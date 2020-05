Abnehmen nach Corona: So starten Fitnessstudios auf Rügen wieder durch

Bergen

Freude und Erleichterung bei Fitnessfans und Studio-Betreibern auf der Insel Rügen: Am Montag, 25. Mai, dürfen die Sportstudios zwischen Altefähr und Putgarten wieder öffnen. Mehr als zwei Monate lang mussten die Muckibuden geschlossen bleiben, um das Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus zu vermeiden. Nun geht es wieder los – wenn auch mit neuen Regeln. Doch die nimmt Diana Weikum vom Bergener Studio „Rügenfit“ in Kauf.

Sie und ihre Kollegen möchten endlich durchstarten: „In der neuen Situation mussten wir uns erst einmal zurechtfinden. Es war nicht einfach, jeden Tag in leere Räume zu schauen.“ Auch der Austausch mit den Mitgliedern habe dem Team gefehlt. „Wir haben viele Rückmeldungen von unseren Mitgliedern, die sich in unsere Lage hineinversetzen können und mit unserem Angebot sehr gut leben können. Wir danken ihnen für das Verständnis, das sie uns entgegenbringen“, sagt die Inha­berin.

Hygiene-Konzept für Mitarbeiter und Besucher

Dennoch stellen die Auflagen sie vor Herausforderungen. So müssen etwa Sportfans künftig zwei Meter zwischen den Geräten Abstand halten und Mitarbeiter in allen Räumen einen einfachen medizinischen Mund- und Nasenschutz tragen. „Wir haben ein Hygiene-Konzept erstellt, das zuvor im Team besprochen wurde und danach jedem Mitglied ausgehändigt wird“, so Diana Weikum. So wurde auch das Kursprogramm angepasst. 15 Gymnastikkurse finden pro Woche statt, die nun nach draußen verlagert werden. Auch der Rehasport sowie die Präventionskurse finden weiterhin unter Auflagen statt.

Wegen der fehlenden Bewegung in den vergangenen neun Wochen habe laut Ernährungswissenschaftlern ein Erwachsener im Schnitt bis zu 400 Kilokalorien weniger am Tag verbrannt. „Wir bieten deshalb ein Abnehmprogramm an, das auch bis zu 100 Prozent von der Krankenkasse bezuschusst werden kann“, sagt sie. Regelmäßiges Muskeltraining ist das Stichwort, denn nur Muskeln können Fett verbrennen. „Dass dabei der Spaß und die Motivation nicht zu kurz kommen, dafür sorgen die Erfolge auf der Waage. Wir helfen unseren Mitgliedern, dass sie die mitgebrachten Corona-Pfunde wieder loswerden“, so die Inhaberin.

