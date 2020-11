Bergen

33 Kästen mit Leergut sind von einem Lkw in der Ruschwitzstraße in Bergen auf der Insel Rügen gestohlen worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund am Freitag mit.

Die Kriminalpolizei in Bergen sucht Zeugen. Der Diebstahl wurde bereits in der Zeit vom 9. November, 12 Uhr, bis 10. November, 6 Uhr, begangen. Hinweise nehmen unter der Telefonnummer 03838/8102 21 die Kriminalpolizei oder die Polizei in Bergen (Telefon 03838/ 81 00) entgegen.

Von OZ/dl