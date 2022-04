Stralsund

Gute Nachrichten für Autofahrer: Wer von Stralsund nach Rügen fährt und den Rügendamm nutzt, ist jetzt wieder etwas schneller am Ziel. Die Maßnahmen des Straßenbauamtes zeigten Wirkung. Die Einstellungen an den Auflagepunkten der Ziegelgrabenbrücke wurden verändert und ermöglichen so die teilweise Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung. Galt hier doch seit etwa einem Jahr auf der 86 Jahre alten Klappbrücke die 30 auf dem Tacho.

Busse und Laster müssen 30 fahren

Nun gilt die Beschränkung von 30 km/h nur noch für Busse, Lkw über 7,5 Tonnen und Gespanne. „Wir haben den 2021 festgestellten Schaden an der Brückenklappe zwar durch eine Sofortmaßnahme in wesentlichen Teilen behoben. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Schaden erneut auftritt. Deshalb müssen schwere Fahrzeuge 30 fahren“, heißt es vom Straßenbauamt. Bleibt zu hoffen, dass die anderen dann überholen können, sonst nützt uns unsere 50-Fahrt gar nichts. Hoffen wir das Beste.

Übrigens arbeitet die Behörde an einem Sanierungskonzept für die Ziegelgrabenklappbrücke, um das 86 Jahre alte Brückenbauwerk auch für die Zukunft sicher zu machen.

Von Ines Sommer