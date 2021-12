300 Teilnehmer bei Corona-Demo in Bergen auf Rügen

Bergen

Am Anfang hakt es noch etwas in der Verständigung zwischen Polizei und Demonstranten, als einige wenige sich der Feststellung ihrer Personalien verweigern. Insgesamt aber bleibt es friedlich, als sich am Montagabend schätzungsweise 300 Personen auf dem Bergener Markt versammeln, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Einige halten Kerzen oder Teelichter in der Hand, andere führen Transparente mit, auf denen steht: „Keine Lügen“, „Hände weg von unseren Kindern“, „Stoppt den Corona-Wahn“, „Schützt unser Grundgesetz“ oder „2Klassengesellschaft?“.

„Wir haben Flyer verteilt und auf Telegram aufgerufen“, sagt der Anmelder der Kundgebung und der anschließenden Demonstration durch die Bergener Innenstadt. Der heißt Norbert und ist nach eigenen Angaben, ein ehemaliger Ringer. Norbert verlas zunächst die Auflagen für die Demonstration. „Haltet die Abstände ein und tragt einen Mund-Nasenschutz.“ Daraufhin ziehen vereinzelte Teilnehmer eine Maske aus der Tasche und tragen sie unter dem Kinn. Die Tragepflicht möchte die Polizei – wohl aus Gründen der Verhältnismäßigkeit - nicht durchsetzen.

Die Rede ist dann von einer unfähigen Regierung, die Wahlversprechen bricht und Interessen der Pharmaindustrie „Wir werden zu Untertanen geknechtet, werden keine Rechte mehr haben und gehalten wie Vieh“, ruft Norbert. „Ich möchte nicht, dass meine Eltern allein im Pflegeheim sterben.“ Die verimpfte Flüssigkeit enthielte Partikel, die nur für Forschungszwecke gedacht wären. „Denkt mal nach und wacht endlich auf“, rief Norbert.

Gegen Impfpflicht und Spaltung der Gesellschaft

Auch andere Teilnehmer gehen an das Mikrofon. „Demokratie geht vom Volk aus und Staatsgewalt hat noch nie was gebracht“, ruft eine jungen Frau und eine andere fragt: „Wer hatte schon mal Grippe? Und wir leben noch.“ Ein bekennender Ungeimpfter nennt Namen und Anschrift und glaubt: „Vielleicht werde ich ja jetzt abgeschoben.“ Seine ebenfalls ungeimpfte Frau dürfe nicht mehr in einer Mutter-Kind-Klinik arbeiten, obwohl sie nur Hausdame wäre und er selber könne seine Tochter nicht aus der Kita abholen, weil er den Test verweigert. Andere Redner nennen allerhand Zahlen, die beweisen sollten, dass Virologen von Charité und Robert-Koch-Institut sich täuschen.

Unter den Teilnehmern ist auch Nicole Halle. „Ich bin gegen Impfpflicht und Spaltung der Gesellschaft und für Solidarität mit dem Personal im Gesundheitswesen“, sagt die Sassnitzerin. Am Ende bedankt sich Norbert dafür, dass alles friedlich geblieben ist und glaubt, Medien würden am nächsten Tag von 40 Teilnehmern berichten, von denen die Hälfte rechtsradikal gewesen sei.

Von ud