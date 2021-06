Aalreusen samt Fisch auf Rügen gestohlen: Wer hat etwas gesehen?

Rügen

Im Mai sind mehrere Aalreusen auf Rügen durch unbekannte Täter geleert oder gleich komplett gestohlen worden. Laut Polizei wurden bei der ersten Tat zwischen dem 9. und 13. Mai zwei Reusen samt Fang aus dem Breetzer Bodden entwendet.

Beim zweiten Mal wurden im Zeitraum 21. bis 24. Mai im Rügischen Bodden nahe der Insel Vilm sieben Reusen eines Berufsfischers professionell aufgeschnitten und die Fische entnommen. Der dritte Diebstahl ereignete sich ebenfalls in diesem Zeitraum im Bereich Kemlade. Dabei wurden wiederum mehrere Aalreusen samt Fisch gestohlen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Für die Beamten steht fest, dass für die Ausübung aller drei Diebstähle ein Boot nötig war. Die Ermittlungen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Fischwilderei wurden eingeleitet.

Jetzt werden Zeugen und Hinweise gesucht: Haben Sie etwas beobachtet? Wurde Ihnen in der Vergangenheit Aal in handelsunüblichen Mengen angeboten? Sollten Sie etwas wissen, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bergen auf Rügen unter der Telefonnummer 03838 / 8100, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