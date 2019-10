4. Nacht der Talente in Baabe

Baabe

Es soll wieder ein unvergesslicher Abend werden. Einer, bei dem sich Hobby-Künstler aus der Region den Traum erfüllen, vor Publikum aufzutreten und Applaus zu ernten. Am 16. November findet im Theatersaal des Strandhotels Baabe die „4. Nacht der Talente“ statt. Beste Unterhaltung, Spaß und Emotionen sind garantiert.

Zehn Acts sind geplant

„Wir haben insgesamt zehn Acts geplant und schon einige Zusagen. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 9. November anmelden. Das Alter ist dabei völlig egal“, sagt Initiator und Organisator Jan A. Freyer. Die Teilnehmer können einzeln, als Band oder als Gruppe auftreten. Auch bei der Art der Darbietungen ist der Veranstalter offen. Es soll ein bunter Mix aus Musik, Gesang, Comedy, Tanz oder Akrobatik werden. Aus Erfahrung weiß der 26-Jährige aber, dass Gesang und Musik wohl überwiegen werden.

Lehrer Wutzke von Anfang an dabei

Sein musikalischer Partner bei der Show ist Jens Syllwasschy, der bei dem Talente-Abend im letzten Jahr erstmals mit auf der Bühne stand. Der Putbusser komponiert und textet seine Lieder selbst. „Er ist ein Erfolgsmodell auf der Insel wie auch der Lehrer, der von Anfang im Programm mit dabei ist und mittlerweile einige Auftritte hatte“, freut sich Jan A. Freyer. Die Nacht der Talente soll für Rügener Hobby-Künstler nicht nur einmalige Bühne, sondern auch ein Sprungbrett für mehr sein. „Der Lehrer“ heißt eigentlich Horst Wutzke und war Pädagoge am Bergener Gymnasium. Er erzählt witzige Anekdötchen aus dem Leben als Mathematik- und Physiklehrer.

Ihren Auftritt wieder angekündigt hat auch die Gingster Schülerband „A Sense of Kallm“. Bekannt ist vor allem Sänger Malte, der im Jahre 2015 in der Castingshow „ The Voice Kids“ im Fernsehen auftrat. Ebenso wird der Binzer Musiker und Maler Ulf Tode den Abend mitgestalten. „Er singt sein Lied über den Rasenden Roland“, weiß Jan A. Freyer.

„Für Leute, die von hier sind und eigene Stücke präsentieren, ist die Show einmal entworfen worden. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn zum Beispiel jemand die Songs von anderen nachsingt“, so Freyer.

Plätze für 99 Zuschauer

Um Rügener Hobby-Künstlern eine Plattform zu bieten, wurde die „Nacht der Talente“ im Jahre 2016 aus der Taufe gehoben. Die namensgleiche Veranstaltung gab es zuerst in Berlin Reinickendorf. Jan A. Freyer hatte sie dort vor Jahren mit Freunden zum Leben erweckt und dann aus der Hauptstadt auf die Insel geholt, nachdem er hier seine Ausbildung zum Hotelkaufmann begonnen hatte. Mit Unterstützung seines Ausbildungsbetriebes, dem Baaber Strandhotel, gab es vor drei Jahren die ersten beiden erfolgreichen Ausgaben vor ausverkauftem Saal mit rund 100 Zuschauern. Im März letzten Jahr begeisterte die dritte Auflage das Publikum.

Die Show sammelt auch in diesem Jahr aus dem Eintrittsgeld eine Spende für einen guten Zweck, kündigt Jan A. Freyer an, der inzwischen als Hotelmanager in Prora arbeitet. Im letzten Jahr konnte dem Verein „KinderLachen 009 Rügen“, der krebskranke Kinder unterstützt, ein Scheck überreicht werden, davor auch schon den Ostseefanfaren und dem Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum Sellin.

Erstmals Speisenangebot bei der Show

Jan A. Freyer, der selbst auch gern auf der Bühne steht und den Abend wieder moderieren wird, freut sich, dass das Strandhotel den Veranstaltungsort erneut ermöglicht hat. Hotelchef Ralf Schlüter hatte nicht lange überlegt. „Wir stellen wieder die Räumlichkeiten zur Verfügung und freuen uns, wenn in der Nachsaison was los ist.“ Der Veranstaltungssaal, seit 2004 Heimstätte des Kabaretts „Lachmöwe“, sei dafür bestens geeignet, so Schlüter. Weil viele Besucher nachgefragt hätten, werden diesmal während der Talente-Show neben Getränken auch Speisen angeboten wie Pizza und Flammkuchen.

Eintrittskarten für diesen Abend zum Preis von fünf Euro pro Person gibt es ab sofort unter der E-Mail-Adresse tickets@nachtdertalente.de oder unter der Telefonnummer 038303/990974. Los geht es am 16. November um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Wer während der Veranstaltung essen möchte, sollte schon zum Einlassbeginn da sein.

Anmeldungen für die Teilnahme an der Show sind unter kontakt@­nachtdertalente.de oder unter oben genannter Telefonnummer möglich.

Von Gerit Herold