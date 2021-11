3G in Bussen: In Vorpommern-Rügen kontrolliert ein privater Sicherheitsdienst

Bergen

3G in Bussen und Bahnen: Was lange Zeit als undenkbar galt, ist seit Mittwoch in Form des neuen Infektionsschutzgesetzes tatsächlich in Kraft. Wie will die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), zuständig für den Busbetrieb im Landkreis, sicherstellen, dass nur noch geimpfte, genesene und negativ getestete Fahrgäste befördert werden? Zunächst stellt VVR-Sprecher Michael Lang klar: „Die Fahrgäste sind verpflichtet, einen gültigen Nachweis mit sich zu führen und ihn auf Verlangen vorzuzeigen.“

Aber wer verlangt das? „Ein privater Kontrolldienst wurde beauftragt, der Stichproben vornimmt.“ Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsdienst, deren Mitarbeiter in mehreren Bussen eingesetzt werden. „Vorstellbar ist auch, dass Schwerpunktkontrollen mit Polizei und Ordnungsamt durchgeführt werden.“ VVR-Mitarbeiter könnten ebenfalls Kontrollen vornehmen, seien aber nicht dazu verpflichtet.

Druck auf Ungeimpfte wird größer

„Wie auch alle anderen Verkehrsunternehmen des Landes, werden wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der vierten Welle leisten“, sagt Ulrich Sehl, Geschäftsführer der VVR. „Unsere Mitarbeitenden machen seit Beginn der Pandemie einen hervorragenden Job. Auch jetzt sind sie erneut gefordert.“ Die VVR-Fahrgäste müssten sich bewusst sein, dass ein Verstoß gegen die 3G-Regel eine bußgeldbelegte Ordnungswidrigkeit darstellt und sie von der Beförderung ausgeschlossen werden können, ergänzt sein Sprecher.

Von der neuen Regelung sind Schülerinnen und Schüler ausgenommen. Ebenso gilt sie nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Durch 3G im Bus wird der Druck auf Ungeimpfte damit noch mal deutlich größer. Denn wer auf dem Land lebt und auf den Bus angewiesen ist, dem bleiben kaum noch andere Möglichkeiten, als sich impfen zu lassen.

Landkreis informiert über Impfzentren

Aber wie kommen Ungeimpfte zum nächsten Hausarzt oder Impfzentrum, wenn sie kein Auto haben? Mit dem Zug jedenfalls nicht, denn auch in der Bahn gilt ab sofort 3G. Ohnehin herrscht im Bergener Bahnhof derzeit gähnende Leere. Der Zugverkehr findet dort wegen Bauarbeiten nicht statt. Als öffentliches Verkehrsmittel bleibt nur noch das Taxi. Denn das ist von der Regelung ausgenommen.

Eine ungeimpfte Anruferin aus Negast habe wissen wollen, wie sie an einen Test gelangen solle, erzählt die VVR-Mitarbeiterin am Fahrkartenschalter am Bergener Busbahnhof. Die nächsten Testzentren befänden sich in Bergen und Stralsund. Tatsächlich existiert im nahen Samtens keine Apotheke mehr. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat auf www.lk-vr.de/Corona eine Übersicht zusammengestellt. Offenbar enthält die Karte auf der Internetseite des Landkreises aber nicht alle Test-Möglichkeiten. So fehlt dort beispielsweise die Garzer Löwen-Apotheke, die gleichwohl Testzertifikate ausstellen kann.

Am Bergener Busbahnhof wartet derweil eine Frau mit Rucksack „Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht und alle Fahrgäste trugen Masken“, sagt sie. Ihren Impfnachweis habe sie allerdings nicht vorzeigen müssen. Dafür seien die Fahrer auch nicht zuständig, weiß die VVR-Mitarbeiterin mit Verweis auf den privaten Sicherheitsdienst.

Er habe jetzt zufällig einen Test dabei, weil er vom Besuch bei seinem Arbeitgeber käme, sagt ein Pädagoge, der am Bergener Bahnhof auf seinen Bus wartet. „Ansonsten fahre ich in nächster Zeit nicht mehr mit Bus und Bahn, sondern lege die zwölf Kilometer zwischen Sassnitz und Lohme mit dem Fahrrad zurück. Das ist auch gesünder.“ Als der Bus kommt, steigen je ein halbes Dutzend Menschen aus und ein. Die einen nehmen die Masken ab, die anderen legen sie an. „Es verläuft alles reibungslos wie immer“, sagt der Fahrer, der heute von zwei Mitarbeiterinnen der ODEG unterstützt wird. „Wir kontrollieren aber nur die Fahrausweise“, sagen die.

Bußgelder empfindlich gestalten

Die meisten Fahrgäste würden sich an die Vorgaben halten. Die, die das nicht täten, seien dann aber diejenigen, die „eine Konfrontation provozieren wollen“, hatte ODEG-Geschäftsführer Stefan Neubert in der vergangenen Woche mitgeteilt. Er verwies dabei auf den Fall des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner, der sich im ICE Berlin – Rügen geweigert hatte, eine Maske zu tragen und damit einen Polizeieinsatz sowie die Verspätung des Zuges ausgelöst hatte.

Die Nachweise erst in den Zügen zu kontrollieren, sei zu spät und „für uns logistisch nicht möglich“, so der ODEG-Geschäftsführer. „Im Grunde müsste man bereits beim Fahrscheinverkauf kontrollieren.“ Eine flächendeckende Kontrolle auf dem Bahnhof hält er jedoch ebenfalls für unmöglich umsetzbar. Sein Vorschlag: die Höhe der Bußgelder bei Verstößen einigermaßen empfindlich gestalten und dann eine Behörde finden, die tatsächlich zumindest in den ersten Wochen verstärkt kontrolliert.

Von Uwe Driest und Kai Lachmann