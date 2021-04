Insel Rügen

Die Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG erreichen ab und an Leserbriefe mit Gedichten oder Literatur. Diese E-Mail von Ursula Enderlein ist etwas so Besonderes, dass wir uns entschieden haben, das Stück in voller Länge zu veröffentlichen.

Die gebürtige Stralsunderin Ursula Enderlein, die im Rheinland lebt, berichtet über ihre zahlreichen Besuche auf der Insel Rügen und ihre Verwunderung über die Darstellung der Kreidemännchen in den Geschäften. „So haben wir die uns nicht vorgestellt. Ich habe deshalb für meine Enkelkinder neue Geschichten von den Kreidemännchen auf Rügen geschrieben“, erzählt sie. „Vielleicht haben Sie Verwendung? Meine Enkel haben die Geschichten geliebt! Vielleicht werden sie auch von anderen Kindern so gemocht? Das würde mich freuen.“

Hier also das 1. Kapitel. Eine wundervolle Vorlesegeschichte. Dankeschön!

Die Kreidemännchen – wie alles begann

Ich war froh, dass ich das Haus gefunden hatte. Ich wollte schon länger aus Nordrhein-Westfalen weg. Mein Vorwand war, dass ich als Schriftstellerin in NRW keine Inspiration für neue Geschichten mehr hatte. In Wahrheit fiel mir einfach nichts neues mehr ein, und das würde sich auf Rügen auch nicht ändern. Aber ich redete mir ein: neue Gegend, neue Geschichten.

Und da kam mir das Haus gerade recht. Es war ein wundervolles Haus in einem kleinen Dorf auf Rügen: eingeschossig und groß genug für zwei Gästezimmer, damit mich meine Enkel besuchen konnten. Das besondere war der kleine, runde Turm, der an der rechten Seite des Hauses angebracht war mit einem schönen runden Turmzimmer. In dem wollte ich mein Schreibzimmer einrichten, und der Blick auf die schöne Landschaft sollte mich zu neuen Geschichten inspirieren. So hoffte ich.

Hurra! Einzug in das neue Rügenhaus

Kurzum: ich kaufte das Haus, packte meine sieben Sachen und zog um. Mein Mann blieb wegen seiner Arbeit noch in NRW, würde aber bald nachkommen. Eine wesentliche Stütze in der Zeit war mein Sohn Alex, der sich Urlaub genommen hatte, um seiner Mutter bei der Renovierung des Hauses zu helfen. Er brachte auch gleich vier lustige junge Männer mit, seine besten Freunde, die auch mithelfen sollten. Er war der Ansicht, dass seine Mutter bei der Renovierung kläglich versagen würde. Und um bei der Wahrheit die Ehre zu geben: er hatte recht.

So war in den nächsten Tagen auf meinem Grundstück und im Haus mächtig was los. Es wurde gehämmert, gesägt, tapeziert, Fliesen geklebt usw. Auch mein Schreibzimmer wurde gründlich aufgemöbelt. Dieses war meinem Sohn ein besonderer Dorn im Auge. Mein Turm hatte nämlich ein Spitzdach, die Zimmerdecke war aber gerade. So saß das Dach wie eine leere, umgedrehte Schultüte auf dem Zimmer.

Den Geburtsort der Rügener Kreidemännchen des Künstlers Jost liegt auf dem Rügenhof Kap Arkona. Quelle: Reinhardt Jost

Komische Geräusche vom Dach

Etwas einsam fühlte ich mich schon in meinem neuen Haus, auf der anderen Seite war ich endlich alleine. Das neue Leben konnte beginnen. Um mich abzulenken ging ich in mein Turmzimmer, setzte mich an meinen Schreibtisch und schaltete den Computer ein. Ich schaute aus dem Fenster und dachte über eine neue Geschichte nach.

Weit kam ich damit nicht. Über meinem Kopf scharrte es. Ich erschrak und machte mir Vorwürfe. Bestimmt war da oben ein Tier. Hätte ich bloß meinen Sohn mal nachschauen lassen. Jetzt musste ich sehen, wie ich klar kam. Dann hörte das Scharren wieder auf, ich entspannte mich und redete mir ein, dass ich mir alles nur eingebildet hatte.

Die nächsten Tage waren ereignislos. Ich hatte eine Idee zu einer neuen Geschichte und arbeitete fleißig daran, bis ich eines morgens, als ich wieder vor meinem Computer saß, wieder ein Scharren über mir hörte. Ich erstarrte.

Weiße Kreidestriche auf dem Boden?

