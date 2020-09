Ab Montag: Staus und Umwege entlang der rügenschen Bäderküste

Pantow/Serams

Es ist ein Klassiker auf der Insel: Neigt sich die Saison langsam, aber sicher dem Ende zu, rücken die Straßenbauer an. Und natürlich sorgen sie für mehr oder weniger Stress bei den Automobilisten auf Rügen. Besonders dann, wenn sie auf einer verkehrlichen Lebensader werkeln wie der Bundesstraße 196.

Das tun sie vom 14. September an bis voraussichtlich 9. Oktober – zwischen Pantow und Süllitz. „Die Trasse soll einen neuen Asphaltbelag bekommen“, sagt Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, und geht auf den aktuellen Straßenzustand ein: „Beide Abschnitte sind gekennzeichnet durch Spurrinnen, Netzrisse und Risse im Randbereich der Fahrbahn. Die Wurzeln der straßennahen Bäume haben den Straßenkörper ebenfalls massiv geschädigt.“ Das soll alles für etwa 230 000 Euro und auf Kosten des Bundes behoben werden.

Trasse bekommt neuen Belag

Nach seinen Worten werde die Trasse in zwei Abschnitten erneuert. „Der erste beginnt direkt hinter dem Bahnübergang Pantow und endet an der Zufahrt zum Umsteigebahnhof des Nahverkehrs“, sagt Sendrowski. Auf den etwa 200 Metern werden die oberen vier Zentimeter der Asphaltdecke abgefräst und bis zum 22. September ein neuer Belag aufgebracht. Der Verkehr soll währenddessen bei halbseitiger Sperrung der Fahrbahn mittels Baustellenampel geregelt werden.

Richtig happig wird es dann vom 23. September bis zum 9. Oktober. Dann schreiten die Straßenbauer hinter dem Kreisverkehr und bis zum Abzweig zur Alten Bäderstraße zur Tat – unter Vollsperrung des etwa 900 Meter langen Abschnittes. „Das ist nötig, da die vorhandenen Straßenbreiten hier nicht ausreichen, um den Arbeitsschutz sicherzustellen“, begründet Sendrowski.

So wird der Verkehr umgeleitet

Das ist für die Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Umwegen verbunden. Wer aus Richtung Mönchgut nach Bergen will, wird über Vilmnitz und Putbus umgeleitet – ebenso soll es in die andere Richtung gehen. Folgt man der offiziellen Umleitung, wird schließlich auch die Fahrt von Binz in Richtung Mönchgut und retour zu einer wahren Rügen-Rundfahrt. Denn ausgeschildert wird die Umleitungsstrecke über Karow–Bergen– Putbus und Vilmnitz und zurück. Normalerweise ist die Strecke zwischen Sellin und Binz 12 Kilometer lang und in knapp 20 Minuten zu bewältigen. Die Umleitung macht daraus 34 Kilometer und knapp 50 Minuten.

Die Bauarbeiten in dem zweiten Abschnitt sind im übrigen der Auftakt zur geplanten Fahrbahnerneuerung der B 196 in Richtung Mönchgut. Abschnittsweise soll die über Jahre hinweg geschehen. Das Problem: Die Bundesstraße ist die einzige zur Verfügung stehende Trasse – Ausweichstrecken müssen erst gefunden beziehungsweise geschaffen werden.

Von Chris Herold