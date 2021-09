Rügen

Viele Klimaforscher sprechen davon, es sei 5 vor 12, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Das dritte Jahr in Folge treffen sich aus diesem wichtigen Grund Gäste, Gastgeber, Einheimische, Vereine und Unternehmer der Insel Rügen zur großen Müllsammelaktion. Sie treffen sich an neun verschiedenen Orten der Insel Rügen und setzen ein Zeichen für eine saubere Umwelt und gegen Ressourcenverschwendung. Tag und Uhrzeit sind bewusst gewählt – in Anlehnung an den Aktionsnamen 5 vor 12 und einem „Friday for Future“-Freitag, um zu erinnern, dass alle jetzt etwas tun müssen, damit die Welt eine Zukunft hat.

Dies ist eine Aktion der Initiative „Weniger fürs Meer“, die im Rahmen der 6. Woche der Nachhaltigkeit der Insel Rügen stattfindet. Los geht‚s am Freitag um 11.55 Uhr unter anderem in Göhren am Haus des Gastes. Mitzubringen sind Handschuhe, Müllsäcke zum Sammeln werden vor Ort gestellt.

Treffpunkte auf der Insel Rügen

In Bergen wird sich am Aldi Rotensee in der Ruschwitzstraße 56 getroffen. Im Putbusser Gebiet wird diesmal in den Ortsteilen Wreechen und Neuendorf gesammelt – am Strand entlang und durch den Wald zurück. Teilnehmer können auf dem kosten Parkplatz am Strand in Wreechen parken. In Dranske ist der Treffpunkt an der Wassersportschule am Ufer 14, in Sassnitz an der Tourist-Service Sassnitz in der Strandpromenade 12 und in Glowe am Hafen am Königshörn 1.

Im Ostseebad Sellin geht es ab Kurverwaltung Sellin in der Warmbadstraße 4 los. Das Besondere hier: Eine Naturführerin oder Mitarbeiter des Meeresmuseums begleiten die Sammler mit Informationen zum Lebensraum Ostsee und Plastikmüll an Strand und im Wasser. Auf der Insel Ummanz wird sich wie im vergangenen Jahr am Parkplatz Hiddenseeblick in Haide gleich neben dem Rügen Surfhostel getroffen und in Prora geht es an der Mauer am Strand von Prora auf der Seite Richtung Mukran los.

