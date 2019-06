Binz

Circa 300 Männer, Frauen und Kinder haben sich Freitagabend an der Binzer Seebrücke zu einer gemeinsamen Yogastunde getroffen. Das meditative Ereignis fand im Rahmen des 5. Internationalen Yoga-Tages statt, für den die Veranstalter diesmal das Ostseebad Binz ausgewählt haben.

Vier Yogaschulen aus Berlin mit je zehn Teilnehmern waren angereist, um am Ostseestrand eine ganz besondere Form der Harmonie von Geist und Körper erleben zu können. Desweiteren hatte es Yogaschulen aus Rostock, Neubrandenburg, Greifswald und aus der näheren Umgebung nach Binz gezogen. „Spontan meldeten sich für den Tag noch rund 100 Urlauber an“, sagt Torsten Kohlschmidt, der bei der Binzer Kurverwaltung für Sport und Gesundheit zuständig ist.

In der ganzen Welt präsent

„Eine öffentliche Yoga-Stunde mit einer großen Teilnehmerzahl wird zur selben Zeit auch an anderen Orten der Welt veranstaltet“, sagt Kohlschmidt weiter. „ New York, Tokio und so weiter stehen da ebenso auf der Liste wie eben Binz.“ In Auswertung dieses Ereignisses werde ein Video erstellt, in dem die Yoga-Veranstaltungen aus allen teilnehmenden Orten mit kurzen Sequenzen zusammengeschnitten werden. Dieser Film werde dann in vielen Yoga-Schulen weltweit gezeigt. „Das ist für Binz eine sehr schöne Werbung.“

Zur Galerie Eine Yoga-Stunde am Strand mit 300 Menschen

Neben den Teilnehmern der Veranstaltung und einigen Yoga-Lehrern war Freitag auch extra die indische Botschafterin in Deutschland, Mukta Dutta Tomar, angereist. Sie gastierte mit ihrer Begleitung im Gran Hotel.

Jens-Uwe Berndt