Kasnevitz

Die Versteigerung ist beendet, der Kürbis wechselt den Besitzer. Lange Zeit lag das riesige Gewächs versteckt unter Blättern im Garten des Rentners Hans Kruschke. Bis er es Anfang September entdeckte. Mehr als 100 Kilogramm bringt die orangefarbene runde Frucht auf die Waage und hat einen Umfang von 2,5 Metern. Der 80-Jährige versteigerte den Kürbis. Das Geld kommt der Kinderstation des Sana-Krankenhauses Rügen zugute.

„Es haben sich viele Rüganer gemeldet und sich gegenseitig überboten“, sagt Hans Kruschke. Das höchste Gebot stammte vom Bauernmarkt „Alte Pommernkate“ aus Rambin und lag bei Versteigerungsende bei 600 Euro. Hausmeister Uwe Levold machte sich am Mittwoch auf dem Weg und verlud das Gewächs. „Der Kürbis wird gut sichtbar am Bauernmarkt stehen und passt ideal zum Hoffest, das am Wochenende veranstaltet wird“, sagt er.

Von Mathias Otto