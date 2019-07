Altefähr

Die Hits der 90-er Jahre mögen Frauen und Männer aller Generationen. Das ist die Erfahrung von Ole Kießlich, dem Chef von East Events. „Darum starten wir in diesem Jahr eine richtige Serie der 90er-Jahre Partys unter freiem Himmel“, sagt Kießlich. Den Anfang machte letztes Jahr Gützkow und Ende Juni steig die Party am Strand in Eldena. Am kommenden Sonnabend steigt nun die Party am gegenüber von Stralsund gelegenen Strand von Altefähr. „Die Bühne wird am Strand aufgebaut, sodass Ihr den Sonnenuntergang am Strand erleben könnt und dazu eure Lieblingshits aus den 90er hört“, sagt der Veranstalter. „Es ist ein besonderes Gefühl im Sand zu tanzen.“ Zwei DJs sollen für Stimmung sorgen. Da am Strand von Altefähr nur bis zwei Uhr gefeiert werden darf, will Ole Kießlich mit Rabatten die Leute möglichst früh an den Strand locken. Bis 22 Uhr werden zehn und dann zwölf Euro fällig. „Nächste Station ist dann eine Party in Tessin bei Rostock“, sagt Kießlich. Danach ist erneut Gützkow an der Reihe.

Uwe Driest