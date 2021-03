Schaprode

Zion ist heute zickig. Nur mit viel Widerstand lässt sich der Bulle von Züchter Dirk Brüdgam (54) aus dem Stall führen. Nach einer Runde im Hof ist Schluss: Der wild schnaubende Koloss springt mit energischen Schritten zurück in Richtung Stalleingang. Der Landwirt aus der Nähe von Schaprode auf der Insel Rügen kommt gerade so mit der Leine hinterher. Widerstand ist zwecklos. 800 Kilo schlecht gelaunter Jungbulle lassen sich nicht umstimmen. Brüdgam bleibt nichts anderes übrig, als Zion wieder in seinen Stall zu lassen.

Dabei ist das Simmentaler Fleckviehrind mit seinen 14 Monaten noch ein Teenager. In ein paar Jahren wird das mächtige Muskelpaket doppelt so viel auf die Waage bringen, noch einmal 30 Zentimeter gewachsen sein und mitten im Berufsleben stehen. Das daraus besteht, als Zuchtbulle in einem Großbetrieb jedes Jahr Dutzende Kühe zu Müttern zu machen.

Wunschpreis: 3000 Euro

Aber vorher müssen Zion und sein Stallnachbar Amigo erst einmal ihren Züchter glücklich machen, indem sie sich möglichst teuer verkaufen. Diesen Dienstag findet die jährliche Zuchtbullenversteigerung in MV statt. Wenn alles gutgeht, haben die beiden haben am Abend neue Besitzer. „Ich hoffe, dass sie jeweils mindestens 3000 Euro bringen“, sagt Dirk Brüdgam. Dann hätte sich die viele Arbeit und das viele Futter gelohnt. „Man will ja nicht umsonst gearbeitet haben“, meint der Landwirt.

Seit 20 Jahren züchtet der Nebenerwerbslandwirt Rinder. Vorher hielt sein Vater, von dem Brüdgam den Hof in dem winzigen Dorf Udars übernahm, Milchvieh. Sein bisher teuerster Bulle hieß Tyson und brachte ihm vor ein paar Jahren 5200 Euro. Aber so ein Erfolg lässt sich nicht planen.

Rinderauktion aus dem Studio

Zum ersten Mal seit ihrer Gründung vor 30 Jahren findet die Bullenversteigerung online statt. Für die Branche ist es neben der Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung (Mela) die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Diesmal sitzen die Auktionatoren nicht wie sonst in Karow (Landkreis Ludwiglust-Parchim) in einer Halle, sondern in einem Studio in Nordrhein-Westfalen, wo die Versteigerungsplattform ihren Firmensitz hat. Mehr als 100 Bullen aus MV und Sachsen-Anhalt kommen an einem Nachmittag unter den Hammer. Käufer sind meist große Rindfleischerzeuger, die frisches Blut und genetische Vielfalt für ihre Herden brauchen.

„Wir wissen nicht, wie gut die Auktion im Internet funktioniert“, sagt Sabine Schmidt. Sie ist Abteilungsleiterin für Fleischrind bei der Rinderallianz in MV, der Dachorganisation der Rinderzüchter, die jedes Jahr die Auktion organisiert. Es hat ein wenig von Ebay für Kühe. Ein Vorteil der Onlineauktion sei, dass weiter entfernte Bieter teilnehmen können, ohne extra in den Norden fahren zu müssen. So haben sich zum Beispiel Interessenten aus Süddeutschland angemeldet, die sonst nicht dabei sind, berichtet Schmidt. Dass die Käufer die Tiere nur über die vorher gedrehten Videos zu sehen bekommen, könne aber ein Nachteil sein.

Zahl der Züchter sinkt

Die Branche steht ohnehin unter Druck. Der Rindfleischpreis geht seit Jahren zurück. „Die Kosten für Futter und Energie steigen aber jedes Jahr“, sagt Sabine Schmidt. Immer mehr Züchter geben deshalb auf, die Zahl der Mutterkühe, die Kälber für die Mast gebären, sank in MV in zehn Jahren um fast 20 Prozent auf 60 000. Die Züchter sind meist kleine Mittelständler, die ihren Hof nach 1990 gründeten. Nun steht für viele Familienbetriebe die Übergabe an die nächste Generation oder einen Käufer an. Nicht selten entscheiden die neuen Chefs, die wenig rentable Mutterkuhhaltung aufzugeben.

Für Dirk Brüdgam käme das nicht infrage. In einem Gatter auf seinem Hof liegen seine 18 Kühe mit ihren Kälbern entspannt im Stroh, hinter ihnen steht malerisch der Nebel über grünen Äckern. „Ohne Kühe? Nee“, sagt der 54-Jährige und schüttelt den Kopf. Finanziell ist er auf den Zuchtbetrieb nicht angewiesen. Im Hauptberuf beliefert er als Angestellter eines Rostocker Lebensmittelgroßhandels Gastronomiebetriebe auf der Insel. Weil das Geschäft gerade stillsteht, ist er in Kurzarbeit – und hat mehr Zeit für seine Tiere.

Rügener Musterschüler

Normalerweise nimmt Brüdgam seinen Resturlaub, um die Auktion vorzubereiten. Diesmal können er und seine Bullen zu Hause bleiben. Die Voraussetzungen, dass es diesmal gut läuft, sind jedenfalls nicht schlecht. Bei der Feststellung der Zuchttauglichkeit, der Körung, bekam Amigo dreimal eine Acht, Zion zweimal die Acht und eine Sieben – die Noten werden in den Einzelkategorien Bemuskelung, Typ und Skelett vergeben. Die maximal mögliche Neun wird nur selten vergeben. Die Rügener Jungbullen sind echte Musterschüler. Mögen das die Bieter auch so sehen.

Von Gerald Kleine Wördemann