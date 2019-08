Sellin

Partystimmung und Tanzlust pur: Das DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ sorgte dafür, dass der Selliner Strand am Freitagabend bebte. Mit ihrem Mix aus melodischem Tech und Deep House gepaart mit Pop-Stücken, wummernden Bässen und einer knalligen Bühnenshow mit spektakulären Feuereffekten lockten die Thüringer sogar Tanzmuffel aus der Reserve. Der lila-orange-rote Abendhimmel über Sellin bot dazu eine perfekte Kulisse.

Auch Teil 2 des 1. Selliner Sommer Open Airs war ein Publikumsmagnet: Nach dem Besucherrekord mit 4500 Gästen zum Auftakt mit Wincent Weiss am 20. Juli, waren zu dem Konzert des bekannten DJ-Duos an der Seebrücke rund 3000 Fans gepilgert. Zudem säumten viele Lauschlustige außerhalb des abgesperrten Festivalgeländes am Strand den Bereich oberhalb des Seesteges am Hochufer.

Steffi, Michelle, Louisa und Josi (v.l.) sind aus Berlin zum Konzert angereist. Quelle: Gerit Herold

Mittendrin im Getümmel tanzen auch Josi (28), Steffi (34), Louisa (15) und Michelle (16). „Wir sind das erste Mal auf einem Konzert von den Jungs und extra angereist“, verrät Josi. „Louisa hatte Michelle das Ticket zu ihrem Geburtstag geschenkt und wir sind die Begleitung“, so die Blondine aus Buckow ( Berlin). Die jungen Frauen statten der Insel Rügen bis zu zehn Mal im Jahr einen

Besuch ab. Von dem Konzert in Sellin sind sie besonders angetan. „Das ist hier der geilste Spot der Welt, eine Traumkulisse“, schwärmt Josi.

Die Jungs von „Gestört aber GeiL“ gehören derzeit zu den angesagtesten DJ- und Produzenten-Duos Deutschlands. Den Durchbruch schafften die Erfurter im Jahre 2012 auf dem Musikfestival Sputnik Springbreak. Zwei Jahre zuvor hatten Marcel Stephan, bekannt als Spike*D (Jahrgang 1990), und Nico Wendel (Jahrgang 1984), die sich in einer Sangershausener Diskothek kennenlernten, ihr gemeinsames Projekt gestartet.

Ihr Markenzeichen: Aus modernen Popsongs, bekannten Schlagern, Party-Hits oder Evergreens mixen die Thüringer elektronische Musik mit vibrierenden Bässen und rasendem Rhythmus. Jeder kann sofort mitsingen und will mittanzen. In Sellin trat Nico nicht mit Spike*D auf. Weil Spike krank ist, ist Team-Mitglied Olli seit einigen Monaten an Nicos Seite, heißt es auf der Facebook-Seite des Duos.

Am Nachmittag hatte sich Stefan Kästner, Prokurist der Dresdner Bernd-Aust-KulturManagement GmbH, noch nicht ganz zufrieden gezeigt mit 2300 verkauften Konzertkarten. Die Agentur ist bei den Sommer Open Airs der Kooperationspartner der Kurverwaltung Sellin. „Wir hatten mit 3000 Besuchern erhofft“, so Kästner. An der Abendkasse kam dann aber noch rund 600 Partygäste. Der Vorverkauf für das letzte Konzert der neuen Veranstaltungsreihe mit Ben Zucker am Sonnabend ist vielversprechend und wird in Sellin wohl einen neuen Besucherrekord aufstellen. „5500“, so Kästner.

Zufrieden mit der Organisation (v.l.): Alexander Nüske vom Sanitätszug, Willi Wolff, Leiter der Seebrücke, Tourismusmanager Conrad Bergmann und Bürgermeister Reinhard Liedtke. Quelle: Gerit Herold

Gastronomisch bestens dafür gerüstet ist die Seebrücke mit ihrem Team, meint Leiter Willi Wolff. „Getränketechnisch können 10000 Leute kommen.“ Sechs Getränkeausschankwagen, drei Esszelte, vier Kühlwagen und 42 Mitarbeiter gewährleisten die Konzertversorgung. „Und alle Einsatzkräfte haben von uns einen Verpflegungsbeutel bekommen“, so Wolff. Da strahlt auch Bürgermeister Reinhard Liedtke, der auch zu diesem Konzert kurz vorbeischaute. „Zu Ben Zucker komme ich mit der ganzen Familie und Freunden“, so Liedtke.

Der Abendhimmel über Sellin bot eine romantische Kulisse. Quelle: Gerit Herold

