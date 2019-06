Garz

Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Ort das Stadtrecht bekommt. Und wenn dieser Tag dann 700 Jahre zurückliegt, ist scheinbar alles außer Rand und Band. Mit einem bunten Festumzug feierten die Garzer auf Rügen am Sonnabend ihren Ehrentag „700 Jahre Stadt Garz“. Mit dabei waren unter anderem die Dudelsacktruppe, die einmal im Jahr für drei Tage einen Mittelaltermarkt am Garzer See veranstaltet, die Freiwillige Feuerwehr, Garzer Unternehmer mit bunt geschmückten Kutschen, Traktoren mit feierndem Volk auf dem Anhänger, der Heimatverband mit seinen winkenden Mitgliedern und ein alter Trabant aus den Beständen der ehemaligen Volkspolizei.

Kostüme und Blasmusik

Zünftige Kostüme wechselten sich ab mit uniformierten Männern und Frauen der Schützengilde, dem kräftig aufspielenden Blasorchester und den Jungen und Mädchen der Sportvereine in Trikots. Der Umzug hatte die Lacher und Stauner am Wegesrand sicher. Renate Stein (82) ist echte Garzerin: „Ich bin im Ort geboren und kenne hier fast alle Leute, ich bin begeistert von den tollen Kostümen und den Menschen beim Umzug.“ Auch Holger Ehrke (54) aus Garz saß zusammen mit seinem Besuch aus Hessen auf der Treppe. „Die Vereine haben keine Mühe gescheut und richtig was auf die Beine gestellt“, schwärmte er. Insgesamt zwei Stunden zog der Trupp durch die Stad, vorbei an mit Wimpeln und Luftballons geschmückten Wohnhäusern, Richtung Burgwall. So ziemlich aus jedem Fenster guckten Schaulustige auf das Treiben. Harald Röwer (72): „Na, da spielt doch heute Nachmittag einen Blaskapelle, da gehe ich hin.“ Die alten ausgestellten Oldtimer seien auch in seinem Nachmittagsprogramm eingeplant. Zumal der in Garz geborene waschechte Rüganer selbst ein altes Motorrad in der Scheuen stehen hat, erzählt er.

Ein Buch zum Jubiläum

Angereist aus Poseritz war Thea Krüger mit Enkelin Dana Louise (3). „Wir waren Freitagabend schon zum Fackelzug im Ort. Dafür sind wir extra hergekommen. Ist schon eine tolle Sache, auch für meine Enkelin“, sagte die Besucherin. Zusammen mit der Familie bestaunte sie das beinahe karnevalistische Treiben. Renate Fröhlich aus Garz winkte ihrer Schwiegertochter zu. „Sie wohnt im Eckhaus dort drüben und kann den Umzug von oben bestaunen“, sagte die Rentnerin. Hier sei richtig was los, fand sie.

Zur Galerie Impressionen vom Umzug zur Jubiläumsfeier.

Organisator Wolfgang Beug (74), zeigte sich insgesamt zufrieden. Über zwei Jahren haben die Vorbereitungen für das Event gedauert. Der Chef des Rügen und Heimatverbandes Garz führt die Geschäfte seit 27 Jahren. Die Garzer Vereine halten zusammen, sagt er, und können stolz auf die vergangenen Jahre sein. Eigens zum 700-jährigen Jubiläum des Stadtrechtes sei sogar ein Buch erschienen. Druckfrisch handelt es die lange Stadtgeschichte ab mit vielen Anekdoten und historischen Fakten des Ortes und einem Grußwort der Kanzlerin. Wolfgang Beug ist emotional. „Wenn ich auf dem Wagen stehe und auf das Geschehen schaue, bin ich schon ein wenig stolz.“ Für den Vorsitzenden ist es ein bewegender Moment. „Ich werde mich aus dem Vorstand zurückziehen und das Zepter jemandem Jüngeren übergeben.“ Bis dahin ist noch ein wenig Zeit zum Feiern und die lässt er sich nicht nehmen.

Christine Zillmer