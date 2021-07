Sassnitz

Der Stadthafen Sassnitz ohne das Alte Kühlhaus – allein der Gedanke an den Verlust des markanten Gebäudes brachte viele Sassnitzer auf die Barrikaden. Vor drei Jahren hatte die städtische Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft (HBEG) auf bauliche Defizite bei der in den 50er Jahren errichteten Eishalle und dem benachbarten Kühlhaus öffentlich gemacht und laut über Alternativen nachgedacht. Ein Architektenwettbewerb wurde ausgelobt, aus dem ein Entwurf als Sieger hervorging, der den Neubau eines Hotels mit einer großen Glasfront zum Meer und einem Fischzuchtbecken vorsah.

Dass diese Pläne jemals umgesetzt werden, davon geht derzeit offenbar keiner der Verantwortlichen aus. Ganz im Gegenteil: Zwar liefen die Untersuchungen gegenwärtig noch, sagt der HBEG-Geschäftsführer Thomas Langlotz. „Aber die Zwischenergebnisse des Betongutachtens stimmen uns optimistisch, dass die Schäden am Alten Kühlhaus nicht so schwerwiegend sind wie ursprünglich vermutet.“

Ehemalige Eishalle bereitet Sorgen

Schlechter sei es da schon um die benachbarte ehemalige Eishalle bestellt. „Da müssen wir mit massiven Problemen rechnen.“ Wie deren Zukunft aussehen kann, darüber müsse man sich Gedanken machen, wenn die Endfassung der Gutachten auf dem Tisch liege, so Langlotz. In das Alte Kühlhaus sei schon 1998 einiges investiert worden.

Dass es nun abgerissen werden müsse, dafür sehe er nach derzeitigem Wissensstand keine zwingenden Gründe. „Wir wollen die Fischerei, beziehungsweise das, was von ihr in Sassnitz noch übrig geblieben ist, im Stadthafen erhalten.“ Aus diesem Grunde soll auch ein Konzept für die künftige Nutzung erarbeitet werden.

Fischerei-Erlebniszentrum im zweiten Anlauf?

Eine große Idee dafür gibt es, und die ist gar nicht so neu: Schon vor Jahren sollte zusammen mit der Kutter- und Küstenfisch GmbH, die einen Teil der Produktions- und Lagerräume im Alten Kühlhaus gemietet hat, ein Fischerei-Erlebniszentrum auf die Beine gestellt werden. Von den damaligen Plänen ist bis auf eine Fischverkaufsstelle, geführte Angeltouren und die Schaffung von Unterkünften für Angler nicht viel mehr realisiert worden.

Das könnte bei einem neuerlichen Anlauf besser laufen, hofft man in Sassnitz. Ob Markthalle für regionale Produkte, Erlebnisgastronomie, Veranstaltungsraum oder neuer Standort für das Fischerei- und Hafenmuseum – über verschiedene Möglichkeiten, das Kühlhaus weiter zu nutzen, denkt man bei der HBEG und im Rathaus nach.

Ausstellungseröffnung am Sonnabend

Im weitesten Sinne soll es ein „Speicher für maritimes Kulturgut“ werden, wie es Marlen Melzow formuliert. Sie hat im vergangenen Jahr das Projekt BAG NET aus der Taufe gehoben und Künstler aus dem Ostseeraum dazu animiert, sich mit dem Thema „Fischerei“ in ihrem jeweiligen Heimatland zu beschäftigen. Die Ergebnisse wurden in einer viel beachteten Ausstellung gezeigt.

In diesem Jahr legt Marlen Melzow nach. Gemeinsam mit dem Fischerei-Historiker Markus Röhrbein hat sie die Ausstellung „Im Netz der Zeit“ entwickelt, die am Sonnabend, dem 31. Juli, um 17 Uhr im Alten Kühlhaus eröffnet wird. „Das ist so etwas wie der Aufschlag für die Erarbeitung der Konzeption zur künftigen Nutzung“, sagt HBEG-Chef Langlotz.

