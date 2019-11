Sassnitz

404 Lichter werden im Advent auf dem Rügen-Platz in Sassnitz für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Aus genau so vielen Lampen besteht die nagelneue, 400 Meter lange Lichterkette, die Harry Fitzner von der Firma Kabel-TV Binz am Mittwoch gemeinsam mit Mitarbeitern des Stadthofs sowie Kameraden der Feuerwehr an dem rund elf Meter langen Baum montierte. Auf dem Rügen-Platz wird vom 20. bis zum 22. Dezember der Weihnachtsmarkt der Stadt Sassnitz stattfinden. Am ersten Adventswochenende lädt der Gewerbeverein zum Weihnachtsmarkt in die Altstadt.

Von Maik Trettin