Bestimmt hatte sich ein Vogel im Dach verirrt. Wie sollte ich ihn da wieder rauskriegen? Als ich sorgenvoll an die Decke starrte, sah ich, was mein kluger Sohn nicht gesehen hatte: ganz feine, gerade Linien in der Decke. Sollte da womöglich eine Tür sein? Schnell holte ich mir eine Leiter und stellte sie in der Zimmermitte ab. Mit einem Schraubenzieher versuchte ich, in die feinen Linie rein zukommen, schaffte es aber nicht. Entmutigt wollte ich gerade aufgeben, als ich einen kleinen Ring in der Decke bemerkte. Ich zog vorsichtig daran und eine kleine Tür öffnete sich und wie durch Zauberhand schwenkte eine Leiter aus, die bis zum Fußboden reichte.

Furchtlos kletterte ich die Treppe hoch – komisch nur, dass mir die Knie so zitterten! Als ich oben angekommen war, sah ich einen kreisrunden Raum, das spitze Dach über mir und einen sehr staubigen Fußboden. Merkwürdigerweise hatte jemand weiße Kreidestriche auf den Boden gemalt. Und dann sah ich es: an einer Stelle auf dem Fußboden war ein nasser Fleck.

Ein Loch im Dach? Woher das?

Mein Sohn hatte recht gehabt. Das Dach war undicht! Hätte ich doch bloß auf ihn gehört. Ich ging näher an den nassen Fleck heran und sah, dass im Dach ein kleines Loch war, als ob jemand dieses Loch eigens gebohrt hätte. „Mit dem Schaden werde ich fertig“, dachte ich mir. „Morgen kaufe ich was im Baumarkt, dichte das Loch ab, und der Fall ist erledigt.“

Beruhigt stieg ich wieder nach unten, verschloss die Luke und ging in meine Wohnung. Einen Vogel hatte ich unter dem Dach nicht gesehen und vergaß das komische Geräusch. Am nächsten Morgen fuhr ich gleich in den Baumarkt und kaufte alles, von dem ich glaubte, dass ich es für die Dachreparatur brauchen würde. Zu Hause angekommen packte ich alles aus und trug es in mein Turmzimmer.

„Das ist unsere Dusche!“

Mit etwas Mühe fand ich den kleinen Ring in der Zimmerdecke, zog daran, und die Leiter schwebte mir entgegen. Mühselig schleppte ich meine Einkäufe aus dem Baumarkt nach oben. Nachdem ich mir den Schaden noch einmal genau angesehen hatte, wollte ich mich an die Reparatur machen. Da hörte ich es wispern: „Du, ich glaube, die macht unsere Dusche kaputt. Mach doch was!“

Ich drehte mich um. War da jemand? Ich sah niemanden, tat es einfach ab und machte weiter. Plötzlich trat mir etwas gegen den Knöchel. Ich sah nach unten und sah: ja, wie soll ich es beschreiben? Eigentlich sah es wie eine weiße Kartoffel aus mit Knubbelnase und Glupschaugen.

„Lass das,“ schrie das Wesen, „Du machst unsere Dusche kaputt.“ Ich guckte, staunte, staunte nochmal und gestattete mir eine Frage: „Wer oder was bist Du? Was machst Du hier? Und was soll das mit der Dusche?“

Klare Sache: Kreidemännchen gibt es wirklich

Die weiße Kartoffel warf sich in Positur. Jetzt sah ich, dass sie spindeldürre Beine und Ärmchen hatte. „Rede mit mir“, befahl ich, weil mir nichts besseres einfiel.“ Wer bist Du?“

„Ich bin ein Kreidemännchen, das einzig wahre von Rügen.“

„Spinnst Du? Was ist mit uns?“ kam es aus einer anderen Richtung. „Gibt es uns etwa nicht?“

Drei weitere weiße Kartoffeln, Verzeihung: Kreidemännchen, kamen über den Boden gerollt. Mir klappte die Kinnlade runter. „Ihr könnt keine Kreidemännchen sein. Erstens gibt es die nicht. Und zweitens sehen die im Geschäft immer ganz anders aus,“ sagte ich, mich an die Auslage meines Juweliers erinnernd.

„Wie kannst Du behaupten, dass es uns nicht gibt. Schließlich siehst Du uns doch, oder? Oder soll ich Dich nochmal treten, dann merkst Du mich wenigstens.“

„Nein danke,“ wehrte ich ab, „ ich sehe noch ganz gut.“

„Was Du aus dem Geschäft kennst“, belehrte mich das eine Männchen, „ sieht das etwa so aus?“

Kreidemännchen sind keine Gartenzwege!

