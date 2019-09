Sassnitz

Ganz so leicht wie im Computerspiel-Titel „ Grand Theft Auto V“ war es am Ende doch nicht, als eine männliche Person am frühen Sonnabendmorgen in der Mukraner Straße versuchte, einen 82-jährigen rüganer Zeitungszusteller um sein Auto zu erleichtern. Anders als im beliebten Videospiel, in dem es genügt die „Einsteigen-Taste“ zu drücken, leistete der Autofahrer erheblichen Widerstand.

Gegen 5.25 Uhr fuhr der 82-jährige Fahrer durch die Mukraner Straße in Sassnitz, als er eine unbekannte männliche Person auf der Fahrbahn sah. Auf der Fahrspur des 82-Jährigen stehend zwang der Täter den Zeitungszusteller mit ausgestreckten Armen zum Anhalten. Der Geschädigte öffnete das Fenster der Fahrertür und wurde vom Tatverdächtigen gefragt, ob er sich etwas Geld verdienen möchte.

Zwei Personen flüchteten

Nachdem der Senior ablehnte, riss der Tatverdächtige die Fahrertür auf, packte den Fahrer am linken Arm und versuchte diesen aus den PKW zu ziehen. Dabei äußerte der Tatverdächtige dem Geschädigten gegenüber, dass er ihm das Fahrzeug stehlen werde und forderte den Rentner auf, das Fahrzeug zu verlassen. Der 82-Jährige konnte sich jedoch wehren, so dass der Tatverdächtige seinen Griff lösen musste. Daraufhin gelang es dem Geschädigten unverletzt mit dem Fahrzeug wegzufahren.

Zum Zeitpunkt der Tat war noch eine zweite unbekannte männliche Person anwesend, welche sich auf dem Gehweg aufhielt. Diese war nicht aktiv an der Tat beteiligt. Er gehörte jedoch offensichtlich zum Tatverdächtigen. Nachdem der Geschädigte den Tatort verlassen hat, entfernten sich beide Tatverdächtigen in Richtung Aldi.

Polizei sucht Zeugen

Der Haupttatverdächtige wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt beschrieben, sei zwischen 25 und 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer rotbraunen Jacke und einer dunklen Hose. Die zweite Person ist ebenfalls ca. 1,80 Meter groß und schlank und trug dunkle Kleidung.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen wegen Nötigung und versuchten Raubes und war zur Spurensuche eingesetzt. Trotz der Fahndungsmaßnahmen fehlt von den Tatverdächtigen bislang jede Spur. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sassnitz unter 038392/3070, die Internetwache der Landespolizei M-V oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zur Galerie Seit 1992 wurden in Mecklenburg-Vorpommern etwa 400 Menschen ermordet. Mehr als 90 Prozent dieser Fälle wurden aufgeklärt. Doch auch dreiste Raubüberfälle, Trickbetrugsserien und mysteriöse Skulpturen bewegten in den letzten Jahren das Land. Wir zeigen spektakuläre Kriminalfälle, die in MV für Aufsehen sorgten.

Von RND/ps