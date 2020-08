Samtens

Der Norma-Markt in Samtens ist in die Jahre gekommen. Ein unansehnlicher Klotz, der mit einem modernen Discounter längst nicht mehr mithalten kann. Deshalb lässt ihn die Norma Lebensmittelhandels Stiftung & Co. KG abreißen – noch in diesem Jahr, wie Jens Tessendorff, zuständig für die Entwicklung des Unternehmens im Nordosten, informiert. „An gleicher Stelle wird dann im Anschluss ein neuer Markt errichtet“, berichtet er weiter. Einen genauen Zeitpunkt, wann der Markt in Samtens schließt, könne er noch nicht benennen.

Der Norma-Markt in der Gingster Straße ist bereits 1993 errichtet worden. Außer kleineren Veränderungen an der Innenausstattung ist seitdem nichts an dem Discounter verändert worden. Mitbewerber, wie Netto-Markendiscount, der ebenfalls einen Markt in Samtens betreibt, präsentieren sich längst moderner.

Norma will wettbewerbsfähig bleiben

„Natürlich wollen wir mit unseren Märkten auch wettbewerbsfähig bleiben“, sagt Jens Tessendorff. Im Genauen sieht das so aus: Einkaufen soll für die Kunden wieder zum Erlebnis werden. „Das Sortiment wird kundenfreundlicher platziert und regionale Artikel verstärkt dargeboten im Bereich Kühlung“, berichtet er. Ebenfalls sollen das Obst- und Gemüse- sowie Pflanzenangebot erweitert werden. Und auch den bei den Kunden beliebten Ostprodukten werde mehr Platz eingeräumt.

Und das alles in einem, wie der Expansionsleiter berichtet, modernen Norma-Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern. Zum Vergleich: Der jetzt bestehende Markt hat eine Verkaufsfläche von 750 Quadratmetern. Ein Café werde es in dem neuen Markt ebenfalls geben. Auf 100 Quadratmeter werde die Bäckerei Kruse frische Backwaren, Kaffee und Kuchen anbieten, informiert er.

Für Abriss und Neubau acht Monate veranschlagt

Derzeit wird seitens Norma die Ausschreibung für den Abriss vorbereitet. „Geplant ist, dass dieser dann Ende Herbst, Anfang Winter erfolgt“, berichtet der Leiter der Entwicklung. Auf Weihnachtsleckereien zum Fest im Dezember aus dem Discounter – auch wenn die ersten Lebkuchen bereits im Markt zu finden sind – müssen die Stammkunden aus Samtens und Umgebung also verzichten. Jedoch nur in diesem Jahr. „Wir gehen davon aus, dass für Abriss und Neubau acht Monate benötigt werden“, informiert Jens Tessendorff.

Schon für das kommende Frühjahr, so die Wetterverhältnisse es zulassen, ist der erste Spatenstich für den Neubau geplant. Die Mitarbeiter werden für die Zeit übrigens keinesfalls gekündigt. „Sie werden in den Märkten auf Rügen und in Stralsund weiterbeschäftigt“, informiert er.

Norma betreibt drei Märkte auf Rügen

Mit dem Abriss verschwindet dann auch der unschöne Anbau mit den leerstehenden Ladenflächen. Die Flächen, in denen einst unter anderem Bäcker, Fleischer oder auch Gaststätte ihr Angebot feilboten, werden seit Jahren nicht mehr genutzt. „Alle schlossen nacheinander seit etwa 2015, 2016“, berichtet Tessendorff. Energetisch und baulich werde mit dem Neubau der neueste Standard der Firma Norma umgesetzt, so dass von einer nachhaltigen Platzierung gesprochen werden könne, meint er. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen mit Eigenmitteln in den Standort Samtens investiert. „Was ein klares Bekenntnis zur Region ist“, sagt er. Wie hoch die Investitionssumme ist, möchte er noch nicht preisgeben.

Insgesamt betreibt die Norma Lebensmittelhandels Stiftung & Co. KG drei Märkte auf der Insel Rügen. Während in Dranske bereits vor rund vier Jahren ein neuer Markt errichtet wurde, gibt der Norma-Discounter in Bergen ein ähnlich trauriges Bild ab wie der in Samtens. Perspektivisch solle auch jener Markt moderner aufgestellt werden. „So weit aber gehen die Planungen noch nicht“, berichtet Tessendorff.

Logistik findet in Dummerstorf bei Rostock statt

Seit einigen Jahren investiert das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Nürnberg hat, in Norddeutschland. Erst im Herbst 2018 ist die Norma-Niederlassung für Mecklenburg-Vorpommern, nördliches Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit Logistik und Verwaltung vom Standort Demmin nach Rostock/ Dummerstorf an die A 20 umgezogen.

Von dort aus werden auch die Filialen auf Rügen mit den Waren des täglichen Bedarfs beliefert. „Auch dort hat sich Norma im Regionenwettbewerb mit Schleswig-Holstein für die Platzierung in Mecklenburg-Vorpommern mit Eigenmitteln entschieden“, macht Tessendorff abschließend deutlich.

