Unbekannte haben im Nationalpark Jasmund acht Hochsitze beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben sie die Tat im Zeitraum vom 23. bis 26. November ausgeübt. Die Beamten aus Sassnitz wurden bereits vergangene Woche über den Vorfall informiert.

Die Hochsitze waren westlich der Landesstraße 303, zwischen Rusewaser Damm und Hagen, aufgestellt. „Dabei wurden zum Teil die Schirme der Kanzeln gewaltsam entfernt oder Hochstände im Ganzen umgekippt. Der geschätzte Gesamtsachschaden an den jagdlichen Einrichtungen beträgt gegenwärtig etwa 500 Euro“, teilt eine Polizeisprecherin mit.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sie erhofft sich, die Ermittlungen mithilfe von Zeugenhinweisen weiter voranzutreiben. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Sassnitz unter der Rufnummer 038392/30 70, die Einsatzleitstelle im Polizeipräsidium Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/55 82 22 24 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

