8 Dinge, die Sie noch nicht über den „Rasenden Roland“ auf Rügen wussten

Putbus

Er gehört zu Rügen wie die See und die Möwen: Der „Rasende Roland“. Die Bahn mit den charakteristischen Dampfloks ist seit 1895 auf der Insel in Betrieb und verbindet heute die Orte Göhren, Baabe, Sellin, Binz, Putbus und Lauterbach. Sie zählt zu den belebtesten Fotomotiven der Insel, die„Bachelor“aus der gleichnamigen RTL-Serie nutzte die Bahn für ein romantisches Date, sogar eine eigene Instagram-Fanseite gibt es.

Unterwegs ist die Lok auf „schmaler Spur“, nur 750 mm misst die Spurbreite, seit März 2008 führt die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH aus dem sächsischen Jöhstadt den Betrieb unter dem Namen „Rügensche Bäderbahn“. Wir haben Matthias Bartels von der Rügenschen BäderBahn/Pressnitztalbahn nach ein paar Kuriositäten des „Rolands“ gefragt. Hier die Antworten.

Warum heißt der „Rasende Roland“ eigentlich so? Und: Ist er allein in der Spur?

In den 60er Jahren kamen viele Wismut-Kumpel zur Erholung auf die Insel Rügen. Mit dem Begriff „Roland“ wurde verbunden, „gut behütet“ auf dem damals noch viel größeren Streckennetz unterwegs zu sein. Das „rasend“ wiederum bezog sich etwas ironisch auf die Geschwindigkeit, mit der die Züge früher wegen der schlechten Gleislage noch langsamer als heute unterwegs waren. Diese Namensgebung wiederum verselbständigte sich dann und ist bis heute untrennbar mit unserer Eisenbahn verbunden. Die Rügensche Bäderbahn betreibt 10 Dampflokomotiven, die je nach Verkehrsaufkommen, Saison bzw.Nebensaison eingesetzt werden.

An vielen Orten der Insel kann man das prägnante „Tuten“ des Rolands hören. Ist das Lebensfreude oder muss das so?

Betriebspersonale, in diesem Fall Lokführer halten sich an die Ihnen gegeben Signale, u.a. auch sog. Pfeiftafeln. Diese werden an Bahnübergängen positioniert um sich nähernde Straßenverkehrsteilnehmer vor dem Zuge zu warnen.

Weißer Rauch: Dampf. Quelle: Sabine Kieckhäfer

Man sieht weißen und schwarzen Rauch. Wo ist der Unterschied?

Es ist ein bisschen wie beim Grill. Wird die Kohle frisch angefeuert, entsteht erstmal dunklerer Rauch. Hat die Kohle dann „Betriebstemperatur“, raucht sie nicht mehr. Das, was man als weißen „Rauch“ sieht ist dann Wasserdampf der Dampfmaschine.

Es entsteht aber Rauch – ist der Roland umweltschädlich?

Grundsätzlich sage ich, der Roland ist nicht umweltschädlich. An einem einfachem Beispiel: Unser Zug besteht aus 8 bis 10 Reisezugwagen, welcher von einer Dampflokomotive befördert wird. Wenn wir nur von 50% Auslastung ausgehen, fahren im Durchschnitt 200 Leute in einem Zug mit. Würde man betrachten, dass diese Leuten anstatt mit dem Zug in die Seebäder zu reisen, mit dem eigenen Kfz im Durchschnitt zu zweit reisen, käme man auf 100 Autos, die deutlich mehr Schadstoffe abgeben, als es unsere Lokomotiven tun.

Rasender Roland Die Rügensche BäderBahn - Rasender Roland fährt zwischen 8 und 21 Uhr einen 2-Stunden-Takt von Putbus (Lauterbach) nach Göhren und zurück. Dieser Takt wird in den Sommermonaten (ab 7. Mai) zwischen Göhren und Binz auf eine Stunde verdichtet. Die genauen Abfahrtszeiten finden sie unter: www.ruegensche-baederbahn.de

Ein Foto mit einem Lokführer wird immer wieder nachgefragt. Nie sieht man ablehnende Gesichter, viele Lokführer winken auch während der Fahrt. Woher die gute Laune.

Die Personale lieben ihren Job und sind zum Großteil Enthusiasten, die auch die Eisenbahn im Privaten nicht missen wollen. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – auch jüngere - leben hier Ihren Traumberuf, von dem sie schon in Kindheitstagen geträumt haben.

Meine Funny Job - Figur war im August in Göhren. Der Rasende Roland hat ihn total begeistert und er war Zaungast bei der Abfahrt am Bahnhof. Quelle: Mike Rosenkranz

Warum sprechen so viele Lokführer sächsisch?

Die Rügensche Bäderbahn ist eine Zweigniederlassung der EBB Pressnitztalbahn, die ihren Stammsitz in Jöhstadt (Sachsen) hat. Folglich herrscht auch im Personalbestand eine bunte Mischung von eisenbahnbegeisterten Mitarbeitern, die ebenfalls gerne auf der Insel Dienste auf dem Rasenden Roland verrichten.

Das Mobiliar aus dem Restaurant "Rasender Roland" wurde stilecht mit der Kleinbahn nach Putbus gebracht. Im Bild: Matthias Bartels (Rügensche BäderBahn), Dominik Treichel und Annett Pitzler-Vetters. Quelle: Anne Ziebarth

Wie siehts aus mit der Schmalspurbahn Molli aus Bad Doberan – wäre ein Treffen der beiden theoretisch gesehen möglich?

Leider ist dies aufgrund der unterschiedlichen Spurweiten nicht möglich. Dennoch ist man in einem guten Kontakt zu den benachbarten Eisenbahnen.

Was hat es mit den Stromleitungen neben den Gleisen auf sich?

Diese führen nach wie vor Strom und können für die Kommunikation genutzt werden. Früher waren sie dazu da, um über Fernsprecher an den Bahnhöfen Informationen auszutauschen. Heute machen wir das natürlich per Funk, haben die Anlagen aber betriebsfähig gehalten. Zum anderen tragen sie zum historischen Gesamtbild der Rügenschen BäderBahn bei.

Von Anne Ziebarth