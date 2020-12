Sassnitz

Wird auf Abi-Zeugnissen bald wieder ein Sassnitzer Stempel prangen? Viele Schüler und deren Eltern in der Hafenstadt würden sich das wünschen, heißt es bei den dortigen Sozialdemokraten. Die SPD-Fraktion will ihre Mitstreiter in der Stadtvertretung für die „Einführung eines gymnasialen Bildungsganges in Sassnitz“ gewinnen. Das Abitur sollen die Schüler an einer noch zu gründenden Kooperativen Gesamtschule ablegen. Über die Schaffung einer solchen Bildungseinrichtung wollen die Stadtvertreter auf ihrer öffentlichen Sitzung am Dienstag beraten.

Unterrichtsräume der Berufsschule nutzen

Die Idee: Die bestehende Regionale Schule bildet den Kern der Kooperativen Gesamtschule und erweitert ihr Bildungsangebot um den gymnasialen Zweig. Ein Neubau wäre nicht vonnöten, sagt der Lehrer, Sozialdemokrat und Stadtpräsident Norbert Benedict. In der sogenannten Orientierungsstufe, also den Klassen 5 bis 6, würden die Schüler wie gehabt gemeinsam in den Klassen sitzen. Diejenigen, die die Berufsreife (Abschluss 9. Klasse) oder die Mittlere Reife (Abschluss 10. Klasse) anstreben, bleiben an dem Standort der Regionalen Schule in der Geschwister-Scholl-Straße (ehemals Oberschule III).

Wer das Abitur ablegen möchte, kann danach auf das Bergener Gymnasium wechseln oder in Sassnitz bleiben. „Die Klassen des gymnasialen Zweiges könnten in einem Teil der Berufsschule unterrichtet werden“, erläutert Benedict die Idee der SPD-Fraktion.

Berufsschulgebäude ist moderner Neubau

Denn die wurde vor Jahren neu gebaut. Damals ging man noch von deutlich mehr Berufsschülern aus, die auf Rügen unterrichtet würden. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Berufszweige, in denen an den jeweiligen Schulen unterrichtet wurde, ab. Die Berufsausbildung wurde zunehmend zentralisiert. Im Zuge der Kreisgebietsreform wurde aus dem Standort in Sassnitz eine Außenstelle der Berufsschule des Kreises. Die Schulleitung des „Regionalen Beruflichen Bildungszentrums“ hat ihren Sitz in Stralsund. „Dort wird jetzt ein Campus gebaut“, sagt Norbert Benedict. „Das wird eine der modernsten Berufsschulen in MV.“

Ob es auch künftig noch alle Standorte in Stralsund, Ribnitz-Damgarten, Velgast und eben Sassnitz geben werde, dürfe man zumindest vorsichtig bezweifeln. Ob mit oder ohne Berufsschule – Platz für Gymnasiasten gäbe es nach Ansicht der Sozialdemokraten in dem Gebäudekomplex an der Straße der Jugend in Sassnitz auf jeden Fall.

Organisatorisch wären aber Regional- und Gymnasialschüler weiter unter einem Dach – unter dem der neuen Kooperativen Gesamtschule. Die hätte nur eine Schulleitung. Für die gymnasiale Ausbildung müssten sicher zusätzliche Lehrkräfte eingestellt werden. „Aber so etwas muss man dann in weiteren Gesprächen zwischen dem Schulamt, dem Landkreis und der Stadtverwaltung klären.“ Dabei sei auch über die mögliche Trägerschaft zu reden: Übernimmt die der Landkreis oder die Stadt?

Langer Schulweg kostet Zeit

In Stralsund beispielsweise ist es die Kommune. Dort entstand vor rund zehn Jahren aus dem Goethe-Gymnasium und der Regionalen Schule „ Gerhart Hauptmann“ das „Schulzentrum am Sund“. Kooperative Gesamtschulen gibt es auch in Barth, Ahlbeck und in Sellin. Letztere ist in privater Trägerschaft. Wer im Falle einer Sassnitzer Kooperativen Gesamtschule die Kosten übernehmen soll, ist eine von vielen Fragen, die die Stadt noch zu klären hätte – wenn die Stadtvertreter sie denn damit beauftragen.

Die Sozialdemokraten halten dagegen, dass der Schullastenausgleich für die Gymnasiasten entfallen würde und auch die Transportkosten beim Schülerverkehr. Viel wichtiger ist aus Benedicts Sicht aber der Zeitgewinn für die Schüler. „Durch diese Fahrerei nach Bergen und zurück haben die wenigsten von ihnen noch Zeit, sich nach Schulschluss ehrenamtlich in ihrem Heimatort zu betätigen, ob in Sport- oder anderen Vereinen.

Außenstelle des Gymnasiums nicht realisierbar

Das sei vor ein paar Jahren noch anders gewesen. Bis 2008 gab es in Sassnitz das Ostsee-Gymnasium. Als das geschlossen wurde, mussten die Schüler aus Sassnitz wie die meisten anderen der Insel ans Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. „Schulkombinat“ nannten es seinerzeit manche in Anspielung auf die hohe Schülerzahl. Gegenwärtig werden dort 829 Mädchen und Jungen unterrichtet.

Ob diese Einrichtung eine weitere Abiturientenschmiede auf der Insel verkraftet, muss mit dem Kreis besprochen werden. Der ist federführend bei der Schulentwicklungsplanung. Eine Außenstelle des Arndt-Gymnasiums werde es in Sassnitz gewiss nicht geben, ist sich Norbert Benedict sicher. „Das sieht das Schulgesetz nicht vor.“ Deshalb müsse man sehen, was in dem Rahmen möglich sei. „Und da erscheint uns die Kooperative Gesamtschule ein guter Weg.“

Idee gab es schon vor 13 Jahren

Mit dem SPD-Antrag sollen die Stadtvertreter die Verwaltung erst einmal beauftragen, die Chancen und Bedingungen auszuloten. Ganz neu ist das Thema im Sassnitzer Rathaus übrigens nicht. Vor 13 Jahren hatten die Sassnitzer schon mal einen ähnlichen Vorstoß unternommen. Damals scheiterte die Idee am Votum der Kreistagsmitglieder und den Bedenken mancher Eltern: Die wollten auf dem Abizeugnis ihrer Sprösslinge lieber den Stempel eines Gymnasiums als einer Gesamtschule sehen.

Von Maik Trettin