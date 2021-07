39 Gemeinden unter einem Hut: Tourismuschef fordert „Stadt Rügen“

Insel Rügen

Die Diskussion um die Zukunft der Insel brodelt wie lange nicht mehr. Bürgerinitiativen bringen sich in Stellung, Forderungen nach einem Umdenken und einem Tourismuslimit werden immer lauter. Die OZ hat dazu mit Knut Schäfer gesprochen. Der 44-Jährige ist Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Rügen, Geschäftsführer der Weissen Flotte, Familienvater und gebürtiger Rüganer.

Überall hört man angesichts neuer touristischer Projekte die Forderung nach einem Bettenstopp, also der Begrenzung der touristischen Betten pro Einwohner. Macht das in Ihren Augen Sinn?

Ich halte eine reine Begrenzung in Zahlen nicht für sinnvoll. Mit einer starren Regelung könnten auch wirklich innovative touristische Projekte in Zukunft nicht mehr umgesetzt oder weiterentwickelt werden. Wie die bauliche und touristische Entwicklung in der Zukunft aussehen soll, ist aber eine Frage, der wir uns stellen müssen; eine breite Diskussion ist wichtig und längst überfällig. Dazu gehört auch, dass wir darüber reden, wann genug genug ist, es geht schließlich um die Heimat der Menschen hier. Es geht nicht an, dass Einwohner über Bauprojekte getäuscht und dann von geänderten Planungen der Investoren überrascht werden. So ein Vorgehen ärgert mich sehr.

Diskussion ist das eine, aber wie kommt man zu Ergebnissen?

Zum einen hat das viel mit Empathie zu tun. Wie positionieren sich die Gemeinden und Ämter zu den Interessen der Einwohner? Zum anderen fehlt das inselweite Entwicklungskonzept, welches nicht an Gemeinde- oder Amtsgrenzen aufhört, sondern wirklich eine verbindliche Lösung für die Insel ist. Ich sage es immer wieder, es braucht eine administrative Klammer für Rügen, um solche Regelungen verbindlich festzuhalten. Das ließe sich durch eine verwaltungsrechtliche „Stadt Rügen“ umsetzen.

Diesen Begriff hört man angesichts wachsenden Unmuts derzeit überall auf der Insel. Aber wie kommt man dorthin? Und: Gibt es dann nur einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin?

Eine Stadt Rügen könnte durch eine Ämterfusion gemeinsam mit den amtsfreien Gemeinden entstehen. Die Gemeinden selbst bleiben bestehen, ebenso der Landkreis Vorpommern-Rügen – es geht nicht darum, die Kreisgebietsreform rückgängig zu machen, sondern eine ergänzende Verwaltungseinheit zu bilden. Aber – ja, es würde einen Verwaltungschef oder eine -chefin geben. Sicherlich nicht einfach, das den 39 Bürgermeistern der Insel zu erklären. Aber in meinen Augen ist es – und das merken wir aktuell immer stärker – alternativlos für Rügen. Dieser Prozess sollte zeitnah angeschoben werden.

Wie könnte man das umsetzen und wer soll schieben?

Man braucht meiner Meinung nach erst mal einen Indikator für die Akzeptanz der Idee. Eine Bürgerbefragung wäre ein erster Schritt, vielleicht am 29. September zur Bundestags- bzw. Landtagswahl. Dann können alle Gemeindevertretungen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ziel sollte eine gemeinsame Absichtserklärung aller Gemeinden sein, die Idee einer gemeinsamen „Stadt Rügen“ weiterzuverfolgen.

Das klingt nach einem schmerzhaften Einschnitt, jede Gemeinde hat ja ihre eigenen Probleme und Projekte ...