Die Fischerei als Industrie

Die Ausstellungsmacher lenken diesmal die Aufmerksamkeit vor allem darauf, wie sich die Sichtweise auf die Fischerei verändert hat. Einige Ausstellungsstücke und vor allem Fotografien mögen eine Art Seefahrer- und Heile-Welt-Romantik vermitteln, damals, als der Fischer mit seinem Fang noch die Familie ernährte. Später sollten es nicht nur die Familien, sondern ganze Völker sein. Der Fischfang wurde zu einem wichtigen Wirtschaftszweig für viele Nationen und dementsprechend industriell und wissenschaftlich betrieben.

Die Sassnitzer kennen das nur zu gut: Die Fischerei machte den einst kleinen, verschlafenen Fährort zum zweitgrößten Standort der Fischfangflotte der DDR. Damit einher ging der Aufbau der Fischverarbeitung. „Immer größer, immer mehr – das war das Credo zu dieser Zeit“, sagt Markus Röhrbein.

Der 27-Jährige hat sich das Wissen darüber nicht nur angelesen. Der junge Historiker stammt selbst aus einer Familie mit Fischer-Tradition. Sein Großvater Fritz Muntau war Kapitän auf dem Sassnitzer 26-Meter-Kutter „Hammerhai“. Es ging in der Fischerei seinerzeit um die besten Fanggründe, die Steigerung der Fangmenge, um mehr Produktivität. Röhrbein hat mit seinem Opa vor dessen Tod noch ein Interview aufgezeichnet über die Arbeit an Bord, das Leben auf dem Meer. „Diese Erinnerungen sind heute ein Fall fürs Museum“, sagt Röhrbein achselzuckend.

Die Schattenseiten der Fischerei

Denn mittlerweile stünde nicht nur die wirtschaftliche Existenz der Küstenfischerei aufgrund der sinkenden Quoten auf dem Spiel. „Die Fischerei wird längst nicht mehr nur positiv betrachtet. Zunehmend werden auch ihre Schattenseiten in den Mittelpunkt gerückt.“ Es geht um Überfischung, um die Einflüsse auf den Meeresboden und die Ökosysteme im Meer. An einer der Wände hängen Bilder von sogenannten Geisternetzen, die frei durch die Meere treiben und auch zur tödlichen Gefahr für die Tiere werden. Nicht weit entfernt davon wird altes Fanggerät präsentiert und seine Wirkungsweise erläutert.

Es sind die zwei Seiten einer Medaille, die die Ausstellung zeigt. Dabei konnten Marlen Melzow und Markus Röhrbein auch auf Exponate des Deutschen Meeresmuseums zurückgreifen. Die Stralsunder Einrichtung wird gerade saniert und gestaltet in dem Zusammenhang ihre eigene ehemalige Ausstellung, in der die Fischerei einen großen Platz einnahm, völlig um. Für Röhrbein, der selbst in dem Stralsunder Museum gearbeitet hat, ist das ein unausweichlicher Schritt: „Man kann die Fischerei heute nicht mehr so darstellen wie vielleicht vor 40 oder 50 Jahren“, sagt er.

Dass sich die Besucher mit dem Für und Wider auseinandersetzen, wünschen sich die Kuratoren Melzow und Röhrbein auch für die Sassnitzer Ausstellung. Dabei könnte in Zukunft ein Fischerei-Erlebniszentrum helfen – wenn es denn entsprechend ausgelegt werde. Möglich wären zum Beispiel Ausfahrten mit den Fischern, wenn sich die Gäste an Bord nützlich machen und vielleicht beim Einholen der Netze helfen oder Fische puken können. Das würde das Verständnis für die Arbeit und die Probleme der Fischerei steigern und ihre Arbeit in einem ganz anderen Licht als in den schwarz-weiß geprägten Denkmustern erscheinen lassen.

Von Maik Trettin