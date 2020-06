ABC-Schützen aus Zirkow auf Rügen freuen sich über Buddel Buddys

Zirkow

Die „Glückspilze“ vom Kinderland Zirkow freuen sich gemeinsam mit Erzieherin Juliane Kowalski und Vereinsvorstand Gundela Knäbe (re.) über ihre „ Buddel Buddys“, die ihnen Reinhard Litty vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (Zwar) übergab.

Die Aktion anlässlich des Abschieds vom Kindergarten und zum bevorstehenden Schulbeginn war im Zuge des Projektes „Weniger fürs Meer“ der Tourismuszentrale Rügen geplant worden. Die Mehrwegflaschen sind für die Pausengetränke in der Schule gedacht. „Der Zwar will damit einen kleinen Beitrag zur Vermeidung von Einwegplastik und Stärkung des Umweltbewusstseins bei Kindern leisten“, so Litty.

Kleiner Zettel mit Infos

Die Flaschen enthalten einen kleinen Zettel, der auf die gesundheitlichen Aspekte von ausreichender Flüssigkeitsaufnahme – „Wasser als Lerngetränk“ – sowie des regionalen und globalen Gewässerschutzes aufmerksam macht.

Das „Kinderland Glückspilze“ wurde vor 60 Jahren als Erntekindergarten gegründet und habe aktuell noch freie Plätze, so Gundela Knäbe.

Von Uwe Driest