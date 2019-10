„5 vor 12“: 13 Orte bei Müllsammel-Aktion auf Rügen dabei

Bergen/Putbus/Sellin

Die inselweite Müllsammel-Aktion war ein voller Erfolg: In vielen Orten, wie Sassnitz, Breege, Sellin, Putbus oder auf der Insel Ummanz, haben sich Leute um 11.55 Uhr getroffen, um gemeinsam eine Stunde lang Müll zu sammeln.

Der Tourismusverband Rügen und seine Partner haben deshalb im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit und des Projektes „Weniger fürs Meer“ Verwaltungen, Vereine und Unternehmen aufgerufen, sich an der Aktion „5 vor 12“ zu beteiligen.

In Bergen haben sich neben der Bürgermeisterin Anja Ratke (parteilos) auch Stadtvertreter, Mitarbeiter der Tafel und Bürger aus dem Stadtteil in Rotensee auf dem Spielplatz getroffen und die Fläche neben den Spielgeräten von Müll befreit. Größtenteils Flaschen aus Plastik, Verpackungsmaterial, aber auch Nummernschildhalterungen und unzählige Zigarettenstummel landeten in den Müllbeuteln.

Zur Galerie „Wir sind glücklich, dass in mehreren Orten Kurverwaltungen, Unternehmer, Einheimische und Gäste zusammengekommen sind, um Müll zu sammeln“, sagt Judith Kleinsorge, Referentin beim Tourismusverband Rügen. Der Verband wünscht sich, dass es nicht bei einer einmaligen Aktion bleibt und sich aus dieser Aktion eine Eigeninitiative in vielen Orten bildet.

Umwelt-Projekt für Schulen

„Wir haben speziell diesen Platz ausgesucht, weil sich Bürger in der Präsidiums-Sprechstunde über Müll am Rande des Spielplatzes aufgeregt haben“, sagt Stadtpräsidentin Kerstin Kassner ( Die Linke). Und hier füllten Männer und Frauen schon weit vor der verabredeten Zeit die Säcke. Viele von ihnen sind ehrenamtliche Mitarbeiter der benachbarten Tafel. „Wir brauchen bei solchen Aktionen gar nicht lange zu fragen, wer sich daran beteiligt. Sieben Mitarbeiter haben spontan zugesagt“, so Nicole Thesenvitz, Teamleiterin der Tafel.

Anja Ratzke ruft in diesem Zusammenhang Bergener Schulen zu einem Umwelt-Projekt auf. Es geht darum, Bäume zu pflanzen. Schüler könnten beispielsweise zuvor Bodenproben nehmen und die Ergebnisse im Unterricht auswerten. Die Stadt stellt die Bäume zur Verfügung. „Wenn sich mehrere Schulen melden, auch mit ähnlichen Projekten, dann könnten wir daraus einen stadtweiten Schulwettbewerb mit Preisgeld machen“, sagt die Bürgermeisterin.

Viel Müll im Fledermausquertier

Ein knappes Dutzend Menschen fanden sich an der Orangerie in Putbus ein. Darunter Mitarbeiter der Tourismuszentrale Rügen, die ihren Sitz am Ort hat. „Wir kümmern uns als Verein für den Erhalt und die Pflege des Schlossparks. Deswegen freuten wir uns über die Anfrage“, sagt Rosendoktor Hans Ullrich Hilden vom Verein „Residenzstadt und Schlosspark Putbus“.

Peter Kramer (68) zog vor vier Jahren von Dortmund nach Putbus und las in der Zeitung von der Aktion. „Ich helfe gern mit, weil ich meine neue Heimatstadt sehr schön finde, und möchte, dass das so bleibt“, sagt er. „Wenn das Angestellte der Stadt machen müssten, würde es den Steuerzahler nur unnötiges Geld kosten.“

Viel Müll sei im Fledermausquartier unterhalb der Pergola gefunden worden, weiß Hilden. „Der wird vermutlich von Leuten, die sich in ihrer Freizeit an der Pergola aufhalten, durch das Einflugloch für die Tiere geworfen.“ Das sei besonders verwerflich. „Da müssen wir vor allem bei den Jugendlichen wohl noch Überzeugungsarbeit leisten.“

Selliner Kindergarten beteiligt sich

In Sellin kamen rund 30 fleißige Helfer, unter ihnen auch Cathrin Münster, Leiterin des Biosphärenreservates, zum vereinbarten Treffpunkt vor dem Romantik Roewers Privathotel, wo sie mit einem kleinen Imbiss empfangen wurden. Auch Melanie und Florian ließen es sich nicht nehmen, bei der Müllaktion mitzumachen. Das Paar aus der Nähe von Köln verbringt schon seit vielen Jahren seinen Urlaub in Sellin und hat im Ostseebad eine Ferienwohnung. „Wir fühlen uns hier zu Hause und mit Sellin verbunden“ erklärt die 28-Jährige. Die jungen Stammgäste wollen sich im nächsten Jahr am Göhrener Strand das Jawort geben. Als sie den Flyer mit dem Aufruf zur Aktion gesehen haben, hätten die beiden nicht lange überlegt, diesem zu folgen.

Die vier jüngsten Müllsammler waren aus dem Selliner Kindergarten gekommen. „Leider sind wir nicht mehr, weil heute Brückentag ist und die Ferien begonnen haben“, erklärte Erzieherin Birka Ehlers. Doch die Knirpse waren auf die Aktion bestens vorbereitet. Denn sie behandeln in der Kita auch gerade das Thema Müll. Dabei haben die Kinder zum Beispiel einen Abfallcontainer gebaut und erfahren, wie Müll getrennt wird.

Auch ein Lied haben sie gelernt: „Komm, wir räumen die Erde auf“, sangen die Fünf- und Sechsjährigen dann auch lautstark, nachdem sie die Tüten zum Müllsammeln in Empfang genommen hatten. Diese verteilten Steffi Besch von der Kurverwaltung sowie Meeresbiologin und Naturführerin Carmen Kamlah. Die sogenannten Dreckbags, Mülltüten aus Maisstärke, sind seit dem Sommer kostenfrei in den Tourist-Infos und an Stränden erhältlich.

Mehr als 50 leere Schnapsflaschen

Schon nach ein paar Metern auf der Route von der Wilhelmstraße in Richtung Selliner Forst, katholische Kirche und Hochuferweg waren die ersten Mülltüten voll. Vor allem Zigarettenkippen, weit über 50 leere Schnapsflaschen, sogenannte Flachmänner, sowie Plastikreste säumten den Weg durch den Wald.

„Ein Filter einer Zigarette verseucht ungefähr 50 bis 60 Liter Wasser und wird mehrere hundert Jahre abgebaut in Salzwasser. Abgebaut heißt nicht, dass das, was drin ist, dann weg ist. Dies ist im System drin und wird es auch bleiben“, informierte Carmen Kamlah die Teilnehmer während der Tour. Über den Südstrand ging es zurück zur Seebrücke.

„Die Resonanz war sehr gut und wir haben doch recht viel Müll eingesammelt“, schätzte Steffi Besch die Aktion als gelungen ein.