Es reckte und streckte sich, wurde grösser und dünner und auf einmal stand ein Kreidemännchen vor mir, wie ich es aus dem Schaufenster kannte. „Das ist eine Erfindung von den Menschen“, grollte es, „die machen aus uns so eine Art Gartenzwerg. Aber so sehen wir nicht aus!“. Sprach es und begab sich in seine alte Form zurück.

„Könnt Ihr Euch alle so verwandeln?, wollte ich wissen. Das kleine Männchen grinste übers ganze Gesicht und kugelte ich vor Vergnügen. Ja, es ist wahr, er kullerte über den ganzen Boden und kicherte dabei wie ein Wilder. „Hör auf,“ schimpfte ich, „Du machst den ganzen Boden voller Kreidestaub.“

Auch das sind Kreidemännchen: Von Selliner Kindern gebastelt Quelle: privat

„Kein Problem“, meinte das Männchen, holte ganz tief Luft und saugte die Kreide mit einem Atemzug wieder in sich rein. Ich staunte, so etwas hatte ich noch nie gesehen. „Dann erkläre mir doch mal bitte, wieso ich Deine Dusche kaputt gemacht habe“, wollte ich wissen.

Das Männchen kullerte verzweifelt mit den Augen. „Menschen sind so doof. Immer muss man alles erklären!,“ maulte es. „Wieso?“ fragte ich, „wie viele Menschen kennst Du denn?“ „Bis jetzt nur Dich!“

Die Kreidemännchen entstammen dem Meer

„Ich erkläre es Dir“, sagte ein anderes Männchen. „Meine Kollegen sind ein bisschen unhöflich. Gestatten, dass ich mich vorstelle: ich heiße Prof und weiß alles.“

„Haha,“ grölten die anderen und kullerten wieder auf dem Boden rum. „Habt Ihr das gehört? Prof weiß alles!“

„Ruhe!“, donnerte Prof und setzte ein gewichtige Mine auf. „Wir Kreidemännchen entstammen dem Meer und um unseren Kreidestaub immer schön geschmeidig zu erhalten, brauchen wir regelmäßig ein bisschen Wasser. Deshalb haben wir das Loch in Dein Dach gebohrt, damit Regen durchtropfen kann und auf uns herabtropfen kann. Schließlich konnten wir wegen der vielen Menschen in den letzten Tagen das Haus nicht verlassen,“ setzte es vorwurfsvoll nach.

„Mein Name ist Oma“

Ich versuchte für einen kurzen Moment zerknirscht auszusehen. Dann machte ich meinem Unmut Luft. „Und deshalb habt Ihr mein Dach kaputt gemacht?“ schimpfte ich.. „Wenn es hier reinregnet, wird doch mein schönes, neues Haus nass. Seid Ihr des Wahnsinns fette Beute?“

„Ich hätte da so eine Idee“, meldete sich ein anderes Kreidemännchen zu Wort. „Warum holst Du kein Ostseewasser? Ist sowieso viel besser für uns. Mein Name ist übrigens Graphiti, falls es Dich interessiert,“ setzte es hinzu.

„Sehr angenehm. Du darfst Oma zu mir sagen“, erwiderte ich. „Aber sag mal, was denkst Du Dir eigentlich dabei? Ich mache mich doch nicht zum Gespött meiner Nachbarn, wenn ich mit einem Eimer Ostseewasser hier ankomme. Was sollen die denn von mir denken?“

Eine Gießkanne als Dusche?

„Was die Nachbarn von Dir denken, weiß ich nicht“, antwortete Graphiti. „Ich denke, dass Du sehr nett bist, Oma,“ und guckte mich goldig an. „Aber ich habe weniger an einen Eimer gedacht als an eine Gießkanne. Dann kannst Du uns angenehm von oben beträufeln.“

„Nein, das ist nicht wahr.“ Ich war fassungslos. „Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich mit einer Gießkanne bewaffnet an den Strand gehe, um Ostseewasser zu schöpfen?! Und dann soll ich womöglich die volle Gießkanne in mein Auto stellen, wo sie bei der Fahrt Wasser in mein Auto verliert und alles nass macht. Und dann soll ich die Gießkanne zum Gespött meiner Nachbarn hier ausladen und ins Haus tragen? Wie stellt Ihr Euch das eigentlich vor. Wollt Ihr auf meinem Dachboden duschen? Dann wird doch wieder alles nass und tropft durch die Decke. Kommt überhaupt nicht in Frage!“

Nach dieser Rede war ich atemlos vor Empörung. Die Kreidemännchen machten enttäuschte Gesichter. Sie wirkten so traurig, dass ich mich fast – aber nur fast – ein bisschen schuldig fühlte.

