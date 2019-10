Sassnitz: 81 neue Baugrundstücke am Lanckener Ring

Sassnitz

Die Zirkusleute hatten kaum ihre Siebensachen zusammengepackt, das Zelt abgebaut und ihr vorübergehendes Zuhause am Sassnitzer Ortseingang verlassen, da rollten auch schon die Bagger und Radlader an. Sie planieren die ehemalige Wiese zwischen der Lanckener Kreuzung und dem Neuen Friedhof. Künftig sollen hier Sassnitzer Familien ein neues Zuhause finden: Das Wohngebiet an der Mukraner Straße wird um diese Fläche erweitert.

Auf dem Papier gehörte das Areal schon von Anfang an zu der Siedlung: Der Bebauungsplan für das Wohngebiet umfasste schon immer auch diese Fläche, die bislang sporadisch als Weide oder eben als Gastspielort für die Zirkusse, die in der Stadt Halt machten, diente. Ursprünglich sollten auf dem Gelände Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Doch soweit kam es nicht. Jahrelang wurde gar nicht gebaut, schließlich dann der Bebauungsplan in diesem Bereich geändert, nicht zuletzt, weil in Sassnitz die Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser spürbar größer war und ist, als die nach Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Parzellen rund 500 Quadratmeter groß

Mehr als 80 Familien sollen sich auf dem Gelände den Traum vom eigenen Haus verwirklichen können. Der Planer und Bauingenieur Wolf Schwarz hat auf dem Plan durchgezählt: Insgesamt könnten bis zu 81 Grundstücke ausgewiesen werden. Ob es in der Realität auch so viele werden, hängt davon ab, ob der eine oder andere gleich zwei Parzellen zu einer zusammenlegt und erwirbt. Geplant ist eine durchschnittliche Grundstücksgröße von rund 500 Quadratmetern pro Haus. Darauf sollen entweder Reihen-, Doppel- oder Einfamilienhäuser entstehen.

Feriennutzung ist untersagt

Beim Bau ihrer eigenen vier Wände haben die künftigen Bauherren ziemlich viele Freiheiten. Geregelt seien unter anderem die verschiedenen Traufhöhen, sagt die Sassnitzer Bauamtsmitarbeiterin Elke Schmeling. Ansonsten sind sogar zweigeschossige Häuser zulässig. Bei der Gestaltung der Fassaden sind der Fantasie der Häuslebauer keine planungsrechtlichen Grenzen gesetzt. Untersagt ist allerdings der Bau von Ferienwohnungen. Wer hier ein Haus baut oder kauft, muss es dauerhaft zu Wohnzwecken nutzen.

Erschließung dauert bis August

Bis hier die ersten Wände gemauert werden, dauert es noch ein paar Monate. Eine Hamburger Grundstücksverwaltung, die die Fläche erworben hat, lässt das Baugebiet erst einmal erschließen. Voraussichtlich im August werden diese Arbeiten beendet sein. Während die Baufahrzeuge momentan noch über die Zufahrt zum Friedhof rollen, sollen die Bewohner und Besucher der künftigen Häuser ausschließlich von der Mukraner Straße aus in das Gebiet gelangen. „Die Zufahrten werden über den Lanckener Ring möglich sein“, sagt Wolf Schwarz. Der geplante Straßenring existiert derzeit nur in Ansätzen als Sackgasse von der Mukraner Straße aus. Dieser Ring wird geschlossen, die aktuellen Sackgassen dann geöffnet. Entlang des erweiterten Lanckener Rings und einer in Richtung Friedhof geplanten Stichstraße mit Wendeplatz werden die neuen Häuser angeordnet. Die Straßen im Wohngebiet werden gepflastert und von Baumreihen gesäumt. Auf dem Areal sollen auch ein öffentlicher Spielplatz und eine Grünfläche angelegt werden.

Vier Meter hoher Lärmschutzwall

Derzeit entsteht ein 330 Meter langer und vier Meter hoher Wall. Er soll die künftigen Bewohner weniger vor neugierigen Blicken der Passanten als vielmehr vor dem Lärm schützen. Das Wohngebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kreuzung zwischen den stark befahrenen Bundes- beziehungsweise Landesstraßen B 96 und L 29. Der künstliche Erdwall soll noch bepflanzt werden und zusammen mit dem Grün einen Teil des Straßenlärms abhalten.

Für die Zirkusleute, die auf der Wiese bislang nicht nur ihre Zelte aufschlugen, sondern hier auch die Tiere weiden ließen, wird an dieser Stelle künftig kein Platz mehr sein. Wo demnächst eine Manege errichtet werden könnte, ist ungeklärt. „Das entscheiden wir, wenn wir eine konkrete Anfrage von einem Zirkus bekommen“, sagt Bürgermeister Frank Kracht. In den zurückliegenden Jahren hätten sich die Zirkusse immer seltener wegen einer Auftrittsmöglichkeit gemeldet. Sollte Interesse bestehen, wäre der ehemalige Kistenplatz eine mögliche Alternative.