Aus den Erfahrungen der letzten zehn Jahre ist es für inselweite Entscheidungen alternativlos, das gemeinsame Organ ist sonst der große Landkreis. Das ist keine Kritik, aber der Landkreis ist eben größer als das Saarland, sehr heterogen und da geht die Insel mit ihren Inselinteressen unter. Eigentlich sollte man dafür keine Überzeugungsleistungen brauchen, das hat etwas mit Patriotismus zu tun. Wir sind eine Insel, das nimmt auch der Gast so wahr. Die Alternative für Inselentscheidungen ist, jedesmal alle 39 Gemeinden mit einzelnen Gemeindevertretersitzungen zur Zustimmung zu bewegen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das nicht funktioniert.

Nun gibt es ja auch auf dem Gebiet des Tourismus etwas Neues, was auf Rügen zukommt: die vom Landtag beschlossene Möglichkeit der Tourismusregion.

Ja, in einer Tourismusregion könnte man flächendeckend die Erhebung einer Kurtaxe ermöglichen und somit auch Projekte, wie den kostenfreien ÖPNV, angehen. Damit wäre auch das Thema, dass Einheimische Kurtaxe zahlen müssen, vom Tisch. Aber, und damit sind wir wieder beim Thema Stadt Rügen: Für eine Tourismusregion ist eine gemeinsame Klammer wenn nicht zwingend notwendig, dann aber von großem Vorteil. Die Frage ist, was man zuerst auf den Weg bringen will – oder ob man diesen Prozess parallel führt.

Wer entscheidet und drückt den Startknopf?

Der Tourismusverband Rügen kann den Prozess einer Tourismusregion begleiten und moderieren. Das ist aber ein Vorhaben, was nicht mal „eben so“ funktioniert, das dauert bestimmt zwei Jahre. Es müssen Finanzierungsmodelle entwickelt werden, die Gemeinden müssen alle miteingebunden werden, gerade die, die bisher keine Kurtaxe erheben. Das ist personell für einen Verband wie uns derzeit nicht zu stemmen, Fördermittel sind beantragt. Den Prozess einer „Stadt Rügen“ aber können wir nicht anstoßen, das wäre auch völlig außerhalb unserer Satzung. Das muss aus den Gemeinden selbst kommen. Vielleicht geht ja eine Gemeinde vornweg? Vielleicht auch eine Bürgerinitiative?

Es hat sich gerade mit der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ eine weitere gegründet. Wie stehen Sie zu solchen Bürgerinitiativen?

Solche Organisationen sind wichtig, um Dinge voranzubringen, auf Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen und zu diskutieren. Je mehr Menschen sich für die Zukunft der Insel Rügen interessieren, umso besser. Allerdings erfordert das ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft, wir sitzen alle in einem Boot. Es kann nicht sein, dass anstatt mit der anderen Seite zu reden, gleich mit „gewetzten Messern“ losgelaufen wird. Das sieht man aktuell sowohl in den Auseinandersetzungen um die Bebauung des Bug als auch im Streit um die touristischen Linien der Verkehrsgesellschaft VVR. Irgendwie schaffen wir das seit dreißig Jahren nicht, miteinander zu reden. Das ist schade und keine Basis für nachhaltige Entwicklung.

Ab und an hört man den Seufzer: „Kann nicht einmal alles so bleiben, wie es ist“. Verständnis?

Nein. Die Zeit läuft weiter, wir können sie nicht anhalten, denn: „Nichts ist so beständig wie der Wandel“. Es ist doch besser, eine Änderung selbst zu beeinflussen, als sie über sich ergehen zu lassen. Jetzt kann ich agieren, später muss ich reagieren. Flächenverbrauch und Ausverkauf sind Probleme auf Rügen, da muss man ran. Aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Auf der Insel ist wirtschaftlich nahezu alles vom Tourismus abhängig. Es ist fatal davor, die Augen zu verschließen oder positive Entwicklungen anhalten zu wollen. Entwicklung bedeutet Veränderung, und Veränderung macht Angst. Also sind wir gemeinsam gehalten, miteinander Lösungen zu suchen und Ängste abzubauen.

Von Anne Ziebarth