereinbart haben. Spontane Testungen sind hier also, je nach Kapazität, möglich. Mit Wartezeit ist mitunter zu rechnen.

Auf dem Gelände der Fima Vilm-Yachts GmbH in Lauterbach befindet sich ebenfalls eine sogenannte Drive-in-Station. Getestet wird hinter einer Halle. Quelle: Mathias Otto

Ein zusätzliches Angebot ist freitags das sogenannte Drive-in-Verfahren. Voraussetzung hier ist aber eine Terminvereinbarung über die Internetseite. „Bis zu fünf Personen können pro Auto angemeldet werden. Das Drive-in-Konzept sieht vor, dass die zu Testenden im Auto sitzen bleiben, auf diese Weise den Check-in sowie die anschließende Testung durchlaufen und direkt im Anschluss das Testzentrum mit dem Auto wieder verlassen“, sagt Anja Wrzesinski, Sprecherin beim DRK.

„Mehr testen denn je“

Wie sinnvoll ist es aktuell, ein Testzentrum zu eröffnen, obwohl viele Geschäfte und Dienstleister derzeit geschlossen haben? „Die Inzidenzwerte in ganz MV und so auch im Landkreis Vorpommern-Rügen stiegen zuletzt stark“, sagt die Sprecherin. Auch wenn Testverpflichtungen für Besuche in Einzelhandel, Kosmetikstudio & Co. wegen des aktuellen Lockdowns wegfallen, seien Corona-Tests – neben Impfungen und der gängigen AHA-Regeln – ein effektives Mittel, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen.

Zu diesen Zeiten hat das Testzentrum geöffnet Ab sofort können sich die Rüganer einmal wöchentlich in Lauterbach kostenfrei testen lassen. Im Testzentrum in der Chausseestraße 11 gibt es verschiedene Testkonzepte: Drive-in und Walk-in, die an verschiedenen Tagen angeboten werden. Im normalen Betrieb sind 300 Testungen möglich. Öffnungszeiten für den Walk-in: montags von 7 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 14.45 Uhr; dienstags von 7 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 14.45 Uhr; mittwochs von 10.30 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 18.15 Uhr und donnerstags von 7 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 14.45 Uhr. Öffnungszeiten für den Drive-in: freitags von 10.30 bis 12 Uhr sowie 12.30 bis 18.15 Uhr.

„Wir waren mit dem Inzidenzwert kürzlich bei unter 90, sind jetzt wieder bei 106. Das heißt, wir haben den höchsten Wert seit dem Corona-Ausbruch. Wir müssen also mehr testen denn je“, sagt André Waßnick. Und die Gefahr, sich mit der britischen Mutante anzustecken, sei höher denn je.

Feuerwehr will wieder mit Ausbildung starten

Das sagt auch Sebastian Götte. Seit einem halben Jahr konnten die Putbusser Feuerwehrleute keine Ausbildung durchführen. „Bei uns wird aktuell nur die Technik am Laufen gehalten“, sagt er. Die Ideen seien vorhanden, die Ausbildung wieder starten zu lassen, wenn die Feuerwehrleute einen negativen Test vorlegen. „Also sollten wir uns testen lassen, damit so etwas wieder möglich ist“, sagt er.

Bürgermeisterin Beatrix Wilke verschaffte sich am Montag ein Bild vom neuen Testzentrum. „Ich bin froh, dass wir es in der Kürze der Zeit auch für die Putbusser umsetzen konnten“, sagt sie. Ihr Ziel ist es, dass an diesem Standort künftig auch geimpft werden soll. „Die Voraussetzungen sind da, dass hier Testen und Impfen kompetent aus einer Hand möglich ist.“

