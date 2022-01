Ummanz

Es ist vollbracht, die Gemeinde Ummanz hat ihre bisher größte Chronik herausgegeben. Zu verdanken ist es der Ortschronistin Rita Hoff, die zusammen mit der Co-Autorin Natalie Schlemper die vergangenen 782 Jahre zu einem Buch zusammengefasst hatte. Ein Werk, das nicht nebenbei entstand. Knapp elf Jahre lang sammelte sie Materialien, Zeitungsartikel, Bilder und sprach mit vielen Leuten, um so viel Informationen wie möglich für dieses Werk zu bekommen. Jetzt wurde das Buch, das 383 Seiten umfasst, in 200-facher Ausfertigung gedruckt.

Es ist nicht die erste, aber die umfangreichste und schönste Chronik, die die Gemeinde präsentieren kann. Es gibt noch alte Werke, die gehen in die 20er und 30er Jahre zurück. „Früher hatte jede Gemeinde einen Zuständigen, der das Dorfbuch herausgegeben hatte, Ummanz hatte keinen. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass wir Rita Hoff haben, die seit elf Jahren ehrenamtlich für unsere Ortschronik verantwortlich ist. Ihr Engagement für dieses Werk kann ich gar nicht oft genug wertschätzen“, sagt Bürgermeister Holger Kliewe (CDU).

Schatz aus der Zeit um 1520

In dem vergangenen Jahrzehnt hat sich die ehemalige Lehrerin, die seit mehr als 50 Jahren auf Ummanz lebt, mit der Historie, Entwicklung und Gegenwart der Insel beschäftigt. „Den ersten Teil dieser Arbeit konnten wir 2015 zur 775-Jahrfeier der Ersterwähnung der Insel veröffentlichen. Hier wurde nur das verarbeitet, was ausschließlich über die Insel Ummanz vorhanden war“, sagt sie. Der zweite und umfassendere Teil mit allen Ortschaften folgte jetzt. „Ich möchte lediglich dazu beitragen, dass unsere schöne kleine Insel und die dazugehörende Gemeinde mehr in das Bewusstsein eines jeden Bewohners und Besuchers gerückt werden“, sagt sie. Als Ummanzer soll es wichtig sein, die eigene Geschichte zu kennen.

So sah die Holzbrücke aus, die 1901 eingeweiht wurde. Quelle: Traditionelles Brauchtum Ummanz

Große Aufmerksamkeit bekommt die St. Marien-Kirche in der Chronik, in der sich ein Schatz aus der Zeit um 1520 befindet – ein Klappaltar. Darauf sind sechs aufwendig geschnitzte und mit Blattgold verzierte Tafelbilder zu sehen. Der kostbare spätgotische Altaraufsatz aus einer Antwerpener Werkstatt wurde in England wohl wegen einer Meineid-Szene Heinrichs II. nicht gewollt und zunächst an die Stralsunder Nikolai-Kirche verkauft. Als die Schnitzarbeit dann im Jahr 1702 als unmodern galt, verkaufte man den Altar an Ummanz – für 50 Taler. So kam es, dass die kleine unscheinbare Backsteinkirche auf Ummanz einen unerwartet wertvollen Inhalt hat.

Verschwundene Orte auf Ummanz

Wertvoll waren damals auch die Fähren – drei Verbindungen gab es nach Stralsund. Denn bis zur Fertigstellung der Brücke im Jahr 1901 war es für die Einwohner schier unmöglich, anders als mit dem Boot die Insel zu verlassen. „Rügen war für die Menschen damals unwichtig. Alles was sie brauchten, bekamen sie in Stralsund. Diese Verbindungen waren für die Menschen lebenswichtig, denn die Bauern und Fischer mussten, um an Bargeld zu kommen, ihre Erzeugnisse in der Stadt verkaufen“, sagt Rita Hoff.

Von Klein Kubitz gingen früher wichtige Transporte über den Kubitzer Bodden nach Stralsund. Quelle: Traditionelles Brauchtum Ummanz

Bemerkenswert sind die Erinnerungen an ehemalige Ortschaften auf der Insel, denen sie ein Kapitel unter dem Namen „Versunkene Welten“ widmete. Dazu gehört der Ort Markow, der einst größte Ort auf der Insel. Es lag an den guten Böden, die die Bauern dort vorfanden. „Die Häuser zum Hohen Norden wurden bei einer Sturmflut so geschädigt, dass sie nicht mehr aufgebaut werden konnten. Sie standen zu nahe am Wasser“, schrieb sie in der Chronik. Ebenso verschwunden ist auch der Ort Böschow. Er wurde wegen des vielen Hochwassers weiter ins Inselinnere versetzt. Unvergessen ist auch die Fischgaststätte in Waase, die beliebter Anlaufpunkt war. Hier befindet sich heute ein Bauplatz für ein Wohnhaus mit Eigentumswohnungen.

Pest und Vogelgrippe

Auch die dunklen Kapitel der Geschichte lässt die Autorin nicht aus, so ist nachzulesen, welche Auswirkung Kriege und Epidemien auf die kleine Gemeinde hatten. Hier sind neben der Pest im 14. Jahrhundert, die auch auf Rügen viele Menschen dahinraffte, auch Epidemien der Neuzeit erwähnt. Unter anderem die Vogelgrippe im Jahr 2006. Es begann am 15. Februar, als erste erkrankte Schwäne an der Wittower Fähre aufgefunden wurden. Diese Pandemie ging auch nicht am heutigen Bürgermeister vorbei, der in Mursewiek einen Geflügelzuchtbetrieb betreibt. 2000 Tiere mussten getötet werden, der Fortbeststand des Unternehmens hing danach am seidenen Faden.

Einen Zusatz hat diese Chronik. Enthalten ist eine CD mit Sprachnachricht von Otto Peplow, dem Vater des kürzlich verstorbenen und für seine Leidenschaft für die niederdeutsche Sprache bekannte Ummanzer Karl Peplow. Der Text wurde in den 1960er Jahren aufgenommen, als Otto Peplow ein älterer Herr war. Er erzählt auf Plattdeutsch unter anderem von der Sturmflut 1913 bis 1914, von seiner Zeit als Fischer und von seiner Arbeit als Bienenzüchter. Eine Sammlung lokaler Sagen von Karl Peplow ergänzt die Erzählungen.

Persönliche Ansichten und Erfahrungen teilt Rita Hoff im Schlussteil durch ihre selbst verfassten Geschichten, die den Leser oft zum Schmunzeln bringen sollen. Das Druckwerk im A4-Format mit Leineneinband kostet 55 Euro. Erhältlich ist die Chronik derzeit über den Hofladen des Bauernhofs Kliewe, demnächst auch in der Tourist-Information in Waase.

Von Mathias Otto