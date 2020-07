ADFC: Anmeldung für August-Radtouren in und um Stralsund ab sofort möglich

Stralsund

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) Stralsund bietet auch im August wieder mehrere Radtouren in und um die Hansestadt an. Das Programm richtet sich an alle, die gerne auf dem Fahrrad unterwegs und dabei gerne in Gesellschaft sind.

Los geht es am Mittwoch, 5. August, mit einer Tagestour auf Deutschlands größte Insel. Der Miniaturenpark in Gingst und der Flugplatz Güttin sind die Ziele auf Rügen. Rund 65 Kilometer Strecke legen die Teilnehmer zurück. Treffen ist um 9.30 Uhr am Jahnsportplatz in Stralsund, Karl-Marx-Straße 11. Um Anmeldung bis zum 3. August unter stralsunder-dfc-biker@web.de wird gebeten.

Stille Natur auf Rügen

„Reizvoll, schlicht und stille Natur“ – so bezeichnet der ADFC die nächste Tagestour, die abermals nach Rügen, genauer gesagt durch den Inselsüden, führt. Los geht es am Sonnabend, 15. August, um 7.30 Uhr am Hauptbahnhof Stralsund. Weitere Treffpunkte sind um 8.45 Uhr der Bahnhof Bergen und um 9.45 Uhr das Theater Putbus. Die Strecke ist etwa 60 Kilometer lang. Anmeldung bis 9. August: metur@t-online.de oder 0171 / 30 21 283.

Die dritte Tagestour im August trägt den Titel „Den Darß erleben“ und führt durch den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Teilnehmer treffen sich am 29. um 7.30 Uhr am Stralsunder Hauptbahnhof. Anmeldung: hoppenrathhans@gmail.com oder unter 0162 / 95 87 142.

Freie Fahrt in den Feierabend

Alle drei Touren kosten jeweils fünf Euro. ADFC-Mitglieder zahlen zwei Euro. Kosten für Verzehr, Eintritt und Bahnfahrten kommen hinzu. Neben den Tagesfahrten bietet der ADFC im August auch wieder seine beliebten 25 Kilometer langen Feierabendtouren an. Treffpunkt ist am 12., 19. und 26. August jeweils um 16.45 Uhr auf dem Jahnsportplatz. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich. Fragen nimmt Walter Günther unter 0170 / 383 31 03 entgegen.

Von Kai Lachmann