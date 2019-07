Seedorf

Mit dem Schrecken davon kam am Donnerstagnachmittag ein Ehepaar aus Stuttgart. Die Frau war während einer Wanderung am Steilufer der Having zwischen Seedorf und Moritzdorf zu nahe an den Hang geraten und hinabgerutscht.

Ungefähr in der Mitte der an jener Stelle schätzungsweise 60 Meter hohen Kante sei es ihr gelungen, sich an einem Baum festzuhalten. Der 81-jährige Ehemann konnte seiner Frau nicht helfen und alarmierte den Notruf, der gegen 15.45 Uhr bei der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen einging. Die alarmierte neben Polizei und den freiwilligen Feuerwehren von Sellin und Baabe zur Sicherheit auch die Höhenrettung der Sassnitzer Wehr. Im Einsatz waren 43 Kameraden, davon 16 der Selliner Wehr. Hinzu kamen Löschfahrzeug, Unimog-Gerätewagen, Mannschaftstransportwagen, zwei Boote, Rettungs- und Notarztwagen sowie ein Hubschrauber.

An wasserseitige Rettung war nicht zu denken

„Wir wurden zu einem Steiluferunfall alarmiert und hatten keine genaue Lage“, sagt Gruppenführer Ivo Kleist von der Selliner Feuerwehr. Daher sei es besser gewesen, mit starken Kräften Vorort gewesen zu sein. Die Höhenrettung blieb lediglich in Bereitschaft. Ebenso das Boot der Baaber Wehr. „Das Boot der Selliner Wehr kam zum Einsatz, weil wir auch von der Seeseite gesucht haben“, so Kleist.

Wegen des an jener Stelle etwa 30 Meter breiten Schilfgürtels sei jedoch an eine wasserseitige Rettung nicht zu denken gewesen. Weil der genaue Standort des Geschehens nicht bekannt war, suchten die Kameraden die Wanderwege truppweise ab. Als sie fündig geworden waren, konnte die hilflose Frau geborgen werden. Sechs Kameraden beförderten sie in einem Tragetuch nach oben und zu Fuß zurück zu den Einsatzfahrzeugen, wo die Frau dem Rettungsdienst übergeben wurde. Sie hatte sich lediglich am Fuß leicht verletzt.

Nach einer kurzen Behandlung konnte die Frau entlassen werden. „Bei dem älteren Paar lagen natürlich die Nerven blank und wir gaben ihnen zunächst etwas zu trinken“, so Kleist. Bei Eintreffen der Polizei war das Ehepaar bereits gerettet, sodass die Polizei es in die Selliner Unterkunft zurückbringen konnte. Durch den schnellen Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden.

Uwe Driest