Abschluss trotz Corona: Lorenzo (16) aus Binz lernte ehrgeizig für seinen Traumberuf

Binz

Für Lorenzo Mighali (16) war die Zeit des Homeschooling sehr interessant, „weil wir so etwas vorher ja noch nie hatten“. Lorenzo schaffte nun den Abschluss der zehnten Klasse der Regionalen Schule Binz als bester Schüler des Jahrgangs.

Seine Klasse war in drei Gruppen aufgeteilt und die Aufgaben erhielten die Schüler als Brief oder über das Internet. Dass er nicht zur Schule musste, habe er aber nicht einfach genutzt, um mehr Freizeit zu haben, „schließlich möchte ich ja etwas erreichen“, sagt Lorenzo. Aber besser einteilen als sonst konnte er sich seine Zeit schon; zum Beispiel wenn die Familie etwas gemeinsam unternehmen wollte.

Meist aber habe es einen festen Tagesablauf gegeben. „Ich habe vormittags gelernt, weil man dann konzentrierter ist.“ Gut sei auch gewesen, dass er sich einteilen konnte, für welches Fach er wann lernen möchte. „So konnte ich mehr Zeit für die Hauptfächer einsetzen“, sagt Lorenzo. So habe er sich täglich ab 10 Uhr gemeinsam mit seinem 12-jährigen Bruder Maurizio und unter Aufsicht der Mutter über die Bücher gesetzt.

Lorenzos Ehrgeiz wuchs noch einmal, als sein Berufswunsch feststand. Nach dem Praktikum in einem Architektur-Büro stand fest: „Ich möchte später in Wismar Architektur studieren.“ Dafür sei zum Beispiel Mathe sehr wichtig und dafür brauche er gute Noten. Deswegen habe er die Mathe-Lehrerin auch öfter mal privat kontaktiert und um Hilfe gebeten, wenn er nicht weiter wusste. Im neuen Schuljahr will er auf das Bergener Gymnasium wechseln, wo er die zehnte Klasse wiederholen muss, damit alle Schüler einen einheitlichen Wissensstand aufweisen.

Von Uwe Driest