Dann kam ein anderes Kreidemännchen nach vorne und machte einen kleinen Knicks. Es sah ein wenig anders aus als Prof und Graphiti. Rund um den kugeligen Bauch sah ich etwas, das wie ein kleines Röckchen aussah. Ich heiße Miami und habe eine Idee,“ piepste es.

„Die spinnt. Sie heißt Mia und hat einen Drang zum künstlerischen. Ein Mädchen halt,“ höhnte Graphiti.

„Lass sie mal,“ sagte ich und sah Mia an.

„Du kannst doch fahren, wenn es dunkel ist,“ sagte Mia. „Dann sieht Dich keiner.“

Die nächtliche Fahrt an den Strand

„Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass ich mitten in der Nacht an den stockdunklen Strand fahre, damit Ihr Euer Duschwasser habt“, fauchte ich. Ich kletterte die Leiter wieder runter und dachte erst mal scharf nach. Was hatte ich mir bloß eingefangen?

Als es dunkel wurde, holte ich die Gießkanne aus der Garage und fuhr an den Strand. Die volle Gießkanne stellte ich neben mich und fuhr ganz langsam nach Hause. Natürlich spritzte das Wasser bei jeder Kurve in mein Auto.

Zu Hause angekommen, stellte ich die Gießkanne ins Badezimmer und grübelte. Am nächsten Morgen fuhr ich in den Baumarkt und kaufte einen Seifenspender, den ich mit Saugnäpfen an der Wand im Bad befestigen konnte. An der Spitze des Seifenspenders befestigte ich ein Stück von einem Teesieb. Mit einer Schnur konnte der Mechanismus des Seifenspenders ausgelöst werden. Ich füllte das Gefäß mit Ostseewasser und ging nach oben zu den Kreidemännchen im Turmzimmer.

Wer kann schon geknickten Kreidemännchen böse sein?

Als ich die Treppe herunterließ, hörte ich sie wispern. „Du hast Oma geärgert. Wie kannst Du nur so gemein sein?“ „Meinst Du, sie kommt noch mal zu uns?“ „ Du warst unverschämt zu Oma. Das haben wir jetzt davon!“

Ich stieg die Treppe hoch. Die Kreidemännchen saßen in der Mitte des Raumes und sahen recht geknickt aus. „Guckt mal, Oma ist wieder da!“ rief Graphiti und strahlte über das ganze Gesicht. „Bist Du uns noch böse?“ wollte Mia wissen.

„Ich bin gar nicht böse auf Euch“, antwortete ich. „Wir schließen ein Abkommen. Ihr macht das Dach wieder heil – schließlich habt Ihr es kaputt gemacht – und ich zeige Euch, was ich mir habe einfallen lassen.“ So geschah es.

Mit viel Eifer machten sich die Kreidemännchen an die Arbeit. Nach etwa drei Stunden waren sie fertig, und das Dach wieder heil.

Jetzt war es an mir, Ihnen meine Idee zu zeigen. „Kommt mit runter, ich zeige Euch was,“ lockte ich sie. Vorsichtig und unsicher, was jetzt kommen würde, stiegen sie die Treppen runter und gingen ins Bad. Misstrauisch beäugten sie meine Konstruktion.

„Was soll das sein?,“ fragt Prof.

„Das ist eine Ostseewasserdusche“, sagte ich und zeigte ihnen, wie ich mir das Gedacht hatte.

„Genial,“ staunte Graphiti und probierte es gleich aus. „Super“, kreischte Mia. Prof nickte wohlgefällig. Einzig das vierte der Kreidemännchen guckte misstrauisch und sagte nichts.

„Was ist mit ihm“, wollte ich wissen. „Das ist Groggy. Er spricht kaum, denkt aber wahrscheinlich tiefe Gedanken. Wir wissen es aber nicht genau, weil er so wenig sagt“, erklärte Prof.

Ich ließ die Vier dann alleine und hörte, wie sie vergnügt planschten. Als ich das Bad wieder betrat, war der Boden voller Kreidestaub. „Das macht Ihr aber wieder weg“, forderte ich. Und in einem Atemzug hatten die Kreidemännchen die Kreide auf dem Boden wieder eingesaugt.

